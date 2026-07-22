La Ruota della Fortuna, Samira Lui non ci sta: "Ora basta". L'errore sul suo fidanzato è diventato inaccettabile A La Ruota della Fortuna mercoledì 22 luglio 2026 Samira Lui svela un dettaglio personale che la riguarda sul rapporto con il suo fidanzato, è ora di mettere le cose in chiaro

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Si rinnova anche oggi, mercoledì 22 luglio 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", che terrà compagnia ai suoi fedelissimi nel corso di tutta l’estate. I Fortuna Five danno come sempre il via alla puntata, presentando il programma come "un brano riempipista in discoteca, che mette voglia di muoverti e divertirti", segno evidente di come una serata tiri l’altra per le emozioni e il divertimento che è in grado di garantire.

"Ancora una volta vi chiediamo di passare un’ora di groove insieme a noi, vuol dire che dovete uscire un po’ da questo calore che domina le vostre vite, accendete il televisore, avrete l’effetto di un’aria condizionata unito a una bella fetta d’anguria, vi va bene il paragone? Ok, io e i miei ragazzi vi diamo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa Raffaella, direttore amministrativo di Senigallia (Ancona), che in tre puntate ha vinto 75.800 euro, oltre a quattro biciclette elettriche. A sfidarla sono Francesca , nutrizionista di Ferrara e Giorgio, trading manager di Milano.

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, questa volta con un abito nero senza maniche. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica sulla sua coreografia: "L’ho imparata quasi tutta, mi manca quella dello sciacquamento delle mani", in riferimento al modo in cui muove mani e braccia. Lui prosegue: "Le bambine impazziscono, almeno quelle che conosco io, tutte le sere si mettono davanti al televisore e vogliono imparare lo stacchetto di Samira, le bambine lo sanno fare".

La Ruota della Fortuna, puntata 22 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Piatti estivi", a tema "Snezhanka", che sta a indicare una "insalata cremosa a base di yogurt", come indovinato da Francesca, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Spazio a "Tormentoni", tabellone dal titolo "Italodisco", a dare la soluzione è ancora Francesca, che sale 6.500 euro. Questa è l’occasione per Gerry per raccontare un aneddoto personale legato alla canzone: "Io amo quei ragazzi, I Colors, li amo. Mi ricordo due estati fa, ho fatto il mio video su TikTok per Ferragosto davanti alla grigliata, ero il Re dei Maranza, non ridetemi alle spalle, ho anche la nutrizionista qua".

E’ il momento di "Ciak, si gira", a tema "Il principe cerca moglie", manche che può cambiare le sorti della gara. Questo può accadere specialmente se si trova uno dei due ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, ma si deve stare attenti anche a quello con i pop corn, che porta a dividere quanto accumulato con gli avversari. La campionessa trova il ciak, ma è purtroppo quello con i pop corn, 1.350 euro a testa finiscono a Francesca e Giorgio. Raffaella riesce comunque a riprendersi e a dare la soluzione, arrivando a 2.400 euro, Giorgio è tornato però a zero, mentre Francesca conduce con 6.400 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Traghetto Express", tabellone dal titolo "Non fa più notizia". La campionessa trova lo spicchio, che desiderava pescare pur avendo in mente quasi del tutto la soluzione, che è "Coppie che hanno tanti anni di differenza", così da salire 5.400 euro. Scotti dà una statistica a riguardo: "In Italia due coppie su dieci hanno almeno 7 anni differenza, prima erano più gli uomini ad avere la donna giovane, ma negli ultimi anni sta accadendo anche l’inverso". Samira a riguardo fa un esempio: "Come Macron, ha 24 anni di differenza con sua moglie, lui 48 e lei 72, si sono scelti". A quel punto Gerry le chiede quale sia la differenza tra lei e il fidanzato Luigi, lei risponde: "Otto anni, io sono più piccola, ma sui giornali gli danno un anno meno di me, e basta", il conduttore replica: "Caro Luigi, non fai più notizia".

Si arriva al "Triplete", dall’argomento "Giorni", al termine ci si trova con Francesca in testa a 7.500 euro, segue Raffaella a 6.400 euro, chiude Giorgio a 1.000. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", a tema "Piacere estivo". A dare l’ultima soluzione è Francesca, che raggiunge quota 11.100 euro, che le consentono di diventare la nuova campionessa.

La nutrizionista ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Il primo". Francesca riesce a indovinare l’ultima, così da avere una busta verde. Gerry parte mostrando la busta numero 2, che è rossa, dove ci sono 15 mila euro, si passa con l’apertura di quella verde, che contiene 20 mila euro, così da arrivare a 31.100 euro. Ma qual è la cifra nella busta numero 1? Gerry tergiversa: "Non so come dirtelo, tu avevi dato la risposta, ma per un pizzico di fretta hai sbagliato l’ultima parola, e valeva 200 mila euro". Samira resta delusa: "Così fa male, che rabbia!".

Potrebbe interessarti anche