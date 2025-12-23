La Ruota della Fortuna, in studio si celebra Mike Bongiorno grazie a una presenza speciale. "Samira, hai avuto l'incoronazione" In studio nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 23 dicembre 2025 c'è Nancy Comelli, che aveva affiancato Mike Bongiorno nel quiz felice di ricordare quel periodo

Oggi è il 23 dicembre 2025, ancora un paio di giorni e celebreremo una delle feste più attese dell’anno, il Natale, ma anche il 25 dicembre si rinnoverà l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", imperdibile per tantissimi telespettatori. Come di consueto Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band, che lo definisce "il sultano della televisione", al ritmo del Dire Straits.

"Buonasera, ben trovati, buone feste a voi, l’allegria, il calore, il nostro amore giunga nelle vostre case e vi faccia compagnia per tutta questa settimana e per tutti questi giorni perché noi siamo a casa vostra e voi siete la nostra casa. Ancora una volta con la mia band vi dò il benvenuto a La Ruota della Fortuna".

Una presenza speciale in studio

Gerry Scotti si rivolge poi al gruppo: "Questi quattro uomini e una donna ancora per un giorno e mezzo potranno nascondersi dietro l’anonimato che li protegge, a Natale riceveranno un nome, da quel momento la vostra vita sarà finita, tutti vi chiameranno in quel modo. Potreste essere gli asinelli, i buoi, i Re Magi, state attenti, ma vi garantisco che sarà un grande nome degno della vostra bravura".

Samira Lui entra al suono di "All I Want for Christmas Is You", che era attesissima dal conduttore, che non può che sottolinearlo: "Continuavo a dirmi, ma quando la fa? Questa è la canzone moderna più suonata nei giorni di Natale, non potevi non farla". In studio c’è una presenza speciale, quella di Nancy Comelli, che era stata valletta a "La Ruota della Fortuna" ai tempi Mike Bongiorno, felice di essere ora tra il pubblico: "Il mio studio era la preistoria, questo è bellissimo, con l’orchestra, Samira è bellissima". Gerry non può non sottolineare: "Samira, hai avuto l’incoronazione da Nancy". Il conduttore fa un accenno al collega scomparso: "Lui era inarrivabile, già dal corridoio iniziava a presentare, diceva: ‘Levatevi, mettiti la cravatta’. Poi entrava, presentava, se ne andava a sciare e se ne andava". Nancy conferma: "Prima di entrare in studio passavo sempre da Mike perché doveva controllare com’ero vestita e intanto mi raccontava dei suoi viaggi. Questo era il nostro momento". Samira però rivela come la sua situazione sia diversa: "Io faccio le sorprese", teoria confermata da Gerry, che dice: "Preferisco, sennò mi viene mal di testa prima, quindi la vedo alla fine".

La Ruota della Fortuna, puntata 23 dicembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo è Fortuna, che si è laureata campionessa nella puntata andata in onda domenica (ieri è andato in onda l’appuntamento speciale per le "seconde chance", registrato con ogni probabilità qualche settimana fa, ma che non ha convinto troppo il pubblico), insegnante di Acerra (Napoli). Fino ad ora ha conquistato 33.100 euro, ma con l’auspicio ovviamente di aumentare il suo bottino.

A sfidarla sono Michael, di Lucera (Foggia), studente di Giurisprudenza, con il sogno di diventare notaio o avvocato, e Federica, mamma casalinga di Milano.

Si parte con la manche "La Ruota nel tempo", con Scotti che sottolinea che "Nancy è rimasta uguale a come era vent’anni fa". La prima a indovinare e a incamerare i suoi primi 1.000 euro è proprio Fortuna, anche se è ancora presto per capire come andrà a finire. La campionessa continua a essere protagonista anche nel prosieguo della partita, segno evidente di come non abbia vinto a caso, anche se gli sfidanti non vogliono stare a guardare. Non manca una manche dedicata a "Una poltrona per due", in onda ogni anno alla vigilia di Natale ormai da 22 anni su Italia 1, cosa che accadrà anche domani, ma Gerry le dice subito come sia impossibile per lei seguirlo, visto che saranno in onda. "Ho sbagliato la pastiglia oggi", dice Scotti tra le risate, invitando la Lui a non ridere, altrimenti la gente potrebbe credere che sia accaduto davvero. Nancy dice di avere controllato sempre con Mike se lui prendesse le pastiglie richieste per la sua salute, cosa che spinge Gerry a fare un’altra battuta: "Anche lei mi bussa sempre e mi dice: ‘Hai preso la pastiglia?’ Ma che siamo, in una casa di riposo?".

Ogni tentativo degli sfidanti di agganciarla si rivela inutile, è ancora Fortuna a confermarsi campionessa, questa volta con 23.600 euro, in attesa di capire se riuscirà ad accrescere il suo bottino a "La Ruota delle Meraviglie". Fortuna indovina la prima e la terza frase, esattamente come il giorno in cui ha conquistato il titolo, Gerry mostra quindi il contenuto dell’unica rossa, dove ci sono 5 mila euro. Il figlio della donna la invita a scegliere la 1, che si era rivelata fortunata in quell’occasione, dove ci sono 10 mila euro, ma ora decide di cambiare sperando di ottenere qualcosa in più (sogna di estinguere il mutuo), ed effettivamente la decisione si rivela giusta, conquista 20 mila euro. Il suo bottino complessivo è ora di 76.500 euro.

