La Ruota della Fortuna, Samira Lui in versione sposa 'brucia' Gerry Scotti: "Sono già andata" Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 24 aprile 2026 Samira Lui si presenta con un oufit che ricorda quello di una sposa, non sfugge alla battuta di Gerry Scotti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il venerdì sera è uno dei momenti più attesi, che tanti fanno coincidere con l’inizio del weekend, così da ritemprarsi dalle fatiche della settimana e rilassarsi? Tanti apprezzeranno l’idea di farlo davanti a "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, venerdì 24 aprile 2026. Gerry Scotti entra in studio con il suo consueto entusiasmo, accolto dal ritmo dei Fortuna Five, che riconosce subito: "Sono gli Eagles? Questa la trovate sull’album Hotel California, ragazzi che giro! Guardate come è contento Fornaciari (Diego, il batterista, ndr), guardate il basso e la chitarra come se la godono quando riescono a farci ascoltare tutta la loro bravura, sono i ragazzi dei Fortuna Five e vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'". Mi avete riportato al liceo, ho fatto un salto indietro di 50 anni, anzi fammi pensare bene, forse qualcuno in più ma non lo dico, 50 anni va bene".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal giovane campione, Filippo, controller finanziario di Terni, che ha finora vinto 42.700 euro in due puntate. A sfidarlo sono Massimo, fisioterapista di Palermo, che ha portato a Gerry i disegni del suo bambino, Lorenzo, e Michael, studentessa di Economia di Brescia.

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un abito color crema con gonna ampia, ancora al ritmo di "Che fastidio" di Ditonellapiaga. Una volta arrivata, Gerry le rivela di avere fatto una versione ligure: "Ditonelpesto", lei replica: "Bello, io adoro il pesto". Successivamente lui le chiede se stesse andando a un matrimonio visto il suo outfit, ma lei dice: "Sono già andata, ho fatto il taglio della torta".

La Ruota della Fortuna, puntata 24 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Zrig", tipica della Mauritania, che indica un "alimento a base di latte di cammella", tabellone che viene però annullato perché nessuno riesce a indovinarlo.

Si prosegue con "Il Regno degli animali", a tema "Il millepiedi", tabellone indovinato da Michael, che guadagna 3 mila euro. Gerry rivela di avere un brutto ricordo di questo animale, sostiene di esserne stato punto quando era un bambino. Successivamente dice: "Ricicla le foglie, il legno marcito. Sai che ne hanno trovato uno che stava riciclando 200 mila euro? Gli hanno dato infatti 10 anni di galera". La gara continua con il "Round Musicale", a tema "Dire Straits", soluzione data ancora da Michelle, che sale a 7.300 euro.

Non manca ovviamente il "Round Jackpot", arrivato a una cifra stratosferica, 115.800 euro. A dare la soluzione è ancora Michael, che incrementa il suo vantaggio toccando quota 12.800 euro (entrambi gli avversari sono ancora a zero). Il maialino va a dormire con 120.700 euro.

Niente è comunque ancora deciso, tutto può cambiare con "Se la sai raddoppi, la manche dedicata ai libri, dal titolo "Il barone rampante", frase indovinata da Massimo, che guadagna 4.100 euro, cifra che può raddoppiare indovinando il secondo tabellone, obiettivo che riesce a raggiungere, così da raggiungere 8.200 euro (nel frattempo Michael è a zero). Scotti ne approfitta per chiedere alla regia di inquadrare il concorrente in primo piano per ammirare i suoi occhi azzurri, visto che, a suo dire "sembra un attore".

Ecco il momento del "Mistero", manche che prevede uno spicchio da 10 mila euro, che può fare comodo a tutti, soprattutto a chi è ancora a bocca asciutta. A dare la risposta esatta è Filippo, che sceglie di non rischiare, salendo a 2.500, importo che lo porta in testa, anche Massimo ha infatti perso tutto.

Tutti possono ribaltare però ancora la situazione a proprio favore con il "Round Express" se si riesce a trovare lo spicchio dedicato, che consente di giocare in solitaria. A dare la risposta è Filippo, che riesce a sbancare trovando lo spicchio da 4 mila euro, così da incrementare il suo vantaggio a 10.600 euro.

Gli sfidanti possono però provare a dimezzare il distacco con il "Triplete", a tema "Sconfitte". Si arriva a "L’Ultimo Round", che stabilirà chi conquisterà il titolo con Filippo in vetta a 12.600 euro, seguito da Massimo a 1.000 euro, chiude Michael a zero. A dare l’ultima soluzione è Filippo, che sale a 17 mila euro, così da restare campione per la terza volta. Gerry sottolinea a Massimo e Michael come entrambi abbiano i titoli per iscriversi a "La seconda chance" del sabato, viste le diverse Bancarotta trovate, chi ne ha prese di più è favorito.

La partita si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per il campione per incrementare il suo bottino (non potrà però conquistare la macchina pur avendo lo spicchio, in virtù delle due Bancarotta trovate), con tre frasi a tema "Coda". Tutto va davvero benissimo, il giovane riesce a fare l’en plein, cosa che aumenta il rammarico per l’impossibilità di portare a casa l’auto. Si parte con la busta numero 3, su suggerimento della fidanzata, dove ci sono 15 mila euro, avendo altre due buste a disposizione lui decide di cambiarla e passare alla 1, che contiene 10 mila euro, viene rifiutata anche questa, la busta definitiva sarà quindi la numero 2, ma prima di svelarla Gerry tergiversa: "E pensare che a metà era a zero, poi ce l’ha fatta, non facciamolo soffrire, si porta a casa 1.000 euro". Si arriva così a un totale di 60.700 euro totali.

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