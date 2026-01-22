La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si emoziona: “Giorno storico per la TV”. E Samira Lui (forse) sbaglia vestito Gerry Scotti non ha mancato di sottolineare nella puntata de La Ruota della Fortuna del 22 gennaio quanto sia importante il ritorno di "Striscia", di cui ha fatto parte

Che serata sarebbe senza "La Ruota della Fortuna"? Questa è la domanda che si fanno certamente tanti telespettatori pronti a sintonizzarsi subito dopo il Tg per seguire una puntata del quiz condotto da Gerry Scotti, pronti a farlo anche questa sera, giovedì 22 gennaio 2026. Si parte sempre con l’ingresso del conduttore in studio, presentato questa volta dal cantante della band come "il re della Ruota", accolto dal ritmo di un rock che non può che esaltare, per questo lui dice: "Mi spettinano, con la loro forza, la loro veemenza, i ragazzi dei Fortuna Five, più rock di così si muore. Benvenuti, bentrovati ancora una volta a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il grande annuncio di Gerry Scotti

Il suo discorso prosegue ulteriormente: "Devo sbrigarmi perché è una giornata importante per Canale 5, succederanno tante cose, è storica, ma voglio condividere queste notizie con Samira". La giovane arriva indossando un abito corto nero attillato, con alcuni accenti in pizzo, per questo lui le dice subito: "Non ha confuso l’abito con quello di domani sera? Ci attende un grande torneo dei campioni!". Lei dice: "Adoro il velluto". Questa è l’occasione per annunciare anche alcuni degli ospiti che ci saranno, con nomi del calibro di Rita Pavone.

Il padrone di casa ci tiene a fare un annuncio che vuole appunto fare insieme alla sua compagna di viaggio: "Questa è una giornata importante perché torna in onda un programma che ha fatto la storia del Canale 5, del costume e della televisione, ‘Striscia la notizia‘, in onda subito di noi. Io faccio parte di quella grande famiglia, è per me un tuffo al cuore rivedere in onda i miei amici. È una scuola di vita, una scuola di televisione, il programma dove io ho imparato di più nella mia vita e lo devo ad Antonio Ricci", dice con tono commosso.

La Ruota della Fortuna, puntata 22 gennaio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è Federica di Treviso, ma residente a Milano, che si è laureata campionessa ieri sera, vincendo 35.700 euro. A sfidarlo sono Leonardo di Signa (Firenze), uno dei concorrenti più giovani della storia, studente di ingegneria informatica oltre a fare il commesso, e Arrigo di Calcare (Savona), ma che lavora da vent’anni a Milano.

Si parte con il "GIramondo", chi vincerà la manche avrà modo di ottenere il bollino "MSC Crociere" grazie a cui potrebbe conquistare la crociera a fine puntata. La frase è "Scmon", che significa "sfortuna in dialetto barese" ed è indovinata dal giovane Leonardo, che riesce così a ottenere i suoi primi 1.000 euro. Samira Lui chiede poi a Scotti quale sia il portafortuna della Puglia, lui non sbaglia e indica il Pumo, che lui invita a comprare anche come soprammobile. Si tratta di un oggetto in ceramica a forma di fiore, simbolo di prosperità e nuovi inizi, spesso decorato con foglie stilizzate e posto a protezione delle case. A questo punto Scotti non può che dirle: "Lei è un po’ Pomona", la Lui gradisce e dice: "Vuol dire che porto fortuna" ed effettivamente il presentatore conferma.

Si prosegue con il "Cruciruota", con la soluzione data dalla campionessa, ma Scotti invita Arrigo a stare tranquillo, visto che la partita è ancora agli inizi. Il "Round Musicale" è invece indovinato da Leonardo, che conferma di avere doti interessanti, Ed effettivamente l’occasione per arricchire le proprie casse arriva grazie al "Jackpot", arrivato a quota 11.700 euro. Nemmeno questa volta qualcuno si aggiudica il Jackpot, il maialino arriva a quota 14 mila euro, grazie alla soluzione data, però, Leonardo riesce a balzare in testa a quota 3.600 euro. Il conduttore invita comunque Arrigo a non mollare mai, ieri sera infatti la campionessa era in una situazione simile alla sua ma ha poi conquistato il titolo.

Non manca una manche dedicata proprio al ritorno di "Striscia" (indovinata da Martina), che in questa edizione si chiamerà "la voce della presenza", per parlarne meglio arrivano proprio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che saranno alla guida delle nuove puntate in prima serata. Scotti rivela che i due colleghi sono i suoi volti preferiti alla guida del Tg, arriva così la risposta di Iacchetti: "Sei un conduttore stupendo, il successo del tuo programma te lo meriti in pieno". I due rivelano, ma senza dirlo, di avere due nomi di sicuro successo tra le fila, come Maria De Filippi e Alessandor Del Piero, oltre alla rubrica "Striscia Criminale", di cui si occuperà Roberta Bruzzone.

Si arriva a "L’ultimo round" con Federica in testa a 7.800 euro, seguita da Leonardo a 4600 e Arrigo a solo 1.000 euro. Il colpo di scena arriva però effettivamente allo scadere, con Arrigo che indovina l’ultima frase e si laurea campione conquistando 13.600 euro, ribaltando una serata in cui sembrava spacciato fino a poco prima,

La puntata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", che prevede tre frasi proprio a tema "Striscia la notizia", il neo campione indovina le prime due così da garantirsi due buste verdi, Arrigo in accordo con i suoi amici presenti in studio sceglie di partire dalla numero 1 dove ci sono 15 mila euro, lui decide di proseguire a giocare e la cambia, nella 2 ci sono invece 10 mila euro. Scotti per chiudere svela ovviamente anche il contenuto della busta numero 3, rimasta rossa, purtroppo c’erano addirittura 200 mila euro.

