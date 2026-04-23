La Ruota della Fortuna, serata tra promessi sposi e Gerry Scotti dà un ordine a Samira Lui: “Devi andare subito” I concorrenti de La Ruota della Fortuna nella puntata di giovedì 23 aprile 2026 hanno un elemento in comuneA , non manca una raccomandazione di Gerry Scotti a Samira Lui

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera, giovedì 23 aprile 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come sempre nella sua tradizionale collocazione subito dopo il Tg5, pronta a regalare un’ora di intrattenimento a chi la seguirà. Ad accogliere Gerry Scotti in studio è il ritmo dei Fortuna Five, che lui riconosce "Andiamo con Gli Stadio, donne, andiamo donne, vengo qua? (dice posizionandosi vicino al pubblico, ndr). Che belle le mie sciure (signore in dialetto milanese, ndr), eccomi buonasera signori, buonasera a voi, sono i ragazzi dei Fortuna Five a darvi il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo si rivolge a Marco il cantante della band, per porgli una domanda: "Riconosco Gli Stadio, ma il titolo era ‘La faccia delle donne’?", lui risponde di sì, per questo dice: "Ecco perché ci sono tutte queste donne".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Filippo, controller finanziario di Terni ma che lavora a Roma, che ha finora vinto 34.500 euro in una sola sera. Ora che è campione Scotti si toglie una soddisfazione con il ragazzo, che ha studiato all’Università Bocconi: "Posso dirlo? Sei uno da 110 e lode?", lui risponde affermativamente, ottenendo l’applauso del pubblico. "Io sto attendo quando li presento, se dico: ‘Abbiamo qui un bocconiano, 110 e lode e poi mi sbaglia tutti i tabelloni, la gente a casa poi dice, ma che bocconiano è?’ E invece ha dimostrato bravura". A sfidarlo è Valeria, impiegata nella pubblica amministrazione di Pagani – Salerno (prossima alle nozze tra un mese), Gerry ha una battuta anche per lei: "Magari ti puoi regalare una piccola dote, voi due (riferito ai due avversari, ndr), mettetevi una mano sul cuore, fate vincere lei che si sposa". L’altro sfidante è invece Diego, pizzaiolo in un’attività di famiglia ereditata dal nonno, di Civita Castellana. Lui è accompagnato dalla fidanzata, per questo il conduttore gli chiede se abbia anche lui in programma le nozze, cosa che per ora non ha preventivato, ma Scotti lo solletica: "Mettila giù dura anche tu, dì che ti devi sposare", anche se lui dice: "Da uomo sono un po’ impaurito dalla situazione".

E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un abitino total black, al ritmo di "Che fastidio" di Ditonellapiaga ormai da inizio settimana. Una volta arrivata, Scotti la stuzzica: "Me l’ha fatta bene, mi piace molto questo brano di Ditonellapasta", lei ribatte: "Ditonellapiaga o Ditonellapizza". Non manca una battuta del padrone di casa sui concorrenti: "Ha sentito signorina, qui si vogliono sposare tutti", lei dice: "Fanno bene, w l’amore".

La Ruota della Fortuna, puntata 23 aprile 2026: cosa è successo

Si inizia come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Kelper", tipica delle Isole Falkland, che sta a indicare il "nome per definire gli abitanti", come indovinato da Filippo, che conquista i suoi primi 1.000 euro.

Parte del pubblico presente in studio è di Acqui Terme, cittadina a cui Gerry è affezionato, visto che da bambino accompagnava la mamma alle terme, è in quella piscina che lui ha imparato nuotare. Samira coglie l’occasione per dire di essere interessata a provare i fanghi, lui la invita a farli: "Guarda che bisogna cominciare da giovani a farli", lei si chiede se sia in ritardo, per questo Scotti le dice: "Devi andare subito". La giovane promette: "Allora domani".

Si prosegue con "Il Round degli Animali", dal tema "L’orso con gli occhiali", altra frase indovinata dal campione, che sale a 2 mila euro. La gara continua con il "Round Musicale", dal titolo "Rocking Rolling", indovinata da Valeria, che guadagna 1.000 euro (Diego in realtà aveva completato quasi tutto il tabellone). Scotti ricorda che nel periodo di uscita del brano di Scialpi lui era alla guida del Festivalbar, il cantante gli aveva regalato una canottiera traforata come quelle che portava lui: "Non mi andava bene nemmeno quando me l’ha regalata, figuratevi adesso, ma ce l’ho".

Non manca ovviamente nemmeno questa sera il "Round Jackpot", arrivato a quota 112.500 euro, cifra che era stata vinta ieri da un concorrente, ma non essendosi laureato campione è stata rimessa in palio. A dare la soluzione è il campione, dopo avere provato due volte a trovare lo spicchio vincente, questo gli permette comunque di consolidare il suo vantaggio e salire a 5.200 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta dedicata a "Enciclopedia dei Giochi: Dama", frase indovinata da Diego, che guadagna i suoi primi 4.600 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che purtroppo non riesce a raggiungere. Scotti ne approfitta per raccontare un aneddoto: "Ho un bellissimo ricordo del prete che ci insegnava a giocare a dama, quando siamo diventati bravi ci sfidava, se lo battevi non ti faceva giocare a pallone, quindi il trucco era far vincere il prete". Diego riesce comunque a tallonare il campione, di poco avanti a 5.200 euro

Tutto è comunque ancora apertissimo con il "Round Express", specialmente se si dovesse prendere lo spicchio dedicato, occasione che effettivamente capita quasi subito a Diego, che a causa di un errore si ritrova a perdere tutto. A dare la soluzione è Valeria, che sale a 3 mila euro. Filippo è ancora in testa a 5.200 euro, seguito da Valeria a 3 mila, chiude Diego a zero.

Gli sconvolgimenti non possono essere ancora esclusi con il "Triplete", al termine ci si trova con Filippo a 7.200 euro, seguito da Valeria a 3 mila euro, chiude Diego a 1.000 euro. Il tabellone era a tema "Età", cosa che spinge Samira a fare una battuta: ""Sia l’età che le tasse fanno paura". Scotti non ha potuto non commentare: "Oggi è in forma". Il titolo verrà comunque deciso come sempre con "L’Ultimo Round", che ha spesso regalato sorprese. A dare la soluzione è Diego, si toglie lo sfizio di finire a 3.400 euro, non sufficienti purtroppo per diventare campione, il titolo resta nelle mani di Filippo con 7.200 euro. Chissà che non ci sia l’occasione di rivedere Diego nella puntata del sabato "La seconda chance".

Il giovane campioncino ha ovviamente la possibilità di consolidare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Città". Non tutto va benissimo, Filippo indovina solo la prima, cosa che gli garantisce una busta verde. Scotti parte mostrando la prima delle buste rosse, la numero 2, dove ci sono 100 euro, si prosegue con l’altra rossa, la numero 3, dove troviamo 20 mila euro. Ma cosa c’è nella numero 1? Purtroppo questa contiene solo 1.000 euro, in due sere il ragazzo arriva a 42.700 euro.

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