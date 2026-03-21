La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti va di corsa e lancia un'idea: "Il sabato lo facciamo con la cyclette" La puntata di sabato 21 marzo 2026 de La Ruota della Fortuna ha durata ridotta, come capita spesso in questo giorno della settimana, Gerry Scotti non perde l'ironia

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il sabato sera può essere il momento ideale per mettere da parte le fatiche della settimana e rilassarsi davanti TV, farlo seguendo "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi 21 marzo 2026, può essere la scelta giusta, per poi proseguire seguendo la prima puntata del serale di "Amici". Gerry Scotti entra in studio accompagnato come sempre dal ritmo dei Fortuna Five, per poi fare il suo consueto discorso introduttivo prendendo spunto dal brano scelto: "I Shot The Sheriff, buon sabato amici, un grandissimo classico della musica a darvi il benvenuto qui, a ‘La Ruota della Fortuna'".

Lui prosegue rivolgendosi alla band: "Che bella, me la sarei ascoltata tutta, ma sapete che il sabato siamo sempre di corsa, anzi farò tutta la puntata così (dice facendo il segno di chi corre, ndr), God Bless You".

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Il conduttore presenta quindi i concorrenti, a partire dal campione, Alessandro di Benevento, che ha finora vinto 71.700 euro. A sfidarlo sono Lavinia, insegnante di matematica e scienze in una scuola media di Pavia, e Francesco, ingegnere di Roma. Scotti sembra essere in vena di ironia, continua a saltellare, per poi dire: "Ho un’idea, il sabato lo facciamo con la cyclette".

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un delizioso abitino a manica corta con una serie di fiori, scelta che spinge Gerry a commentare: "Ecco la primavera", ed effettivamente lei conferma: "Oggi è il primaverile con i fiorellini", anche se Scotti precisa: "La primavera astronomica è cominciata ieri, ma tu oggi ci hai voluto omaggiare con questo bellissimo vestitino di primavera".

La Ruota della Fortuna, puntata 21 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come da tradizione con il "Giramondo", dedicato alla parola "Petonciana", tipica della Toscana, che si rivela essere un "termine antico per indicare la melanzana", come indovinato dalla sfidante, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Alla ripresa dalla pubblicità Scotti continua a simulare la corsa, con Samira che lo segue a ruota, per questo lui ammette: "Sì, siamo dei rimbambiti". Si procede quindi con il "Regno degli Animali", a tema "Pesce Trombetta", frase indovinata dal campione, che sale a 2.100 euro, mentre nel frattempo Lavinia è finita a zero, così come l’altro sfidante.

Si prosegue con il "Round Jackpot", arrivato a 19.400 euro, a tema "Tabellone di Razza". Francesco prova ad avere coraggio, scelta premiata perché riesce a finire sullo spicchio dedicato e a conquistare il Jackpot, pari a 21.200 euro, che potranno essere suoi se dovesse diventare campione. Grazie a questa risposta Francesco conduce con 4.600 euro, mentre i suoi avversari sono entrambi a zero.

La partita procede con "Se la sai raddoppi", manche incentrata sui libri, questa volta si è scelto di puntare su "Ventimila leghe sotto i mari". A dare la soluzione è Lavinia, che riesce a incamerare una cifra altissima in un colpo solo 19.600 euro, che può addirittura raddoppiare se dovesse indovinare il secondo tabellone. Ed effettivamente l’insegnante ce la fa, arriva infatti a 39.200 euro, importo che finora nessuno aveva mai raggiunto con questa manche.

Il "Triplete" non scalfisce ovviamente il predominio della sfidante, è ancora lei a essere in testa a 39.200 euro, seguita da Francesco a 6.600 euro, mentre Alessandro ha finora solo 1.000 euro. A stabilire chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", dove i due uomini sono chiamati a fare un’impresa. A dare la soluzione è Francesco, che arriva solo a 9.600 euro, non sufficienti nonostante la conquista del Jackpot ( si ripartirà domani da quella stessa cifra), è così Lavinia la nuova campionessa con 39.200 euro.

La puntata si chiude come da programma con "La Ruota delle Meraviglie", dove Lavinia si trova ad indovinare tre frasi a tema "Storia". Purtroppo la professoressa non riesce a dare nemmeno una risposta esatta, si ritrova così con tre buste rosse. Scotti parte mostrando la numero 1, dove si trovano 100 euro, si passa alla numero 2, che contiene 15 mila euro, mentre nella 3 ci sono 5 mila euro.

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