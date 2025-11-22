La Ruota della Fortuna, essere Papa non basta per vincere: la Sardegna resta una terra d'oro
A La Ruota nella Fortuna nella puntata di sabato 22 novembre 2025 spunta anche il "Santo Padre", ma questo non gli basta per conquistare il titolo
Settimana dopo settimana "La Ruota della Fortuna" si sta confermando come l’appuntamento fisso intorno all’ora di cena per milioni di italiani, anzi nelle ultime sere i numeri hanno registrato addirittura un’impennata ancora più alta (si è superato il 28% di share), a conferma di come si possa parlare di un vero fenomeno televisivo. Difficilmente la situazione cambierà anche in questo sabato, 22 novembre 2025, nonostante in genere la puntata sia più breve per lasciare poi il posto a "Tu sì que vales", altro programma graditissimo dal pubblico.
"Dai che è sabato – ha detto subito Gerry all’ingresso in studio –. Guarda che fumo lascio alle mie spalle, sembra un tir. È il tir del divertimento, buon sabato a voi. Grazie a voi per avere scelto i sapori e i colori che il nostro gioco vi più dare. Anche questa sera benvenuti a La Ruota della Fortuna".
I primi regali di Natale per Gerry e Samira
All’arrivo di Samira Gerry Scotti ha poi voluto ringraziare due signore del pubblico arrivate con un alberello per lui e la sua compagna d’avventura. "Oggi è sabato e domani non si va a scuola, cantava Pino Daniele – ha detto ancora il conduttore -. Oggi è sabato e abbiamo un nuovo campione, Stefano. Cagliari continua a mandarci dei personaggi eccezionali".
Prima di dare il via alla sfida l’amatissimo volto Mediaset ha fatto una confessione: "Ho ricevuto una lettera tenerissima da un signore che mi segue insieme ai suoi amici da una casa di riposo e mi ha raccontato di avermi conosciuto 40 anni fa dalle parti di Ovada, mi fa piacere salutare lui e tutta la casa di riposo, che ci guarda tutte le sere.
La Ruota della Fortuna, puntata 22 novembre 2025 – Cos’è successo
Stefano si augura ovviamente di poter proseguire la sua avventura a "La Ruota della Fortuna", sperando di ripetere quanto fatto da altri celebri campioni sardi, pur sapendo che non sarà facile. A sfidarlo saranno Michela, bergamasca residente a Brescia responsabile ufficio acquisti nel settore cosmetico, e Francesco, nato a Pescara ma che vive a Ravenna, con un passato da giocatore di basket fino alla Serie B e a A2. Gerry ne approfitta così per chiedergli nome e cognome per intero, così da permettere a chi lo ha seguito di ricordarsi di lui, ma questo non può che far sorridere: si chiama infatti Papa Francesco.
Le manche almeno inizialmente sorridono al campione, che conferma di non avere conquistato il titolo a caso, ma ben presto Francesco dimostra di poterlo insidiare, possibilmente fino alla fine.
I colpi di scena non mancano, ma alla fine è ancora Stefano a restare campione, con una cifra davvero consistente: 44.500 euro. E può non essere finita qui visto che può arrivare a un bottino ancora più alto con "La Ruota delle Meraviglie".
Nella manche finale il medico riesce a indovinare due frasi su tre, per questo la possibilità di conquistare una cifra ulteriore può esserci. In una delle due buste verdi ci sono 100 euro, per questo non Stefano non può che decidere di cambiare con l’altra, dove ci sono 10 mila euro. Ora complessivamente arriva così a 86.500 euro in sole due sere, c’è quindi la possibilità concreta di partecipare alla prossima "Ruota dei Campioni". Nessun rimpianto per l’unica busta rossa, dove c’erano 5 mila euro.
