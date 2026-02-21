La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spiazza Samira Lui con una rivelazione choc: “Ero morto”, poi in studio cala il gelo La puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 21 febbraio 2026 ha spinto Gerry Scotti a parlare di quando lui era morto, nessuno se lo sarebbe aspettato

Chi ha il desiderio di trascorrere il sabato sera in relax apprezzerà certamente la possibilità di seguire questa sera, sabato 21 febbraio 2026, "La Ruota della Fortuna", in onda regolarmente prima di lasciare spazio a un’altra colonna del palinsesto di Canale 5 come "C’è posta per te". Ad accogliere Gerry Scotti in studio sono come sempre i Fortuna Five, che hanno scelto una musica che lui riconosce subito. "Vai con Ligabue, ‘Happy Hour’ a voi , passerete un’ora in nostra compagnia e spero proprio sia happy, sennò perché dovremmo essere qui? Non c’è nessun’altra ragione, se non farvi passare un’ora in armonia, allora benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore presenta poi i ragazzi del Master Audiovisivo RCS Academy presenti tra il pubblico, che lui definisce "giovani che ci studiano, sono venuti a vedere la bestia dal vivo, io ricambierò perché a fine marzo sarò da voi per un bellissimo incontro con questa meravigliosa accademia. Grazie".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa Irene, Scotti la invita però a stare attenta perché una delle sfidanti, Federica di Lariano, è stata campionessa di tiro con l’arco, per questo dice: ‘Ti vuole infilzare, te lo devo dire". L‘altro sfidante è invece Stefano di Monfalcone (Gorizia), a cui dice: "Come la possiamo minacciare?", Scotti risponde: "Questo ti vuole boccia'".

È poi il momento della consueta discesa dalle scale di Samira Lui, ancora con in sottofondo "La vita es un Carnaval", perfetta per questa settimana di Carnevale, con un abitino decisamente luccicante, che spinge Scotti a dirle: "Stai benissimo".

La Ruota della Fortuna, puntata 21 febbraio 2026: cosa è successo

La gara parte come sempre con il "Giramondo", dedicato alla parola "Mallonga", tipica della Polonia, che si rivela essere "qualcosa che ha una durata molto breve", come indovinato da Irene, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Questo permette a Gerry di fare un racconto in più a riguardo: "È proprio in una città polacca che è stata inventa la lingua che avrebbe dovuto unire tutti i popoli, l’esperanto, in esperanto ‘Mallonga’ vuol dire proprio ‘Dura poco'". A questo punto si rivolge a Samira: "Ho studiato, che voto mi dà?", lei risponde: "Dieci!".

La puntata del sabato, lo sappiamo bene, è "Mallonga", come sottolinea Scotti, essendo più breve per lasciare spazio a "C’è posta per te". Si prosegue quindi subito con il "Round Musicale" dal titolo "In Brasile", frase indovinata ancora una volta dalla campionessa, dedicata alle musiche del Carnevale carioca, cosa che spinge poi Scotti a fare il trenino tipico insieme ai concorrenti. Irene ora guida il gioco a 2.300 euro, con gli avversari a zero, ma tutto può cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a quota 34.700 euro, a tema "Fotoromanzo". Scotti rivela di avere fatto in tempo a vederli e di avere anche recitato in uno di questi: "Era un fotoromanzo giallo, ero il morto che c’era nella prima foto, ho avuto un grande esordio, poi non mi hanno più chiamato". A dare la soluzione è Federica, che approfitta di un’indecisione di Stefano, ma questo le permette di balzare in testa a quota 6 mila euro. Il maialino, invece, va a dormire a quota 41.600 euro.

L’occasione per cambiare le sorti della partita arriva però subito con il "Round Express", effettivamente è Stefano a recuperare e a guadagnare 4 mila euro, mentre la sfidante nel frattempo è finita a 0 dopo avere pescato il "Bancarotta".

I valori prima di affrontare "L’Ultimo Round" sono estremamente bassi, Stefano guida a 4.800 euro, seguito da Irene a 2.300 euro, mentre Federica chiude a 1.000 euro. A dare la soluzione è Federica, che arriva a 5.200 euro, non sufficienti per diventare campionessa, a conquistare il titolo con 6 mila euro è Stefano.

La puntata si chiude ovviamente con "La Ruota delle Meraviglie", dove Stefano si trova a indovinare tre frasi a tema "Dente", lui indovina solo la prima, ma questo almeno gli garantisce una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della numero 3, che è rossa, dove ci sono 20 mila euro, decide però di lasciare l’altra rossa, la numero 2, alla fine, per questo svela la numero 1, che gli consente di guadagnare altri 5 mila euro. Prima di aprire la rossa, Gerry sottolinea: "È un sabato che ricorderete, ma se lo ricorderà anche Stefano perché qui c’erano 200 mila euro".

