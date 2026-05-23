La Ruota della fortuna, Gerry Scotti dilaga prima dei Pooh e scoppia la polemica: "Per caso non c'è Maria De Filippi?" La puntata di sabato 23 maggio 2026 de La Ruota della Fortuna ha durata extralarge, cosa che non accadeva da mesi in questo giorno, gli utenti sui social protestano

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non lascia solo il pubblico nemmeno il sabato sera, per questo è regolarmente in onda anche oggi, 23 maggio 2026, con una puntata davvero scoppiettante. I Fortuna Five hanno scelto per l’ingresso di Gerry Scotti il brano "Come And Get Your Love", che lui riconosce subito, per questo dice: "Sono io che prendo il vostro amore, lo sento arrivare. Grazie di cuore, che bella, buon sabato a voi amici telespettatori, la nostra band ha scelto una canzone tosta oggi, ok non gli faccio fare questo giro fino alla fine, vi diamo solo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna’. I miei ragazzi sono bravi, non mi stancherò mai di dirlo, siamo fortunati ad avere una band così carica, simpatica, educata e sono tra di noi dei grandissimi lavoratori, prima di cominciare e quando finiamo loro provano ancora per un paio d’ore, quindi grazie di cuore. E’ giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare".

A differenza del solito, però non è stata prevista "La Seconda Chance", appuntamento che solitamente si tiene il sabato, ma una puntata "tradizionale". Si parte così dalla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Sonia di Roma, che ha finora vinto 33.400 euro, ottenuti in due puntate. Gerry le fa una raccomandazione: "Se diventi ancora campionessa devi superare la sindrome delle tre buste, lì ti viene addosso una paura che non riesci a dare la bravura che è in te, noi ce ne siamo accorti". Lei replica: "E’ una fobia delle buste, non so se c’è un termine tecnico", Scotti continua: "Ieri sera c’era il 100 mila, sarebbe stato meglio non avere la fobia". A sfidarla sono Angela, insegnante di Lettere alla scuola media di Cosenza, e Fabio di Milano (originario di Spoleto), con un passato da giocatore di basket in Serie A e B.

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Non può ovviamente mancare Samira Lui, con Gerry ormai abituato a fare il suo stacchetto musicale. Una volta arrivata, lui le dice: "Che bel vestitino da primavera inoltrata (è giàllo con dei piccoli pois, ndr)", per poi chiederle: "Mi trova cotonato come ieri?". Lei risponde: "La vedo elegante, stasera", lui ha una spiegazione: "Ho da fare, inauguro un’anguriera, verso la fine di maggio cominciamo", lei ribatte: "Come l’anno scorso". Lui non riesce a trattenersi: "Lei l’anno scorso non è venuta, venga, vedrà che bell’ambientino, sono tutti angurai".

La Ruota della Fortuna, puntata 23 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Svetofar", tipica della Bulgaria, che sta a indicare "parola usata per indicare il semaforo", come indovinato da Sonia, che conquista i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "La Tartaruga", con Gerry e Samira che annunciano la cosa dicendolo in maniera lenta, proprio a mo’ di tartaruga. A dare la soluzione è Fabio, che guadagna 1.000 euro, approfittando di un’imprecisione della campionessa. Il menu della serata prevede ovviamente anche il "Round Musicale", dal titolo "Loredana Bertè", risposta data questa volta da Angela, che guadagna 3.100 euro, mentre nel frattempo Fabio è tornato a zero.

I valori possono però decisamente cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a quota 46.300 euro, dal titolo "Forza e coraggio". Mentre le lettere iniziano a essere sul tabellone facendo intendere a una frase che riguarda l’allenamento, Samira incoraggia Gerry dicendogli: "Dai, forza e coraggio", lui capisce subito e dice: "No, guarda io sono uno che lo fa tutto l’anno, non aspetto il caldo, anzi mi fanno ridere", lei concorda: "Sì, quello è vero". La campionessa sostiene di avere la soluzione, ma spera di trovare il "Jackpot", per questo continua a girare, trovando sul suo percorso il "Passa" ne approfitta e gioca il Jolly, non riuscendo nell’intento dà la risposta, così da arrivare a 8.100 euro, che le consentono di balzare in testa. Il maialino va invece a dormire a quota 49.600 euro.

Non può ovviamente mancare "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri e saltata ieri, incentrata su "Atlante Geografico: Deserti". A dare la soluzione è ancora Sonia, che guadagna 1.700 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che non raggiunge, anche se aumenta il suo vantaggio arrivando a 9.800 euro.

Tutto è comunque ancora aperto, a maggior ragione con il "Round Express", se si trova lo spicchio dedicato per giocare in solitaria, dal tema "All’aria aperta". L’occasione capita ad Angela, in una fase in cui il tabellone è quasi del tutto vuoto, la concorrente ne approfitta e dà la risposta esatta arrivando a 9 mila euro, quasi alla pari quindi con Sonia. La frase era "Iniziare a coltivare il proprio orto", Gerry sottolinea: "E’ bello coltivarsi l’orto, soprattutto se è un orto semplice, quello di Benedetta Rossi", che arriva in studio, accolta anche da Samira, che rivela: "Io sono una fan". Scotti la accoglie: "Vieni sulla nostra stella perché la stella sei tu. Dopo anni e anni di ricette, io ti seguo su Instagram eccetera, dove dicevi: ‘Io dall’orto ci metto questo, dall’orto ci metto quello’ la gente ha cominciato a dirci: ‘Ma mica tutti abbiamo l’orto’, e tu hai scritto addirittura un libro per dire come fare ad avere un orto anche in città, sul davanzale o sul balcone". Lei ha ovviamente il testo con sé, dal titolo "L’orto semplice", con tanto di dedica per il conduttore, che le dice: "Io lo seguirò con grande affetto perché sono un grande appassionato, non ti nascondo che i miei nonni l’avevano, mio papà è stata la prima generazione che un po’ l’ha mollato, io dovrei tornare a farlo", per poi chiederle di dare un consiglio ai telespettatori per seguire il suo esempio pur avendo solo un balconcino o un davanzale: "Si può fare tranquillamente, l’importanza è partire con calma, come per la cucina, iniziare con poco e prendersi cura di quelle poche cose che si sono seminate, avere pazienza, l’orto insegna anche quello, ma le soddisfazioni arrivano. Ora si iniziano a seminare le verdure per l’estate, quindi i pomodori, le melanzane, le zucchine, i cetrioli". Samira appare entusiasta: "Io domani inizio, lo faccio a Milano sul balcone", il conduttore sottolinea: "Adesso vendono delle strutture un po’ rialzate, non c’è neanche bisogno di chinarsi, una volta c’era il proverbio ‘L’orto vuole l’uomo morto’ uno deve stare giù, e invece oggi l’hanno alzato". Per chiudere Gerry le chiede una ricetta facile in onore de ‘La Ruota’, lei propone: "Melanzane alla pizzaiola, quindi con pomodoro, mozzarella e parmigiano, da fare in padella, senza accendere il forno in estate".

La partita continua con il "Triplete", ancora a tema "La tartaruga", essendo oggi la Giornata Mondiale della Tartaruga, al termine ci si ritrova con Angela in testa a 11.000 euro, seguita da Sonia a 9.800 euro, chiude Fabio a 1.000 euro, a decidere chi conquisterà il titolo sarà poi come sempre "L’Ultimo Round". A dare l’ultima soluzione è Angela, che arriva però solo a 5.100 euro dopo avere trovato il "Bancarotta", è così Sonia a restare campionessa con 9.800 euro. Gerry si rivolge ad Angela: "Noi torneremo a fare le puntate che si chiamano ‘La Seconda Chance, ciclicamente i nostri speciali tornano, mettiamo un asterisco di fianco a te, con scritto bravissima e sfortunata".

La concorrente ha ovviamente la possibilità di rimpinguare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con la speranza che la situazione vada meglio rispetto alle serate precedenti, dove deve indovinare tre frasi a tema "Cintura". Questa volta dà la prima e la seconda risposta esatta, così da avere due buste verdi. Gerry parte mostrando l’unica busta rossa, dove ci sono 20 mila euro. L’amica tra il pubblico le suggerisce di partire dalla numero 2, anche se Sonia rivela: "Prima di venire mi ha detto di fare l’opposto di quello che mi avrebbe detto", lei quindi decide di cominciare dalla numero 1, che contiene 15 mila euro, lei sceglie di cambiare e passare alla numero 2, dove troviamo 5 mila euro, così da arrivare a 48.200 euro in tre sere.

La polemica scoppia sui social

Diversi utenti che hanno commentato la puntata sui social hanno notato un dettaglio non da poco, non solo l’assenza de "La Seconda Chance", ma soprattutto la puntata extralarge esattamente come gli altri giorni della settimana, cosa che il sabato non accadeva da mesi. Sin da inizio stagione, infatti, il sabato l’appuntamento aveva durata più breve per poter dare spazio a programmi legati a Maria De Filippi, nell’ordine, "Tu sì que vales", "C’è posta per te" e "Amici".

In diversi lo hanno evidenziato: "La Ruota della Fortuna, 21.33, ancora in onda, con tanto di gif di Maria De Filippi a corredo e la scritta ‘Che sensazione di disagio", "Con la fine delle prime serate condotte da Maria De Filippi La Ruota della Fortuna cancella la puntata della seconda chance prevista il sabato", "Per caso non c’è più Maria in prima serata?", sono solo alcuni dei pensieri su X. Ma non ne manca uno con una nota polemica maggiore: "I Pooh (subito dopo va in onda un loro concerto, ndr) non hanno diritto alla puntata corta del sabato? Vedo che finisce all’una il concerto".

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