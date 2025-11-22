Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

La Ruota della Fortuna, essere Papa non basta per vincere: la Sardegna resta una terra d'oro

A La Ruota nella Fortuna nella puntata di sabato 22 novembre 2025 spunta anche il "Santo Padre", ma questo non gli basta per conquistare il titolo

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

La Ruota della Fortuna Gerry Samira
Mediaset Infinity

Settimana dopo settimana "La Ruota della Fortuna" si sta confermando come l’appuntamento fisso intorno all’ora di cena per milioni di italiani, anzi nelle ultime sere i numeri hanno registrato addirittura un’impennata ancora più alta (si è superato il 28% di share), a conferma di come si possa parlare di un vero fenomeno televisivo. Difficilmente la situazione cambierà anche in questo sabato, 22 novembre 2025, nonostante in genere la puntata sia più breve per lasciare poi il posto a "Tu sì que vales", altro programma graditissimo dal pubblico.

"Dai che è sabato – ha detto subito Gerry all’ingresso in studio –. Guarda che fumo lascio alle mie spalle, sembra un tir. È il tir del divertimento, buon sabato a voi. Grazie a voi per avere scelto i sapori e i colori che il nostro gioco vi più dare. Anche questa sera benvenuti a La Ruota della Fortuna".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

I primi regali di Natale per Gerry e Samira

All’arrivo di Samira Gerry Scotti ha poi voluto ringraziare due signore del pubblico arrivate con un alberello per lui e la sua compagna d’avventura. "Oggi è sabato e domani non si va a scuola, cantava Pino Daniele – ha detto ancora il conduttore -. Oggi è sabato e abbiamo un nuovo campione, Stefano. Cagliari continua a mandarci dei personaggi eccezionali".

Prima di dare il via alla sfida l’amatissimo volto Mediaset ha fatto una confessione: "Ho ricevuto una lettera tenerissima da un signore che mi segue insieme ai suoi amici da una casa di riposo e mi ha raccontato di avermi conosciuto 40 anni fa dalle parti di Ovada, mi fa piacere salutare lui e tutta la casa di riposo, che ci guarda tutte le sere.

La Ruota della Fortuna, puntata 22 novembre 2025 – Cos’è successo

Stefano si augura ovviamente di poter proseguire la sua avventura a "La Ruota della Fortuna", sperando di ripetere quanto fatto da altri celebri campioni sardi, pur sapendo che non sarà facile. A sfidarlo saranno Michela, bergamasca residente a Brescia responsabile ufficio acquisti nel settore cosmetico, e Francesco, nato a Pescara ma che vive a Ravenna, con un passato da giocatore di basket fino alla Serie B e a A2. Gerry ne approfitta così per chiedergli nome e cognome per intero, così da permettere a chi lo ha seguito di ricordarsi di lui, ma questo non può che far sorridere: si chiama infatti Papa Francesco.

Le manche almeno inizialmente sorridono al campione, che conferma di non avere conquistato il titolo a caso, ma ben presto Francesco dimostra di poterlo insidiare, possibilmente fino alla fine.

I colpi di scena non mancano, ma alla fine è ancora Stefano a restare campione, con una cifra davvero consistente: 44.500 euro. E può non essere finita qui visto che può arrivare a un bottino ancora più alto con "La Ruota delle Meraviglie".

Nella manche finale il medico riesce a indovinare due frasi su tre, per questo la possibilità di conquistare una cifra ulteriore può esserci. In una delle due buste verdi ci sono 100 euro, per questo non Stefano non può che decidere di cambiare con l’altra, dove ci sono 10 mila euro. Ora complessivamente arriva così a 86.500 euro in sole due sere, c’è quindi la possibilità concreta di partecipare alla prossima "Ruota dei Campioni". Nessun rimpianto per l’unica busta rossa, dove c’erano 5 mila euro.

Potrebbe interessarti anche

Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna, apoteosi da 400mila euro. E Gerry Scotti ironizza sul davanzale di Samira Lui

Nella puntata di lunedì 17 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti fa u...
Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti catturato dal fiore di Samira Lui: "Mamma mia". Ma la serata è amarissima

Nela puntata di mercoledì 19 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna Gerry nota subi...
La ruota della fortuna, cosa successo puntata 16 novembre - Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna, Samira Lui sconvolge Gerry Scotti: "Mi sono commosso", l'sms segreto svelato in diretta

Cosa è successo nella puntata di domenica 16 novembre de La Ruota della Fortuna: Ric...
Samira Lui La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna, Scotti fa una strana richiesta al pubblico: “Non voglio incidenti”. E il campionissimo crolla

Nella puntata di martedì 18 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti stu...
Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna, il 'baciatore' di Samira fa arrabbiare Gerry Scotti. Poi la vincita favolosa

Nella puntata di venerdì 14 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti sem...
Gerry Scotti - La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira ballerini scatenati, ma per il campione finisce in beffa

Anche la puntata di sabato 15 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna regala emozion...
Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna, Gerry con le foto segnaletiche, beffa finale per il campione

Nella puntata di venerdì 22 novembre 2025 de "La Ruota della Fortuna" Gerry Scotti r...
Gerry e Samira La Ruota dei Campioni

La Ruota dei campioni, Samuri Lui trema e Gerry Scotti vuole l'Oscar. Gabriele trionfa a notte fonda

Serata ricca di emozioni quella dedicata a "La Ruota dei Campioni", l'appuntamento s...
La Ruota della Fortuna, Samira Lui

La Ruota della Fortuna, Samira Lui sotto attacco: “Ragazza che gira la letterina tutta nuda”, l’accusa di Claudia Gerini

Ospite del podcast Tintoria, Claudia Gerini critica La Ruota della Fortuna e il ruol...

Salugea

Collagene idrolizzato

Come sostenere l'elasticità della pelle

LEGGI

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963