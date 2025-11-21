La Ruota della Fortuna, Gerry con le foto segnaletiche, beffa finale per il campione
Nella puntata di venerdì 22 novembre 2025 de "La Ruota della Fortuna" Gerry Scotti ringrazia per il successo ottenuto in prima serata. La partita è ricca di colpi di scena, ma finisce con una beffa
All’indomani della puntata speciale, "La Ruota dei Campioni", che ha incoronato Manuel come "Supercampione", è prevista anche questa sera, venerdì 21 novembre 2025, una puntata de "La Ruota della Fortuna", ormai appuntamento fisso per milioni di persone (in prima serata ha superato il 28% di share). Gli ingredienti saranno sempre gli stessi, divertimento ed emozioni, per trascorrere un’ora in relax davanti alla Tv.
Gli ascolti stellari dello storico quiz che un tempo era condotto da Mike Bongiorno ormai non fanno quasi più notizia, non è eccessivo parlare di un vero fenomeno televisivo. Del resto, ogni tentativo di "Affari Tuoi" di soffiare telespettatori è fallito miseramente.
Gerry e Samira ora sono pronti per il bis
Il successo de "La Ruota della Fortuna" finora è apparso costante, grazie anche ai concorrenti preparatissimi che hanno accettato di mettersi in gioco, riuscendo anche a togliersi in alcuni casi belle soddisfazioni.
"Voi avete preso l’abitudine di trascorrere ogni sera un’ora della vostra vita con noi, e non ve la vogliamo togliere", è così che Gerry Scotti dà il via alla puntata. Il conduttore non manca ovviamente di ringraziare chi ha deciso di seguire la puntata speciale: "Abbiamo fatto le ore piccole, vogliamo ringraziarvi. La ‘Ruota dei Campioni’ tornerà con altri campioni. Ho due foto segnaletiche della polizia da mostrarvi, uno è quella di Manuel Bonanomi, che ha vinto 82.100 euro. La foto più pericolosa con 410.700 euro è invece quella di Riccardo Piancatelli, adesso si devono sfidare. Ho le foto perché in redazione stiamo facendo il tabellone per il prossimo torneo". Insomma, ci sarà ancora da divertirsi.
"La Ruota della Fortuna", puntata 21 novembre 2025: cosa è successo
A difendere il titolo è Marianna da Massafra, che si è laureata campionessa nella puntata andata in onda subito dopo il torneo, sposata con Antonio e con un figlio di 14 anni, Flavio. Al momento ha all’attivo 23.200 euro. A sfidarla saranno Maria, nata ad Agropoli ma che vive a Firenze dove studia Giurisprudenza, e Stefano, di professione anestesista, che vive a Cagliari.
È ancora presto per capire se Marianna sia destinata a diventare campionessa a lungo, ma sicuramente alle prime battute della serata ha trovato chi è pronto a insidiarla, ovvero Stefano, che conferma la tradizione dei talenti che arrivano dalla Sardegna e dimostrano di avere grande talento (tutti ricordano Gabriele, l’insegnante che ha partecipato anche alla puntata in onda ieri sera). È lui infatti ad aggiudicarsi le prime manche, mentre le due donne restano a zero.
Successivamente Marianna sembrava avere preso il largo, ma complice il "Round Express" dove i valori valgono molto di più alla fine è Flavio a imporsi e a diventare campione con 27.400 euro. Il titolo delle tre manche de "La Ruota delle Meraviglie" è "Nuovi Mestieri", il campione riesce però a indovinare solo l’ultima. Nell’unica busta che lui ha la possibilità di aprire trova 5.000 euro, cifra non elevatissima, ma che fa comunque comodo vista la sua giovane età (al suo fianco in studio c’è la moglie, anche lei anestesista, i due hanno anche una bambina). Nelle due buste collegate alle frasi che lui non ha indovinato c’erano due cifre agli antipodi, 100 e 100 mila euro. L’auspicio è che nelle prossime serate la fortuna possa assisterlo maggiormente.
