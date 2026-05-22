La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il suo segreto: "É la bava di lumaca", ma Samira Lui lo vede diverso Gerry Scotti ha raccontato a La Ruota della Fortuna venerdì 22 maggio 2026 cosa faccia per mantenersi al meglio, anche se Samira Lui non è apparsa troppo convinta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il venerdì sera è uno dei momenti più attesi della settimana, in cui la voglia di relax è forte, per questo oggi, 22 maggio 2026, potrebbero essere in tanti a sintonizzarsi davanti alla Tv per seguire la nuova puntata de "La Ruota della Fortuna". Gerry Scotti entra in studio accolto dai Fortuna Five, spronato dalla musica scelta lui si rivolge al pubblico: "In piedi, si balla (il brano è ‘Born to be alive’, ndr). Patrick Hernandez, un grande successo 50 anni fa, i miei ragazzi dei Fortuna Five non hanno resistito, è il loro modo colorato e spensierato per dirvi benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo si rivolge a Marco, il cantante: "Che bello, mi sembrava di essere tornato al disco riempipista. Quanti anni!".

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Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Sonia di Roma, laureata in Lingue attualmente in attesa di lavoro ma con il sogno di fare l’insegnante, che ieri ha vinto 20.900 euro. Prima di andare avanti si rivolge allo sfidante: "Senta, c’è un problema, i minorenni non possono partecipare", lui replica: "Me lo dicono tutti", anche se Gerry poi si corregge: "No, non è vero, c’è un filo di barba" (il riferimento è alla sua statura e alla faccia da ragazzino, ndr). Lui si chiama Luca, 21enne di Paderno Dugnano (Milano), studente di Comunicazione, Media e Pubblicità, cosa che lo spinge a dirgli: "Noi abbiamo bisogno, siamo pieni di vecchi rimbambiti, facciamo l’elenco. Noi nei nostri settori dei social e degli autori stiamo prendendo tanti ragazzi giovani. che con la tua passione spero ci diano una mano a migliorare il nostro settore". L’altra sfidante è Mariacristina di Alassio, office manager.

E quindi il momento dell’arrivo di Samira Lui, di bianco vestita, Gerry fa una rivelazione: "Questa sera ci siamo trovati sulle scale e ci siamo scambiati una serie di complimenti. Io ti ho detto: ‘Sei un magnifico cigno’ (per la caratteristica della sua gonna, ndr), lei concorda: ‘Sì, un cigno panna'". Samira racconta: "Io le ho chiesto se ha tagliato i capelli, mi ha detto di no, ma sembra che ha fatto una piega, forse phonati, piastrati". Scotti prosegue: "Mi ha detto: ‘Ti sei phonato?‘. Ma se non uso più il phon da 60 anni. Glielo dico, è bava di lumaca, comincia a fare il suo effetto". La Lui dice: "Stanno migliorando".

La Ruota della Fortuna, puntata 22 maggio 2026: cosa è successo

Si part come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Dawa", tipica dell’Africa Orientale, che sta a indicare "rimedio per curare il raffreddore", come indovinato da Luca, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Scotti racconta la ricetta: "Zenzero, limone, curcuma, miele grezzo, maè qualcosa che sento dire anche dagli erboristi, va bene per il raffreddore e il mal di gola", per poi chiedere a Samira il metodo usato a Udine: "Il latte con il pepe, ma lei ci ha messo le cozze e non ha funzionato". Gerry ribatte: "Voi fate anche il latte con la grappa", cosa su cui la giovane concorda: "Soprattutto", dice.

Il presentatore dà sempre un saluto al pubblico, alcuni di loro vengono da Pordenone, Samira commenta: "Siamo in famiglia", Alcuni di loro fanno parte dell’AIL, "hanno fatto una nuova gita benefica e sono tornati a trovarci, grazie di cuore", dice Gerry. Non solo, ci sono anche dei disegnini di alcuni bambini della scuola primaria, Scotti sottolinea: "Io sono quello cotonato", ma Samira lo corregge: "Phonato".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il castoro". Lo sfidante chiede "La L di Luca", Gerry chiede di chi si tratti, lui risponde: "Io", a questo punto il conduttore capisce e dice: "Quello che fa male è la vostra risata". A dare la soluzione è Sonia, che approfitta del "Bancarotta" trovato da Luca, così da guadagnare i suoi primi 1.000 euro. E’ la volta del "Round Musicale" a tema "Biagio Antonacci", che Gerry decide di salutare perché "ci guarda tutte le sere". Luca riesce a rifarsi e a dare la soluzione, così da guadagnare 4 mila euro, che gli consentono di andare in testa.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 37.700 euro, con un tabellone dal titolo "Non solo Italia". A indovinare la frase è Mariacristina, che sale a 8.500 euro, mentre nel frattempo la campionessa è finita a zero. IL maialino va a dormire con 46.300 euro.

La serata prevede ovviamente il "Round Express", manche che può permettere di conquistare cifre importanti, dal titolo "Venerdì con gli amici". E’ ancora Mariacristina a dare la risposta esatta, così da arrivare a 10.600 euro e consolidare il suo vantaggio. Come già capitato il venerdì sera, il conduttore ritiene utile dare il consueto consiglio del venerdì sera in veste di "zio Gerry": "Da diversi venerdì vi diciamo di uscire con i vostri amici, ritrovare il piacere del gioco, dello stare insieme, del passare una bella serata, ve lo dico perché ho guardato una statistica del ’24, mi ha molto allarmato, 320 mila di voi, studenti di 18 anni, confessano di passare le serate e le notti giocando online d’azzardo. Lo so, che ogni pubblicità del gioco d’azzardo finisce dicendo: ‘Giocate ma poco’, io vi dico ‘Uscite e giocate con i vostri amici’. Speriamo che ci ascoltino".

Non può ovviamente mancare il "Triplete", dal titolo "Miracoli". Al termine (una manche viene annullata perché nessuno la indovina) si arriva con Mariacristina in vetta a 10.600 euro, seguita da Luca a 4 mila euro, chiude Sonia a 2 mila, sarà come sempre "L’Ultimo Round" a stabilire chi conquisterà il titolo. A dare l’ultima risposta è Sonia, che guadagna 12.500 euro, cifra che le consente di restare campionessa, pur essendo a zero fino a quel momento.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di rimpinguare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Croce". Le cose non vanno però bene, non riesce infatti a dare nessuna risposta, così da ritrovarsi con tre buste rosse. Gerry parte svelando il contenuto della busta numero 3, dove ci sono 10 mila euro, si prosegue con la numero 2, che ne ha 1.000, si chiude con la numero 1, dove troviamo addirittura 100 mila euro. "Mamma mia", esclama Samira.

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