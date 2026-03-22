La Ruota della Fortuna, maxi-vincita con giallo e Gerry Scotti sbotta: “Lo giuro”. La campionessa sbanca tra le proteste del web C'è un giallo nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 22 marzo 2026, la campionessa riesce a ottenere una grande vincita, ma sui social avanzano dubbi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Siamo arrivati a domenica 22 marzo 2026, ma sappiamo bene che nemmeno nei giorni di festa "La Ruota della Fortuna" lascia solo il pubblico, ben sapendo quante siano le persone che si sono appassionate al quiz. Gerry Scotti, che subito dopo sarà in onda con una nuova puntata di "Chi vuol essere milionario", entra in studio accolto come sempre dai Fortuna Five, che hanno scelto questa volta una musica decisamente movimentata, "Crying at the Discoteque", degli Alcazar.

Il presentatore trae spunto da questo per il suo consueto discorso introduttivo. "Non è una discoteca, è il nostro studio, quello che tutte le sere ha il piacere e l’onore di intrattenervi per un’ora con tutta la vostra famiglia, come sempre anche la domenica sera, anche in una domenica così particolare come questa vi vogliamo dare il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire da Lavinia, la neo campionessa, insegnante di Pavia, che ha vinto39.200 euro. A sfidarla sono Elisa di Volvera (Torino), anche lei insegnante, e Marco, architetto di Siracusa.

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un completo bianco e nero, che Gerry definisce "la divisa dell’Udinese", concetto su cui lei è d’accordo, non a caso dice: "Bravo, non confondiamo i colori".

La Ruota della Fortuna, puntata 22 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Hahaha", tipica della Thailandia, che significa "tre volte il numero cinque", come indovinato da Marco, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Gerry sottolinea che cinque in thailandese si pronuncia "ha", quindi se uno si fa una risata è come se in italiano dicessimo "cinque cinque cinque". C’è quindi un’ulteriore precisazione di Samira: "Ora va di moda sui social, se si vuole fare la risata in Thailandia, invece di scrivere "ahahah", scrivono "555" in numero, è un trend, più 5 si mettono più fa ridere il contenuto". Il conduttore fa quindi una conclusione: "Allora stiamo cavalcando un trend, siamo strafaighi".

Prima di proseguire Scotti saluta alcune delle persone presenti tra il pubblico provenienti da Biella, uno di loro è della Bottega dei Mestieri, una bottega che fa lavorare ragazzi che hanno bisogno di farlo, hanno mandato uno dei loro prodotti, il Vino del Sorriso con una bellissima etichetta. "Lo nascondo, sennò la mia socia se lo beve mentre giochiamo", dice.

Si continua con "Il Regno degli Animali" a tema "Il porcellino d’india", a dare la soluzione è la campionessa, che guadagna 2.700 euro, nonostante il tabellone fosse per gran parte vuoto. Non manca ovviamente il "Round Musicale", a tema "Barry White", questa volta la risposta esatta viene data dalla sfidante, che balza in testa con 8.700 euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", a quota 21.200 euro, cifra che ieri sera era stata conquistata da un concorrente, ma non essendo diventato campione l’importo viene rimesso in palio. Marco riesce a finire sullo spicchio dedicato, ma non si sente del tutto sicuro della risposta, per questo preferisce proseguire. È comunque lui a dare la soluzione, anche se con fatica, arrivando a 2.500 euro. Il maialino va quindi a dormire a 24.300 euro. La frase era "Gli uomini del segno del Leone sono passionali", cosa che spinge Gerry a fare una riflessione, visto che lui appartiene a questo segno zodiacale: "Gli astri sono gli astri", preferendo non sbilanciarsi troppo, Samira invece non ha dubbi: "Lo confermo, Luigi (il suo fidanzato, ndr) è del Leone, è nato il 31 luglio". Scotti ribatte: "Il 31 luglio è peggio ancora, io sono del 7 agosto, siamo già in fase calante".

Si passa a "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri che sta appassionando il pubblico, questa volta incentrata su "Heidi", tabellone indovinato da Elisa, che guadagna 1.000 euro, cifra che può raddoppiare con la seconda frase, anche se purtroppo non riesce a farcela. La giovane insegnante resta comunque in testa con 9.700 euro, seguita da Lavinia con 2.700 euro e da Marco con 2.500 euro. Il "Round Express" permette alla sfidante di consolidare ulteriormente il suo vantaggio, balzando a 16.300 euro, anche se i ribaltoni non possono comunque essere esclusi. Il "Triplete", come era facile immaginare, non cambia troppo gli equilibri (vengono fatte quattro manche), è ancora Elisa a guidare con 18.300 euro, seguita da Lavinia a 3.700 euro e da Marco a 3.500, sarà "L’Ultimo Round" a stabilire chi conquisterà il titolo. La frase finale viene indovinata ancora da Elisa, che consolida la sua serata fortunata, conquistando 35.300 euro, che le consentono di diventare la nuova campionessa.

La puntata si chiude ovviamente come da programma con "La Ruota delle Meraviglie", dove Elisa si trova a indovinare tre frasi a tema "Argento". La giovane dice la seconda e la terza frase, anche se nell’ultimo caso ci sono dubbi sulla tempistica, è Scotti a sbilanciarsi: "Sul gong, lo giuro dovessi perdere gli ultimi capelli che ho la risposta è uscita sull’eco finale del gong", concetto su cui è d’accordo anche la regia, così da garantirle due risposte verdi. Il conduttore parte aprendo la busta rossa, dove si trovano 10 mila euro, il marito Diego, presente tra il pubblico la invita a scegliere il numero 2 come quello dei loro figli, lei lo ascolta, qui si trovano solo 1.000 euro, per questo la concorrente decide di cambiarla, prima di svelarne il contenuto Gerry sottolinea che "la risposta è arrivata sul gong, in realtà sull’eco finale del gong, visto il gong è uno strumento musicale che ha un riverbero che resta nell’aria udibile per qualche secondo in più, ecco cosa vuol dire qualche secondo in più: quel gong ha suonato 100 mila euro". La campionessa vince quindi complessivamente 135.300 euro.

Diversi utenti che hanno seguito la puntata e che hanno commentato l’accaduto in realtà hanno diversi dubbi su questa vincita, molti ritengono infatti che la risposta alla frase sia arrivata ben oltre il gong. In passato, inoltre, con altri concorrenti erano stati decisamente più rigidi, addirittura c’è chi pensa che sia un modo per far vincere più persone e avere altri concorrenti pronti a sfidarsi a "La Ruota dei Campioni". "Sul gong? Era proprio fuori tempo", "Secondo me l’ultima parola era leggermente fuori tempo", "Comunque sono coerenti: un caso analogo di risposta completata dopo l’inizio di suono del gong si è già verificato. In modo anzi ancora più evidente", "Un po’ ‘maliziosamente mi viene da dire che cercano le grosse vincite per avere quantomeno un ricambio di concorrenti in vista di nuove puntate del ‘Torneo dei Campioni’", sono solo alcuni dei pensieri presenti su X.

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