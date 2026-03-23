La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si trasforma: "Tutta la puntata così". Poi svela una nuova idea in arrivo Nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 23 marzo 2026 Gerry Scotti si mostra cme non l'avevamo mai visto. Gli autori lavorano a una novità

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 23 marzo 2026, una nuova settimana, ancora con "La Ruota della Fortuna" a tenere compagnia al pubblico, in onda regolarmente subito dopo il Tg5. I Fortuna Five accolgono con la loro musica l’ingresso in studio di Gerry Scotti, che trae spunto dalla loro musica per il suo consueto discorso introduttivo: "Siamo su Marte, signori, sentite che giro, , perché fermarli, non li fermerei, li farei andare avanti per tutta la sera, ma io devo a un certo punto dirvi ‘Benvenuti a La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Elisa, di Volvera (Torino), dove fa l’insegnante, che in una sola sera ha vinto 135.300 euro (la sua vincita, a dire la verità, ha suscitato qualche perplessità tra il pubblico che ha commentato l’accaduto sui social). A sfidarla sono Erika di Gerenzago (Pavia), cosa che spinge Scotti a dire: "Sono destinato ad avere i pavesi al mio fianco, per mesi non ne ho avuto neanche uno, anzi ora me li mandano tutti insieme", che è vicedirettrice alle Poste a Milano, e Federico di Tolentino (Macerata), impiegato logistico per un’azienda di abbigliamento.

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È quindi il momento dell’ingresso di Samira Lui, questa volta con un abitino nero e una coda liscia, oltre al nuovo stacchetto musicale, "Tu mi piaci tanto" di Sayf, per questo non appena si ritrova vicino al tabellone fa un cuore a Gerry (che ricambia) ripetendogli il titolo della canzone: "Tu mi piaci tanto". Il conduttore coglie l’occasione per parlare del cantante: "Lui ha fatto il video della canzone, all’inizio c’è la ruota della fortuna'".

La Ruota della Fortuna, puntata 23 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Charro", tipica del Messico, che si rivela essere un "tradizionale cowboy con sombrero", come indovinato dalla sfidante, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Scotti ne approfitta quindi per indossare il cappello e i baffi, con tanto di musica tipica mandata dalla regia. A questo punto dice: "Mi vedo come fa Lauretta quando mi imita, mi vedo talmente bene che non so se farò tutta la puntata così, ma visto che mi vanno peli del naso penso di tornare normale tra poco".

Si procede con "Il Regno degli Animali", a tema "Capibara", frase indovinata dalla campionessa, che conquista 2.200 euro, mentre nel frattempo la sfidante è finita a zero. È poi il momento del "Round Musicale", dal titolo "Stupida sfortuna", soluzione data da Federico, che balza in testa a 4.500 euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 24.300 euro, tabellone a tema "A scuola". Lo sfidante fino a questo momento non è troppo baciato dalla buona sorte, pesca per ben due volte la "Bancarotta", per questo Scotti fa una rivelazione: "Stiamo mettendo una provvidenza, decidendo con gli autori di premiare i più sfortunati, che hanno preso più Bancarotta, così da dare loro una seconda opportunità". A dare la soluzione è Erika, , che sale a 3.600 euro, sufficienti per balzare in testa, visto che lo sfidante era evidentemente finito a zero dopo avere perso tutto. Il maialino va a dormire con 26.900 euro.

Si passa a "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Assassinio sull’Orient Express", frase indovinata da Elisa, che conquista 6.100 euro, cifra che può raddoppiare se dovesse indovinare il secondo tabellone sullo stesso tema, cosa che effettivamente riesce a fare, così da salire a 14.400 euro e provare a prendere il largo. Questo consente di smuovere parzialmente la situazione, dopo una serie di giri sfortunati Scotti aveva invitato i concorrenti a non perdersi d’animo, spingendoli a fare il tipico gesto di "Calma", sperando potesse renderli più fortunati.

La partita procede con il "Round Express", che può consentire ai due sfidanti di riscattarsi se dovessero finire sullo spicchio dedicato, mentre può rivelarsi insidiosa per la campionessa. A dare la risposta esatta è Federico, che sale a 2.700 euro.

Il "Triplete" smuove solo parzialmente gli equilibri, è ancora Elisa a guidare la classifica con 14.400 euro, seguita da Federico a 4.700 euro e da Erika a 4.500 euro, il titolo si deciderà quindi a "L’Ultimo Round", che ha spesso portato a veri e propri ribaltoni. A dare la risposta esatta è Erika, che mette in atto un vero colpo di scena, diventando la nuova campionessa con 19.900 euro.

La puntata si chiude come da programma con "La Ruota delle Meraviglie", dove la campionessa si trova a dover indovinare tre frasi a tema "Stagione". Purtroppo, però, le cose non vanno bene, la concorrente non riesce a dare nessuna risposta esatta, ritrovandosi così con tre buste rosse. Scotti mostra quindi le tre buste, partendo dalla numero 1, che contiene 5 mila euro, si passa poi alla numero 3, dove troviamo 15 mila euro. Prima di aprire la numero 2 Gerry sottolinea che questa busta era legata a una frase sui "saldi di primavera", per questo dice: "ci saranno 100 euro, il pubblico ride perché non sono soldi suoi, ma fortunatamente non c’era granché, c’erano 1.000 euro.

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