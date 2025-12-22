La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stavolta delude: “Puntata flop”. Botto da 100mila euro tra le critiche La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 22 dicembre 2025 vede gareggiare tre ex campionesse sfortunate, la scelta non piace a tanti utenti sui social

Oggi, lunedì 22 dicembre 2025, è iniziata una nuova settimana, certamente non una qualunque, visto che è quella che ci porterà a festeggiare il Natale, ma anche in questo periodo così speciale "La Ruota della Fortuna non lascerà solo chi si è affezionato al quiz, ma anzi sarà in onda anche il 25 dicembre e a Capodanno.

La Ruota della Fortuna, la puntata delle seconde possibilità

Ad accogliere Gerry Scotti in studio è il cantante della band, con una presentazione particolare: "A volte La Ruota fa perdere la pazienza, il controllo, ma anche tanti soldi, ma questa sera c’è La Seconda Chance, ovviamente con Gerry Scotti".

Il conduttore coglie subito la palla al balzo: "L’hai detta giusta Marco, nella vita bisogna sempre dare una seconda opportunità e noi questa sera faremo proprio così. Abbiamo trovato dei concorrenti che hanno avuto la gioia di giocare La Ruota delle Meraviglie, hanno visto passare sotto ai loro occhi la busta con 200 mila euro, ma non l’hanno portata a casa. Questa è una puntata speciale dedicata alla seconda chance: benvenuti a La Ruota della Fortuna".

Samira Lui entra in studio con un’elegante tuta a pantaloni, scelta che le permette di ricevere i complimenti di Gerry: "Se devo scegliere un vestito con cui la porterei a cena e che mi è piaciuto di più direi questo", teoria su cui lei è assolutamente d’accordo. Prima di dare il via alla serata Scotti saluta due signore del pubblico, che provengono da Camporinaldo, il suo paese di origine.

La Ruota della Fortuna, puntata 22 dicembre 2025: cosa è successo

In questo appuntamento speciale a gareggiare sono tre signore, scelte dopo avere messo insieme i nomi di chi aveva visto la busta da 200 mila senza vincerli, questi sono stati poi consegnati a un notaio, che ha fatto un’estrazione, da cui sono uscite loro. Lo svolgimento della gara è lo stesso delle altre sere, ma con concorrenti che il pubblico de "La Ruota della Fortuna" ha già avuto modo di conoscere.

A partecipare sono Letizia, che aveva avuto una busta rossa da 200 mila euro lo scorso 24 agosto, con un bottino di 6.200 euro, Martina di Trezzano sul Naviglio, che ha giocato il 17 settembre conquistando 12.700 euro, e Marianna di Massafra (Taranto), campionessa per una sera il 20 novembre.

La prima a ottenere i primi 1.000 euro nella prima manche è Letizia, in grado di ripetersi anche nella sfida successiva, approfittando anche di qualche indecisione delle avversarie. Almeno nella prima fase della partita le avversarie non riescono a insidiarla eccessivamente, anche se chi segue il quiz sa come tutto possa cambiare sempre all’ultimo, quando le manches regalano più soldi. Ed effettivamente all’ultimo avviene il colpo di scena, nonostante Letizia avesse accumulato più di 11 mila euro è Martina a trionfare con 13.200 euro.

La giovane ha così la possibilità di rimpinguare il suo bottino a "La Ruota delle Meraviglie", con la speranza che ora vada meglio rispetto all’altra volta. Le buste verdi sono due, la seconda e la terza (nella sua precedente apparizione ne aveva indovinata una sola), per questo Scotti ora mostra subito il contenuto dell’unica busta rossa, dove ci sono 5 mila euro. Martina, su suggerimento del fratello presente in studio, sceglie di aprire la 3 dove ci sono 1.000 euro, per questo decide di cambiarla. Prima di svelare il contenuto Gerry le dice che anche questa volta non ha vinto i 200 mila, ma può consolarsi decisamente: nella sua busta ci sono 100 mila euro!

Le critiche del web: "Puntata flop"

La "puntata delle seconde occasioni" non soddisfa però del tutto gran parte delle persone che l’hanno seguita davanti alla Tv, come appare evidente dai diversi commenti presenti sui social. Tanti, ad esempio, hanno notato l’assenza dell’albero di Natale in studio presente nelle ultime settimane, cosa che confermerebbe come la registrazione sia stata fatta ben prima dell’arrivo delle feste, non si capisce quindi del tutto il senso di avere piazzato una puntata come questa proprio ora.

Nemmeno la scelta delle concorrenti ha convinto, la sfida ha avuto davvero pochi guizzi. "Puntata flop. Avrebbero dovuto scegliere concorrenti che non sono riusciti a diventare campioni per pochi euro o per sfortuna (come aver preso troppe Bancarotte), e non campioni che hanno comunque già vinto denaro", "Se sono state campionesse per una sera soltanto un motivo ci sarà stato. Scarse". "ll criterio con cui hanno scelto le concorrenti è che hanno pescato la busta da 200 mila, ma non l’hanno vinta. Ma che seconda chance è?", "Rimandare in onda una puntata registrata talmente tanto tempo fa senza albero di Natale per dare spazio a 3 scarsone che non sanno nemmeno cosa sia un paggetto non mi sembra una gran mossa", sono solo alcuni dei commenti apparsi su X.

