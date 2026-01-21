La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sconvolto da Samira Lui: "Sembri la Venere di Milo". E Flavio estingue il mutuo Nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 21 gennaio 2026 Gerry Scotti in estasi davanti all'outfit di Samira Lui, mentre il campione realizza un sogno

È ormai diventato quasi impossibile per molti telespettatori pensare di trascorrere una serata senza seguire "La Ruota della Fortuna", per questo anche questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, saranno in tanti a sintonizzarsi su Canale 5 per seguire la puntata odierna. Gerry Scotti entra in studio accompagnato dal ritmo di Bruno Mars suonato dalla band, per poi rivolgersi subito al pubblico: "Sì, ragazzi, noi non ci fermiamo, anzi accendiamo le vostre serate, anche questa sera. Vuoi vedere che faccio andare avanti la sigla un’ora e mezza perché mi piace troppo? I ragazzi della band si sono divertiti, noi siamo pronti per darvi il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, a cui il conduttore si rivolge subito dopo la sua discesa dalle scale: "Ti ho fatto un complimento dietro le quinte, lo puoi riferire". È lei stessa quindi a dirlo: "Mi ha detto che sembro la Venere di Milo. Esagerato, grazie". Lui precisa: "Nei film degli anni ’50 quando volevano far vedere una divinità greca o romana mettevano un abitino come questo. Lei è la nostra Dea della Fortuna!

La Ruota della Fortuna, puntata 21 gennaio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è Flavio di Fara Sabina, che ieri ha completato una puntata meravigliosa conquistando i 200 mila euro, arrivando così complessivamente a 314.100 euro. "Ho tolto a un italiano l’incubo del mutuo, io sono felice", commenta Gerry. A sfidarlo sono Federica di Treviso, ma che fa la product manager a Milano e Alex di Urgnano (Bergamo), dove fa il geometra.

Si parte con il "Giramondo", dedicata a una specialità a base di riso coreana, subito indovinata da Flavio, che accumula i suoi primi 1.000 euro. Si prosegue con la partita, con Federica che balza a 7 mila euro, seguita da Flavio a 2.800, mentre Alex resta a zero, ma con l’opportunità di accrescere il bottino con il "Jackpot", manche che nelle prime due sere ha conquistato tutti, questa volta con una base di 8.500 euro. Chi dovesse arrivare sullo spicchio corrispondente può dare la risposta, così da poter aprire del tutto il salvadanaio e incamerare una cifra che può diventare consistente. A indovinare è Flavio, che balza a 13.100 euro, lasciando invece gli avversari a zero, ma senza usufruire del jackpot. Il "Round Espress" viene però indovinato da Federica, che arriva a 14.900 euro, così da rendere la gara estremamente equilibrata. La manche "L’ultimo round" diventa quindi quella decisiva, a indovinare è Federica, che sale a 20.700 euro, sufficienti per diventare la nuova campionessa. Flavio lascia, ma con la garanzia di poter partecipare a uno dei prossimi appuntamenti con "La Ruota dei Campioni", non quello di venerdì prossimo visto che i concorrenti erano già stati selezionati.

La puntata termina come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per Federica per incrementare il suo bottino, ma anche per conquistare la 500 Ibrida, grazie allo spicchio conquistato in gara se dovesse indovinare tutte e tre le frasi (a tema "Corpo e modi di dire"). La macchina però le sfugge, la giovane indovina solo la terza frase, garantendosi così una busta verde, nonostante corrispondesse alla più difficile. Scotti mostra così i contenuti delle due buste rosse, nella 1 ci sono 1.000 euro, mentre nella 2 ci sono 20 mila euro. Nella sua busta verde ci sono invece 15 mila, cifra che le permette di chiudere la serata a quota 37.500 euro.

