La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in versione Babbo Natale: "Una volta finito qui vado a lavorare" La Ruota della Fortuna è in onda anche questa sera, 24 dicembre 2025, proprio per questo Gerry Scotti si presenta in una versione inedita ma perfetta per la vigilia di Natale

Oggi è mercoledì 24 dicembre 2025, vigilia di Natale, ma anche in una serata così speciale "La Ruota della Fortuna" non manca di tenere compagnia ai telespettatori che si sono affezionati al programma nel corso dei mesi. Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dalla musica della band, orgoglioso del successo che sta ottenendo, per questo dice: "Avanti signori, non ci fermiamo per tutte le feste, saremo come i migliori e i peggiori parenti, staremo seduti con voi tutte le sere, chiaramente non potevamo mancare in una serata come questa, la più italiana delle serate, si pretendeva che sui vostri schermi ci fosse La Ruota della Fortuna".

Il conduttore ribadisce che questo è l’ultimo giorno in cui chiama il gruppo "la band", domani infatti come regalo di Natale svelerà il loro nome ufficiale.

Gerry Scotti in versione Babbo Natale

All’arrivo di Samira Lui Gerry Scotti sottolinea di essersi fatto fare una giacca in velluto rosso scuro, con tanto di cappellino simile a quello di Babbo Natale perché "una volta finito qui devo andare a lavorare. Lo sai, ho fuori le renne. Zitta, perché qualcuno ci crede".

Il presentatore non manca poi di complimentarsi con la giovane per il suo look, un elegante abito lungo attillato di colore rosso, certamente la tonalità tipica delle feste natalizie.

La Ruota della Fortuna, puntata 24 dicembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo è Fortuna, docente di Acerra (Napoli), che ha finora conquistato 76.700 euro in due sere, felice perché con questa cifra può fare un importante passo avanti per l’estinzione del mutuo. Gli sfidanti sono Valeria, avvocato di Santa Flavia (Palermo), e Riccardo di Prato, consulente in ambito informatico, che rivela di essere diventato "babbo", come si dice in Toscana, di Edoardo, anche se da allora il suo fisico ne sta risentendo. Questo porta Gerry a fare una battuta: "Anche a me è successo dal mio Edoardo in poi, anch’io una volta provavo ad allenarmi".

La manche iniziale, indovinata da Riccardo, permette di sapere che si deve alla fine dell’800 in Germania la tradizione di addobbare l’albero con le palline, come facciamo ancora oggi. In un primo momento gli alberi di Natale erano decorati con frutti reali come noci e dolciumi, in modo particolare le mele rosse. A causa di un’annata scarsa sul piano dei raccolti, però, un vetraio tedesco ha ideato le palline di vetro, ispirate ai frutti creando le ormai conosciute e immancabili palline rosse natalizie.

Riccardo sembra essere davvero in gamba, riesce a tenere il pallino del gioco anche nella manche successiva, ma una sua indecisione permette poi a Valeria di indovinare e ottenere anche lei i suoi primi 1.000 euro. L’avvocato si ripete anche successivamente, balzando a quota 5.300 euro, almeno finora la campionessa non è riuscita a incidere. Alcune mosse sfortunate impediscono però ai concorrenti di distanziarsi rispetto agli avversari, rendendo quindi tutto ancora aperto fino alla manche speciale, "L’ultimo Round", quella in cui si possono vincere più soldi. Ed è proprio in questo frangente che Valeria piazza la zampata decisiva, laureandosi campionessa con 9.800 euro, in attesa di capire se potrà rimpinguare ulteriormente il suo bottino.

Prima di affrontare "La Ruota delle Meraviglie" Gerry comunica a Valeria di essere "la campionessa di Natale de La Ruota della Fortuna", visto che ha conquistato il titolo alla vigilia, per poi poterlo difendere la sera di Natale. L’avvocato indovina la prima e la seconda frase, per questo potrà poi scegliere quale delle due buste verdi tenere. Ezia, amica della campionessa, le consiglia di prendere la numero uno, qui ci sono 15 mila euro, lei decide di cambiarla, considerando questa un’esperienza che non le può capitare spesso nella sua vita, qui purtroppo ci sono però solo 5 mila euro. Valeria può però consolarsi con l’unica busta rossa, dove c’è la spesa per un anno da LIDL, cosa che conquista comunque.

