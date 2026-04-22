La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ritrova il concorrente che ha fatto la storia con Mike Bongiorno. E Samira Lui si inchina: "Gloria eterna" Ad assistere alla puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 22 aprile 2026 c'è Giancarlo, che aveva gareggiato più di 30 anni fa, memorabile la sua performance

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Osservato il giorno di stop necessario per consentire a Canale 5 di trasmettere la partita Inter-Como, "La Ruota della Fortuna" torna regolarmente in onda questa sera, mercoledì 22 aprile 2026, certa di fare un regalo ai tantissimi appassionati del quiz. Gerry Scotti entra in studio accolto dal ritmo dei Fortuna Five, cosa che lo spinge a fare il suo consueto discorso introduttivo: "Ragazzi, siamo nella techno dance, i Fortuna Five vi danno il bentornato a ‘La Ruota’, vi siamo mancati ieri sera? Forse sì, forse no, me la ballo tutta? Sai che vi farei suonare fino a mezzanotte, ma forse è meglio che diciamo benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo lui lancia una proposta alla band: "Facciamo così, quest’estate facciamo le discoteche, l’anno prossimo facciamo gli stadi, Sognare è possibile, sognare è bello".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Andrea, fisioterapista di Limbiate (Monza), che in due serate ha vinto 34.200 euro. A sfidarlo sono Filippo, controller finanziario di Terni, e Andrea. Quest’ultimo, in realtà, aveva già giocato, ma aveva perso sommerso da una serie di "Bancarotte", tornato a giocare nella puntata del sabato, dove ha conquistato la wild card (tutte e tre le frasi indovinate a ‘La Ruota delle Meraviglie’), ovvero la possibilità di tornare (in quella serata aveva vinto 215 mila euro).

E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un abitino rosa, al ritmo di "Che fastidio" di Ditonellapiaga. Una volta arrivata, Gerry le chiede: "Ti sono mancato? Sei andata con le amiche a mangiare la pizza o sei uscita con il tuo Luigino (il fidanzato, ndr)?. Lei risponde: "Per niente, scherzo. Sì, sono uscita a cena".

La Ruota della Fortuna, puntata 22 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "fafioché", tipica del Piemonte, che significa "persona che parla tanto ma non conclude", come indovinato da Andrea, che conquista i suoi primi 1.000 euro.

Gerry ne approfitta per parlare della serata di ieri: "Complimenti agli amici dell’Inter, che hanno conquistato la finale di Coppa Italia". Non manca un commento all’outfit di Samira: "Sta proprio bene con quell’abitino color wurstel. Oggi ne parlavamo in corridoio", lei replica: "Ero curiosa della collezione di wurstel". Seduto tra il pubblico è inoltre presente un concorrente che aveva partecipato 31 anni fa a "La Ruota della Fortuna" ai tempi di Mike Bongiorno, diventato famoso per una sua risposta simpatica, diventata storica, il signor Giancarlo. "Hai avuto l’onore di conoscere Mike, io sono solo un umile discendente di Mike, ma mi fa piacere ritrovarti qui 31 anni dopo. Mi ha scritto che sono il migliore, ma non è vero". Samira, che non può avere assistito alla puntata, lo ricorda: "Ha rifiutato i soldi, ha preferito la gloria eterna", Scotti precisa: "Tutti se la ricordano per la sua risposta sulle Amazzoni". Lui ha acquisito popolarità per una lettera sbagliata relativa alla fuga delle Amazzoni.

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", tabellone dedicato a "Il mostro di Gila", indovinato ancora dal campione, che sale a 4.200 euro (entrambi gli avversari sono a zero). La gara continua con il "Round Musicale", a tema "Tommaso Paradiso". Il campione sembra intenzionato a dare la soluzione quando ci sono pochissime lettere a disposizione, per questo Gerry dice: "E’ pazzo, chiamate le infermiere, devo verificare quando fanno così che non abbia dei dispositivi addosso, ma niente. Allora è pazzo vero". La risposta si rivela purtroppo sbagliata, anche se di pochissimo. A dare la soluzione è lo sfidante Andrea, che guadagna 1.700 euro.

L’occasione per svoltare è dietro l’angolo, grazie al "Round Jackpot", arrivato a quota 111.200 euro, un vero record, tabellone a tema "Scippo Gourmet". Lo sfidante Andrea sembra convinto di sapere la risposta, decide di girare in cerca dello spicchio, che effettivamente trova, arrivando a conquistare 112.500 euro. Prima che lui dia la risposta, il conduttore fa un riepilogo della sua esperienza: "Signori, ha giocato, ha perso, ha perso male, talmente male che l’abbiamo richiamato, ha vinto la gara della seconda opportunità, ha vinto 200 mila euro, stasera ha visto sbagliato il campione, ed è finito sul jackpot". La cifra sarà però sua se dovesse diventare campione.

Si passa a "Se la sai raddoppi", manche dedicata ai libri che abbiamo imparato a conoscere, questa volta dedicata a "I Malavoglia". A dare la risposta è Andrea, che guadagna 2.700 euro, cifra che può raddoppiare indovinando il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere, così da salire a 9.600 euro e incrementare il suo vantaggio.

La partita può comunque essere ancora stravolta con il "Mistero", manche che contiene uno spicchio da 10 mila euro, conquistata dal campione, che sale a 10.600 euro. Si continua con il "Round Express", altra occasione per incrementare il bottino grazie allo spicchio apposito, ad acquisire questa opportunità è proprio Filippo, che era a zero, grazie a questa soluzione conquista 7.500 euro, rendendo quindi tutto ancora più incerto.

Non manca ovviamente il "Triplete", in grado di scardinare ulteriormente gli equilibri, si arriva a "L’Ultimo Round", che stabilirà chi conquisterà il titolo, con il campione in vetta a 11.600 euro, seguito da Filippo a 8.500 euro, chiude lo sfidante Andrea a 3.700 euro (ha il jackpot, ma senza essere campione può rivelarsi inutile). A dare l’ultima soluzione è Filippo, che sbaraglia tutto, arrivando a quota 33.500 euro, cifra che gli consente di diventare il nuovo campione.

Il giovane ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il montepremi con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Pellicola". Filippo indovina solo la seconda, ma almeno si garantisce una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della prima busta rossa, la numero 1, dove ci sono 15 mila euro, si continua aprendo la numero 2, che è verde, che contiene 1.000 euro, così da arrivare a 34.500 euro. Ma cosa c’è nella numero 3? Qui troviamo purtroppo 200 mila euro.

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