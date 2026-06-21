La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti vara la rivoluzione: "Da domani si cambia", ma Samira Lui anticipa la sorpresa Tempo di cambiamenti a La Ruota della Fortuna, annunciati domenica 21 giugno 2026 e in arrivo da domani, anche se Samira Lui impedisce che tutto resti davvero top secret

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non riposa praticamente mai, per questo è regolarmente in onda anche questa sera, domenica 21 giugno 2026, alla vigilia della partenza della "versione estiva" del programma, che presenterà diverse novità. Ad accogliere in studio Gerry Scotti sono come sempre i Fortuna Five e la loro musica: "Non potete farmela, addirittura il rock degli ACDC – dice -. I Fortuna Five come tutte le sere trovano una buona ragione per farvi passare un’ora insieme, ancora una volta con l’energia di questa giovanissima band, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Tamara di Pavia, che ieri ha vinto 10.200 euro oltre al weekend a Gardaland, grazie a un titolo conquistato in extremis per soli 100 euro di vantaggio. A sfidarla sono Alice, agricoltore e allevatrice di cavalli e bovini da carne di Montecucco Torinese (Asti) e Mattia, impiegato di Roma, con un passato da giocatore di basket in Serie B (anche se a volte gioca ancora, "Il corpo chiede il conto", Gerry concorda: "A me lo dici? Non riesco più a giocare nemmeno a biliardo".

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A loro si unisce Samira Lui con un lungo vestito nero al ritmo di "Bum Bum Bum", una volta arrivata Gerry la stuzzica subito: "C’è un problema, ci metto tutta la settimana a imparare lo stacchetto, poi lunedì me lo cambi", lei ribatte: "Domani stacchetto nuovo con sorpresina".

La Ruota della Fortuna, puntata 21 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Marisa", tipica dell’Italia, che sta a indicare "pratico utensile usato in cucina", come indovinato da Alice, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira spiega meglio: "Si tratta del leccapentole". Gerry ne approfitta per fare una rivelazione: "Questa manche non è un caso, da domani anche le ricette dell’estate saranno tema dei nostri tabelloni".

Si prosegue con il "Round Musicale" a tema "Ron", a dare la soluzione è Mattia, che guadagna 1.000 euro. La canzone era "Non ho bisogno di parole", questo spinge Gerry a fare un commento: "Non abbiam bisogno di parole, tutto quello che voglio è stare insieme a te", il primo giorno di matrimonio, il secondo comincia a dire ‘Quello che voglio è stare insieme a te, ma metti a posto le ciabatte’, il terzo giorno ‘E’ proprio il caso di vedere i tuoi amici e andare a giocare a calcetto?’, e poi è un’altra canzone, te la canto domani". E’ quindi la volta de "Il Regno degli Animali", scelto da Diego della band, a tema "Il cacatua delle palme", a dare la soluzione è ancora Alice, che sale a 4 mila euro. Ben presto Samira spiega meglio le caratteristiche: "Diego non poteva non proporre un uccello che suona le percussioni", con in sottofondo la "voce" dell’uccello che dice: "Bravo Diego".

Non poteva ovviamente mancare il "Round Jackpot" alla sua ultima apparizione prima delle vacanze, ma questa volta il maialino ha un outfit particolare, spiegato da Scotti: "ieri mi ha detto di voler andare ad Ariccia, quindi ha una valigia con scritto ‘Ariccia’, io gli ho detto che lì non tira un’aria buona per i porchetti, quindi ha deciso di andare camuffato, con tanto di occhiali, sombrero e baffi. Ma è il maialino più famoso d’Italia, quindi lo riconoscono tutti". Si parte da 118.200 euro, con un tabellone dal titolo "Il maialino", a dare la soluzione è Mattia, che arriva a 8.900 euro. Il maialino va a dormire con 123.100 euro, cifra con cui tornerà a settembre.

Il menu de "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "La guerra dei mondi", a dare la risposta esatta è Alice, che ottiene 3.200 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone a lei dedicato sullo stesso tema, obiettivo che non riesce a raggiungere, sale così a 7.200 euro, che le consentono di tallonare l’altro sfidante.

Il tempo scorre, è già il momento del "Triplete", a tema "Estate", al termine ci si trova con Mattia in testa a 8.900 euro, seguito da Alice a 8.200 euro, chiude la campionessa a 2 mila euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", per un tabellone dal titolo "L’arciere", la risposta viene data da Mattia, che raggiunge 14.900 euro, riesce così a diventare il nuovo campione.

Il giovane ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Passo", se dovesse farcela avrebbe la possibilità anche di conquistare la Fiat Cubo L grazie allo spicchio conquistato in gara. Scotti fa un’altra rivelazione: "Presto nelle edicole troverete il mensile del nostro gioco, ma anche il libro, da portare in montagna, al mare o nei pomeriggio all’ombra". E l’en plein arriva, con l’ingresso così della macchina in studio. L’amico al suo fianco gli suggerisce di partire dalla busta numero 3, qui ci sono 15 mila euro, lui decide di cambiarla e passare alla numero 2, che contiene 5 mila euro, inevitabilmente restituisce anche questa così da finire sulla numero 1, dove troviamo 10 mila euro, così da arrivare a 24.900 euro complessivi.

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