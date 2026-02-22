La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui: "Confondi tutti". E scoppia il caos per il concorrente più bello di sempre Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 22 febbraio 2026 Samira Lui ha uno scintillante vestito verde, che suscita la battuta esilarante di Gerry Scotti

Una nuova settimana si avvicina, per questo tanti potrebbero approfittare delle ultime ore di questa domenica 22 febbraio 2026 per ricaricare le pile e rilassarsi davanti alla Tv seguendo la nuova puntata de "La Ruota della Fortuna". Il quiz è regolarmente in onda, mentre salta l’altro appuntamento targato Gerry Scotti, "Chi vuol essere milionario", vista la concomitanza della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, trasmessa da Rai2.

Gerry Scotti entra in studio elettrizzato dal ritmo della band, per questo dice subito: "Che cos’è sta robetta? Ci siamo, arrivo come un solo uomo, va bene, giusto in tempo di arrampicarmi qua, fosse per me vi ascolterei tutta la sera, ma abbiamo altro da fare, sono già presenti i concorrenti, già pronto il pubblico, buona domenica con ‘La Ruota della Fortuna'".

Successivamente il conduttore chiede a Marco, il cantante dei Fortuna Five, il titolo del brano, lui rivela che si tratta di "I’m so excited" delle Ponted Sisters. Spazio alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione Stefano d Monfalcone che, come ricorda Gerry, " su una risposta facile del tabellone ha lasciato qui da noi 200 mila euro", per questo ha dovuto "accontentarsi" di 11 mila euro. A sfidarlo sono Giulia, medico di Milano (a breve medico di base), e Mattia di Trani (Bari), maestro di padel e fisioterapista.

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, con un abitino verde acceso che la risalta e un nuovo stacchetto musicale, "Bellissima" di Annalisa. Il suo look spinge Scotti a commentare: "Metti una cosina verde ogni tanto", lei dice: "Una cosa sobria, per non farmi notare".

La Ruota della Fortuna, puntata 22 febbraio 2026: cosa è successo

La partita parte come sempre con il "Giramondo", dedicato alla parola "Guagua" tipica di Portorico (Gerry di avere avuto in passato una maglietta con la scritta "Puerto Rica me encanta Miradolo mi fulmina"), che si rivela essere un "nome comune per indicare l’autobus", come indicato da Giulia, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Prima di procedere con la gara Gerry rivela di avere ricevuto diverse domande dalla gente sui temi di cui si parla mentre c’è la pubblicità, per questo chiede a Samira di rivelarlo: "Di pasta, che è meglio mangiarla più al dente perché trattiene meno zuccheri"., è lui a proseguire il discorso: "Oppure riscaldata quella del giorno dopo". La giovane quindi precisa: "Io la mangio sia prima sia il giorno dopo", è Scotti a chiudere: "Io parlavo di me, lei può mangiarla come vuole". Samira dice la sua con una massima: "La pasta non si nega a nessuno", Scotti infatti precisa: "Lei è sempre in forma, anche quando mangia due chili di pasta".

Il conduttore saluta poi alcune delle persone presenti dal pubblico, provenienti da Pisa: "Quante gite ho fatto a Pisa da ragazzo, adesso ricambiate, siete venuti a trovare me, grazie di cuore. Per l’occasione presenterò tutta la puntata così (e si mette storto, esattamente come la Torre, ndr)".

È poi il momento del "Cruciruota", a tema "Antica Grecia", manche che prosegue lentamente a causa di alcuni giri sfortunati, tra cui il "Bancarotta" dello sfidante, che sembrava essere vicino a dare la soluzione. Gerry sottolinea però che lui può comunque vantare un titolo a nome delle ragazze presenti, quello di "concorrente più bello", per questo Samira sottolinea che "tra loro una ululava". A dare la soluzione è ancora Giulia, che conquista 2.000 euro.

Non può mancare ovviamente il "Round Musicale", a tema "Fedez". Lo sfidante finisce per comprare una vocale già uscita, questo spinge Gerry a fare una battuta a Samira: "Tu con il vestito verde non aiuti, uno si confonde". A dare la risposta è Mattia, che sale a 1.200 euro. La situazione può però cambiare del tutto con il "Round Jackpot", simboleggiato dal maialino, che Gerry ha deciso di chiamare Jack, visto che può essere indicato come "Jack Porc", ora arrivato a quota 41.600 euro, con un tabellone a tema "Azioni Quotidiane". A dare la risposta è il campione, che entra proprio nello spicchio "Jackpot" quando è arrivato a 42.900 euro, cifra che riesce a ottenere nonostante ci fossero ancora poche lettere. L’importo potrà però essere suo solo se dovesse ovviamente diventare ancora campione, lui infatti resta comunque a 1.000 euro, Giulia è invece ancora a 2.000 euro, mentre Mattia è finito a 0.

Non manca una manche dedicata alle Olimpiadi e alle medaglie, per questo Scotti chiede a Samira se lei abbia mai vinto una medaglia. Lei risponde: "Sì, da bambina, di pattinaggio, ma non era né di bronzo, né di argento, né d’oro, però è ancora uguale. Era una medaglietta". A questo punto anche il presentatore dice la sua: "Io a biliardo, non mi qualificavo, ma mi davano la medaglietta lo stesso. A mio figlio dicevo di averla vinta".

Al termine del "Round Express" la situazione inizia a delinearsi meglio, Mattia guida a 5.600 euro, seguito da Stefano a 3.500 euro, mentre Giulia è ancora a 0. Una volta concluso il "Triplete" GIulia è riuscita a recupera e a salire a 3 mila euro, mentre Mattia ha guadagnato qualcosa ed è a 6.600 euro, sappiamo però bene che "L’Ultimo Round" ha spesso regalato sorprese a "La Ruota della Fortuna", tutto può quindi ancora succedere. A dare la soluzione è proprio il campione, che non solo conserva il titolo ma arriva a 53.400 euro grazie al Jackpot.

Stefano ha però ovviamente l’occasione di rimpinguare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Batteria". Il campione indovina solo la seconda frase, ma almeno si garantisce una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della prima busta rossa, la numero 3, dove c’erano 10 mila euro, si passa poi all’altra rossa, la numero 1, che contiene 15 mila. Ma qual è la cifra che lui può aggiungere al suo montepremi? Si tratta di 20 mila euro, che rendono evidentemente la serata ancora più piacevole (anzi, i 200 mila erano proprio nella lettera dopo nella ruota).

