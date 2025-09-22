La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti scoppia a piangere, poi anche Samira Lui in lacrime. Cosa è successo Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime per la maxi-vincita di Fabio: la puntata del 21 settembre di La Ruota Della Fortuna regala emozioni fortissime.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Domenica 21 settembre, Gerry Scotti e Samira Lui hanno vissuto un momento di pura emozione nel finale della puntata de La Ruota Della Fortuna. Il motivo? La siper vittoria del concorrente Fabio, che ha portato a casa 100mila euro nell’ultimo gioco, La Ruota Delle Meraviglie. Ecco cosa è successo.

La Ruota della Fortuna (21 settembre), Fabio vince 100mila euro

La puntata ha visto protagonista Fabio, che ha sfidato gli altri concorrenti, Carolina e il campione Morgan, con grande concentrazione e determinazione. Dalla manche storica a quella musicale, passando per CruciRuota, Express e Triplete, Fabio ha gestito con calma le varie prove, accumulando gradualmente il suo montepremi e qualificandosi per il gioco finale, La Ruota Delle Meraviglie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nell’ultimo round, Fabio ha risposto correttamente a due domande su tre e si è aggiudicato la sorte gli ha assegnato la busta da 100 mila euro, pur sapendo che in palio ci fosse anche un premio superiore, la busta da 200 mila euro, che avrebbe potuto conquistare. Si tratta della terza vincita singola più alta di questa edizione in access prime time de La Ruota Della Fortuna, il cui record resta di 114.900 euro, incassati da Simone nella puntata dello scorso 9 agosto.

Gerry Scotti e Samira Lui: le lacrime in studio dopo la maxi-vincita

L’annuncio della maxi-vincita ha commosso Gerry Scotti e Samira Lui: entrambi si sono lasciati andare alle lacrime davanti alla gioia del concorrente. "Sono emozionato e felice – e forse Samira si metterà anche a piangere perché spesso ci capita assieme di commuoverci – nel dirti che hai vinto… 100 mila euro!", ha detto Gerry con gli occhi lucidi. A quel punto la regia ha inquadrato Samira Lui, con un fazzoletto in mano e il volto rigato dal pianto: "Questo è il nostro lavoro – ha aggiunto la showgirl ed ex gieffina – ma ci fa piacere dirvi che dopo tanti anni ci emozioniamo con voi, quanto voi, perché ve lo meritate. Queste sono le emozioni de La Ruota Della Fortuna".

Un finale da brividi, che ha regalato al pubblico sorrisi e commozione, anche se sui social qualcuno ha ironizzato: "Che trash la reazione di Samira alla mega vincita di stasera a La Ruota Della Fortuna", oppure: "Qualcuno mi spieghi le lacrime di Samira che non le capisco?". Un altro fan ha notato un dettaglio curioso relativo alla reazione di Fabio, molto più contenuta rispetto a quella di Gerry e Samira "Il concorrente vince 100.000 euro. Scotti e Samira piangono. Lui no".

Più in generale, però, l’emozione dei due volti TV de La Ruota Della Fortuna ha ricevuto molti complimenti sui social: "Samira Lui non è solo bellezza, quella è una verità scontata come la scoperta dell’acqua calda. Stasera ha mostrato qualcosa di molto più raro: un cuore grande e sincero. Nel momento in cui il concorrente ha vinto 100.000 euro, lei non ha trattenuto le lacrime, emozionandosi", "Samira Lui e Gerry Scotti scoppiano in lacrime a #LaRuotaDellaFortuna per la vincita dei 100.000 euro da parte del nuovo campione, le emozioni quelle VERE".

La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi: la ‘guerra’ delle lacrime

Curioso notare cosa accadeva contemporaneamente su Affari Tuoi, il principale competitor del quiz di Canale 5: anche nello studio di Stefano De Martino, la puntata del 21 settembre ha regalato momenti di forte emozione con ‘Linguini’ e la fidanzata Marta, che hanno commosso il pubblico di Rai 1 raccontando la loro storia d’amore. La serata è stata ad alto tasso di emotività, coinvolgendo anche De Martino e il Dottore: entrambi – proprio come Samira e Gerry Scotti – si sono emozionati durante la trasmissione di ieri sera (QUI il recap completo della puntata).

Potrebbe interessarti anche