La Ruota della Fortuna, Samira Lui ammaliata da Gerry Scotti: "Esplosivo e attraente". Poi l'aneddoto sulla nonna Nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 23 febbraio 2026 Samira Lui manifesta il suo apprezzamento nei confronti di Gerry Dcotti, non si contiene più

Inizia oggi, lunedì 23 febbraio 2026, una nuova settimana, ancora con "La Ruota della Fortuna" a tenere compagnia a chi si è affezionata al quiz, anzi con il vantaggio a partire da domani di non dover avere a che fare con la concorrenza di "Affari Tuoi", che non andrà in onda per lasciare spazio al Festival di Sanremo. Gerry Scotti entra in studio galvanizzato dalla colonna sonora che i Fortuna Five hanno scelto per questo momento, "Life Is Life", amata anche dagli appassionati di calcio che la associano a uno storico riscaldamento in campo che aveva avuto per protagonista Diego Armando Maradona.

"Che bello, tutti insieme – dice subito canticchiando -. Disco pazzo per cominciare questa settimana, tutti la conoscono, ebbene sì, la Ruota è entrata nella vostra vita e noi vi celebriamo così, ogni sera, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna’! Thank You very much".

Il conduttore non manca di salutare alcune delle persone presenti nel pubblico, arrivate con un pullman dalla Valcamonica, cosa che lo spinge a fare un racconto: "Quando ero bambino ero un po’ sottopeso, allora il dottore ha detto a mia mamma: ‘Porti il bambino in Valcamonica d’estate, lì ho preso i miei primi 100 chili. Voi siete responsabili, l’aria buona, si mangia bene, si sta bene, tutta colpa della Valcamonica".

Si prosegue poi, come accade già da qualche sera, con la presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Stefano di Monfalcone (Gorizia), che ieri ha vinto il Jackpot, cosa che gli ha permesso di arrivare a 84.400 euro in due sole sere. A sfidarlo sono Anna di Biassono (Monza), di professione home stager e fotografa immobiliare, e Maria di Giugliano (Napoli), infermiera che sta studiando per diventare dirigente.

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, che ha da ieri come stacchetto musicale in accompagnamento "Bellissima" di Annalisa. Una volta arrivata, lei nota Gerry intento a fare alcuni dei passi della sua coreografia, cosa che la sorprende, come lei sottolinea subito: "Oggi pensavo entrasse palleggiando, ho sentito la canzone, tipo Maradona".

La Ruota della Fortuna, puntata 23 febbraio 2026: cosa è successo

La partita inizia come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Patakha" tipica del Pakistan, che si rivela essere un "petardo ma anche persona attraente", come indovinato da Stefano, che dà la soluzione quando le lettere sul tabellone erano ormai comparse quasi tutte. Scotti spiega meglio il significato della parola: "il petardo è una cosa esplosiva, quando uno è molto bello o molto bella, è un po’ Patakha". Samira a questo punto risponde: "Anche lei è esplosivo e attraente, proprio un bel Patakha", lui ribatte: "Patakha sarà lei", per questo la giovane arriva a una conclusione: "Siamo tutti Patakha". Il giovane ottiene quindi i suoi primi 1.000 euro e il "Bollone MSC Crociere"

Alla ripresa dopo la pubblicità è Samira a entrare con la macchina in palio per i concorrenti, che si rivela essere una vera novità, una 500 Rossa, lei la definisce: "The Woman in Red", per questo Scotti dice: "Io ci lascio il cuore, chissà come mai, ma rossa mi piace ancora di più". Questo spinge il presentatore a fare riferimento a un proverbio in dialetto che gli aveva insegnato sua nonna, che significava proprio: "Una bicicletta, una macchina, qualsiasi cosa, anche se costava 5 lire in più, l’importante è che fosse rossa".

Si prosegue con il Cruciruota" a tema "In Parlamento", altra soluzione indovinata dal campione, che sale a 2 mila euro. È poi il momento del "Round Musicale" dedicato a Cher. a dare la risposta esatta questa volta è Maria, che guadagna 4.400 euro, che le consentono di balzare in testa. Si arriva quindi al "Round Jackpot", che parte da 5 mila euro, dopo la vittoria ottenuta ieri dal campione. A dare la soluzione è ancora Stefano, che sale a 7.500 euro, mentre il maialino va a dormire a 9.900 euro.

La partita prosegue, al termine del "Round Express" accade però qualcosa che sembrava impossibile da prevedere fino a poco prima, Maria era riuscita ad avere il timone del gioco, ma commette un errore, per questo finiscono tutti a zero. A dare la risposta esatta è Anna, che era stata nelle retrovie fino a quel momento, conquistando i suoi primi 1.000 euro. Una volta concluso il "Tiplete", i valori sono quindi estremamente bassi, a guidare è Anna con 3 mila euro, seguita da Maria a 2 mila, mentre il campione chiude a 0. Tutto può essere quindi deciso, come è capitato spesso a "La Ruota della Fortuna", con "L’Ultimo Round", a scardinare tutto, quando c’erano ancora poche lettere sul tabellone è Stefano, che dà la risposta esatta conquistando 3.400 euro, sufficienti per conservare il titolo.

La puntata si conclude ovviamente come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per rimpinguare il suo bottino piuttosto scarno, con tre frasi a tema "Corto". Questa volta Stefano indovina due frasi, la prima e la terza, così da garantirsi due buste verdi. Scotti parte mostrando il contenuto di quella rossa, dove ci sono 5 mila euro, si parte svelando la busta numero 3, che contiene 10 mila euro, lui decide di cambiarla e passare alla numero 1, dove ci sono 20 mila euro, la scelta si è rivelata quindi azzeccata.

