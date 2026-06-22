La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti dà il via all'estate e incorona Samira Lui: "Con me avrebbe vinto il titolo" E' iniziata oggi, lunedì 22 giugno 2026, l'edizione estiva de La Ruota della Fortuna, con tante manches inedite, ma il divertimento resta lo stesso, grazie anche a Gerry e Samira

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 22 giugno 2026, non solo una nuova settimana, ma anche l’edizione estiva de "La Ruota della Fortuna", che comprenderà diverse novità interessanti, a partire dalle manches, che impareremo a conoscere. Si parte già con colori nuovi di zecca nel momento della sigla, all’insegna dell’arancione e del fucsia, ad annunciare il cambiamento è il cantante dei Fortuna Five: "E’ iniziata l’estate, e allora rinfreschiamo le nostre serate con ‘La Ruota dell’estate’ di Gerry Scotti", dice.

Gerry Scotti entra quindi in studio facendo un inchino e dando il suo benvenuto: "Benvenuti ai Bagni La Ruota! Che meraviglia, con questa atmosfera da bagni balneari non vi faccio pagare l’ombrellone, non vi faccio pagare la sdraio, mi voglio rovinare, vi dò anche il ghiacciolo, ma soprattutto vi diamo il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il conduttore prosegue nel suo discorso: "E’ arrivata l’estate, ve lo garantisco, lo abbiamo provato con i nostri tecnici, stando davanti al televisore con le dovute creme guardando ‘La Ruota della Fortuna’ ci si abbronza. Tornano tutti i nostri giochi, ma con una nuova veste grafica, con nuovi contenuti, con tanto divertimento, il primo applauso lo facciamo insieme alla nostra parte grafica che ha fatto un lavoro meraviglioso. Ci saranno chicche meravigliose".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Mattia, presente con la giacca in lino, come notato da Gerry, tessuto tipico dell’estate, che ieri ha vinto 24.900 euro, oltre alla Fiat Cubo L. A sfidarlo sono Manuel, studente di Ingegneria Civile di Rimini, definito un vero fenomeno dagli autori (fa le moltiplicazioni senza pensarci, infatti Scotti dice: "Mi fido") e Fabiola, impiegata amministrativa di Gravina di Catania.

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, prima di farla entrare il presentatore anticipa: "Si è messa da gara per festeggiare l’estate, uomini ma anche donne preparatevi". Ovviamente con tanto di nuovo stacchetto, anche se si tratta di un brano che avevamo già conosciuto, "Ullallalà" e un abito lungo giallo chiaro. Lui non può che stuzzicarla: "Se ti portavo ai miei bagni così vincevi il titolo di Miss Bagno, facevamo quelle cose Miss Bagno, Miss Maglietta Bagnata, Mister Torace (dice indicando se stesso)", non appena il pubblico appare incredulo precisa: "Fate i buoni, mi sono iscritto, non mi sono qualificato, ma mi sono iscritto", Samira ribatte: "Io le avrei dato il titolo, per la simpatia".

La Ruota della Fortuna, puntata 22 giugno 2026: cosa è successo

Si parte con la prima manche, una vera novità, "Piatti estivi" (sostituisce "Il Giramondo"), a tema "Insalata Caprese", a dare la soluzione è Mattia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Spazio a un’altra manche inedita, "Un’estate fa", a tema "Estate 1964", la risposta esatta viene data ancora da Mattia, che sale a 5.800 euro. Non manca una manche dedicata alla musica, ma ora sempre incentrata sui "Tormentoni", cosa tipica dell’estate, questa volta con un tabellone dal titolo "Bandiera Gialla", a dare la soluzione è Manuel, che guadagna 2.100 euro.

I cambiamenti non sono finiti qui, spazio a "Ciak, si gira", manche dedicata al cinema, altra cosa a cui spesso ci si dedica durante il periodo più caldo dell’anno, ci sono ben quattro spicchi con il Ciak, due nascondono la stella, che consente di rubare il montepremi di manche ai vicini, ma gli altri due contengono il pop corn, quindi sparano e i soldi vengono dati agli altri due. La frase ha come titolo "C’è ancora domani", è ancora Mattia a dare la risposta esatta, approfittando di gran parte del lavoro fatto da Manuel, che ha poi trovato il "Bancarotta", così da accumulare il suo vantaggio e arrivare a 6.800 euro (entrambi gli avversari sono quindi a zero).

Niente "Round Express", ma è la volta del "Traghetto Express", con tanto di "Gerry Jolly", illustrato nell’acqua con tanto di salvagente. Il tabellone ha come titolo "Inchiostro", anche in questo caso c’è lo spicchio "Express", trovato da Mattia, che ha così la possibilità di giocare in solitaria, ma senza possibilità di errore in una fase cin cui le lettere sono solo due, ma alla prima lettera scelta lui sbaglia, tutti si trovano così a zero. A indovinare la frase è Fabiola, che guadagna 7.500 euro.

Il "Triplete" resta comunque un appuntamento fisso, a tema "Torta", al termine ci si trova con Fabiola in testa a 7.500 euro, seguita da Manuel a 2 mila euro, chiude Mattia a 1.000 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", prima di dare il via è Diego con un rullo di batteria a svelare la macchina in palio, si tratta della Fiat 500 Cabrio. Gerry gira la ruota per indicare il valore di ogni lettera e pesca lo spicchio più alto, quello da 5 mila euro. A dare l’ultima soluzione è Fabiola, che sale a 27.500 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

La concorrente siciliana ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie". Spicca un nuovo premio, due biciclette elettriche con pedalata assistita presenti in una delle buste, oltre ovviamente ai premi in denaro. Le tre frasi da indovinare sono a tema "A", Fabiola indovina solo l’ultima, paradossalmente la più difficile, ma questo le permette di avere una busta verde. Gerry parte mostrando la busta numero 1, che contiene 10 mila euro, si passa alla numero 3, l’unica verde, dove troviamo 15 mila euro, così da arrivare a 42.500 euro. Ma cosa c’era nella numero 2? Prima di svelare il tutto, il conduttore invita l’amica tra il pubblico a essere al suo fianco, per poi dire: "Stringetevi forte, come si fa con le amiche nel momento della necessità, del bisogno, era riferita alla patente dei motorini, e adesso chi glielo dice? Era il modo di cominciare l’estate dare questa notizia? Sorridete lo stesso, giurate", ma in realtà era un bluff, c’erano solo 1.000 euro.

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