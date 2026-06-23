La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti tronca la puntata dopo il record: “Ma perché?”. Stavolta il finale è una delusione La puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 23 giugno 2026 finisce in modo deludente, anche se il pubblico non comprende perché ora duri meno rispetto al passato

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non ferma la sua corsa nemmeno in questo periodo dell’anno, è quindi in onda anche questa sera, martedì 23 giugno 2026, con la seconda puntata della versione estiva del game. I Fortuna Five accolgono in studio come sempre Gerry Scotti, che parte subito con il suo discorso introduttivo: "Che atmosfera, la nostra band non sbaglia un colpo, ogni sera accende la musica, il buonumore, la voglia di vivere una serata insieme, ogni sera vi dà il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Fabio di Gravina di Catania, che ieri ha vinto 42.500 euro. A sfidarla sono Federico, impiegato di Cesena con una passione per il makramè, e Delia, praticante avvocato di Roma.

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A loro si unisce ovviamente Samira Lui, definita da Gerry "la ciliegina sulla torta", con in sottofondo "Ullallallà" e un abito verde a farle da outfit. Il conduttore puntualizza subito una cosa: "Ieri sera non l’ho fatto notare, ma è tornato uno degli stacchetti più amati dalle bambine, quello con il tergicristalli. Deduco che la tua ricetta di stasera sarà a base di insalata, l’ho dedotto dal vestito", lei concorda: "Bravo, sono una foglia di insalata".

La Ruota della Fortuna, puntata 23 giugno 2026: cosa è successo

Si parte con la manche "Piatti estivi", a tema "Ceasar Salad", che sta a indicare "Nella versione originale è senza pollo", come indovinato da Delia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Un’estate fa", a tema "Estate 2002, a dare la soluzione è Federico, che sale a 1.400 euro. Non poteva mancare una manche dedicata alla musica, i "Tormentoni", per un tabellone dal titolo "Mambo no. 5", a indovinare la frase è ancora Delia, che sale a 2 mila euro, mentre entrambi gli avversari sono a zero. Questa è l’occasione come accade spesso per stuzzicare Diego Fornaciari nel fare l’urlo tipico della canzone, una volta fatto Scotti commenta: "Sembrava più uno che ha fame, prepariamo una Ceasar Salad per Fornaciari, ma senza pollo, che è a dieta".

E’ quindi il momento di "Ciak, si gira", manche dedicata al cinema, che prevede spicchi che possono cambiare le sorti del gioco, a tema "Flashdance". Delia trova lo spicchio Ciak, ma con la stella, lei non riesce a "rubare" soldi agli avversari visto che entrambi sono a zero, ma riesce comunque a conservare il suo bottino di 2.400 euro. La cosa però dura poco, lei trova infatti il "Bancarotta", cosa che permette a tutti i concorrenti di finire a zero lasciando la partita aperta. Federico decide di dare la soluzione, guadagnando 1.800 euro. Samira un suo commento alle novità introdotte: "Mi piace questa manche, volevo vedere i pop corn, ma sarebbe bello anche quando loro hanno i soldi e prendere la stella", Gerry ribatte: "Abbiamo imparato in un anno di Ruota che non si può stabilire nulla da copione, la ruota gira, ve lo diciamo tutte le sere".

E’ quindi il momento del "Traghetto Express", a tema "Curiosità", che prevede lo spicchio dedicato che può consentire di giocare in solitaria e accumulare soldi, a meno di non commettere errori. L’occasione capita quasi subito a Delia, sul più bello però lei fa uno sbaglio che la porta a perdere tutto. Anche Federico si trova nella stessa situazione, è lui a dare la risposta esatta e a salire a 3.800 euro, mentre le due ragazze sono a zero.

Tutto può però cambiare con il "Triplete", a tema "Gravità, al termine ci si trova con Federico in testa a 3.800 euro, segue Delia a 2 mila euro, chiude 1.000 euro, a decidere chi conquisterà il titolo sarà "L’Ultimo Round", a dare l’ultima soluzione è Federico, che sale a 12.800 euro. sufficienti per diventare il nuovo campione.

Il giovane può ovviamente incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Padri e figli". Il concorrente indovina solo la seconda frase, ma questo gli consente di avere una busta verde. Si parte svelando la busta numero 1, che contiene 1.000 euro, si prosegue aprendo la sua verde, che ha un valore di 15 mila euro, così da arrivare a 27.800 euro. Ma cosa c’è nella busta numero 3? Gerry prova a tergiversare, invitando il compagno del giovane a sorreggerlo se dovesse restare deluso: "Tutte le sere io faccio scene, delle facce, poi magari ci sono 100 lire. Ma le lire non ci sono nemmeno più, facciamo 100 euro. Ho detto solo una verità, non sono 100 lire, non sono 100 euro, ma c’è una verità, sono 100 mila euro".

A sorpresa, la puntata è finita con grande anticipo, soprattutto se confrontiamo l’accaduto con la maggior parte delle puntate precedenti, gli utenti sui social lo hanno notato. "Oddio choc, la ruota finisce anche stasera come ieri presto clamorosooooo sempre alle 21,46", "Perché per voi la ruota sta chiudendo prima?", "Da venerdì scorso #LaRuotaDellaFortuna ha ridotto la durata a meno di un’ora con chiusura intorno alle 21.45. E anche stasera avviene la stessa cosa". Questo non sta comunque influendo sugli ascolti, anzi ieri il riscontro è stato da record, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 10 minuti (3.505.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.854.000 spettatori pari al 27.8% dalle 20:55 alle 21:46, anche se non aveva dovuto avere a che fare con la concorrenza di "Affari Tuoi".

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