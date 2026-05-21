La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui: "Sviene davanti allo specchio". E lei lascia tutti di stucco A La Ruota della Fortuna Gerry Scotti ama spesso stuzzicare Samira Lui, lo ha fatto anche nella puntata di giovedì 21 maggio 2026, con una battuta davvero inaspettata

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche oggi, giovedì 21 maggio 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come ogni sera subito dopo il Tg5. L’entusiasmo e la musica dei Fortuna Five accolgono come sempre in studio Gerry Scotti, che commenta subito: "Mi avete fregato, va bene, mi piace molto, non ricordo il nome del gruppo, l’importante è che il sound dei Fortuna Five vi dia il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Marco, il cantante, risponde, è una canzone degli Outcast, ma "non sappiamo cosa facciano adesso", anche se Scotti sottolinea: "Mi ricordo che era di vent’anni fa".

Si parte dalla presentazione dei concorrenti, a iniziare dalla campionessa, Daria, ingegnere di Genova (ma di origine toscana), che ha vinto 84.100 euro in due puntate. A sfidarla sono Sonia di Roma, laureata in Lingue in attesa di occupazione ma impegnata nell’abilitazione per l’insegnamento dell’inglese, e Francesco, ingegnere meccanico di Bari.

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con Gerry che tenta di ripetere i suoi passi, oltre a canticchiare "D’amore si muore soltanto con te". Una volta arrivata, il presentatore sottolinea: "Ormai l’ho imparata, mi piace lo spartivento dietro, quando mandi via le mosche", per poi definirla "un magnifico cioccolatino, mi ricorda anche la marca ma non lo nominiamo", in riferimento al suo vestitino.

La Ruota della Fortuna, puntata 21 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Puchica!", tipica di El Salvador, che sta a indicare "esclamazione per esprimere sorpresa", come indovinato da Sonia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Il Round degli Animali", a tema "Il Basilisco". Mentre la manche prosegue, Gerry fa una rivelazione: "Ho visto la bozza del jolly estivo, sono tutto a torso nudo in spiaggia", Samira risponde: "Con il pelo sul torace", ma lui ribatte: "No, sono con la canottiera, sembro quei bagnini degli anni ’50". A dare la soluzione è Francesco, che approfitta del "passa" trovato dalla campionessa, così da guadagnare i suoi primi 1.000 euro. Il conduttore fa una rivelazione su questo animale: "E’ una lucertola dal colore bellissimo, aveva due nemici, il gallo, perché se la mangia, e il riflesso nello specchio, se si vede sviene. Un po’ come capita a voi al mattino", ma Samira ribatte: "Ma cosa sta dicendo? Roba da matti". Gerry raddrizza il tiro "Capita a noi, noi uomini".

La serata prevede ovviamente anche il "Round Musicale", a tema "Lollipop", soluzione data da Sonia, che approfitta di un piccolo errore dello sfidante, così da salire a 2 mila euro (anche lo sfidante è a zero). Si passa al "Round Jackpot", arrivato a 32.40 euro, per un tabellone dal titolo "Omaggi", soluzione data dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 8.300 euro, sufficienti per balzare in testa. La frase era dedicata ai campioncini di profumo, Scotti rivela di avere una debolezza: "Ne ho centinaia, ho smesso da quando le case produttrici non fanno più il campioncino piccolo con la forma del profumo, danno le fialette, così sono tutte uguali. Ne ho tenuti una ventina, guai a chi me li tocca, li spolvero, valgono di più se dentro c’è il profumo. Ho confessato una mia collezione". Il maialino va a dormire con 37.700 euro.

Il menu della continua con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, incentrata su "Via col vento", a dare la risposta è Sonia, che guadagna 1.200 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere così da salire a 4.400 euro, e provare a insidiare la campionessa.

E’ ora la volta del "Round Express", che può permettere di svoltare a tutti se si trova lo spicchio dedicato per giocare in solitaria, dal titolo "Tra bambini". A dare la risposta è Francesco, che ottiene 2.100 euro, mentre nel frattempo Daria è finita a zero. Si passa al "Triplete", dal tema "Spalle" (vengono fatte in realtà quattro manche), al termine ci si trova con Snia in vetta a 9.400 euro (5 mila grazie al Triplete), seguita da Francesco a 2.100 euro, chiude Daria a 1.000 euro. A stabilire chi vincerà il titolo sarà ovviamente "L’Utimo Round", a dare l’ultima soluzione è Sonia, che arriva a 15.900 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Cassa". Sonia non riesce a dare la seconda risposta, mentre lo fa Scotti, per questo dice ha Samira: "Bionda, l’ho detta con nonchalance, hai apprezzato? E’ la prima questo mese", lei ribatte: "Un applauso a Gerry, ogni tanto le indovina". L’unica soluzione corretta è la prima, la terza viene fallita solo per una vocale, per questo Gerry parte mostrando il contenuto della busta numero 3, dove ci sono 15 mila euro, per poi svelare la numero 1, l’unica verde, dove troviamo 5 mila euro, così da arrivare a 20.900 euro in una sola sera. Ma qual è la somma presente nella numero 2? Gerry tergiversa, ma fortunatamente ci sono solo 100 euro.

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