La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti pronto a regalare una seconda chance: in arrivo la puntata speciale La puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 21 dicembre 2025 si rivela divertente come al solito, ma è in arrivo l'ennesimo appuntamento speciale

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

"La Ruota della Fortuna" non lascia soli i suoi telespettatori nemmeno la domenica sera, per questo è regolarmente in onda anche questa sera, 21 dicembre 2025, e lo sarà per tutte le feste comandate, come annunciato nei giorni scorsi. La band sceglie di accogliere Gerry Scotti a ritmo di rock, cosa che lo esalta particolarmente, al punto tale da dire: "Di più, di più" e da fermarsi con una signora del pubblico a cui dà le mani e dice: "Senta che roba".

Il calore di Samira accende lo studio

Fermarsi per lui è impossibile, da vero intenditore di musica riconosce gli ACDC, per questo dice: "Altro che inverno", visto che oggi siamo ufficialmente entrati nel periodo più freddo dell’anno. Il conduttore si sofferma su questo aspetto e sula fiducia che i telespettatori hanno saputo dargli in questi mesi: "Noi abbiamo spento il riscaldamento anche se è il primo giorno di inverno perché noi il calore lo creiamo", per poi accogliere Samira Lui.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gerry Scotti attende poi la discesa di Samira dalla scala seduto nel pubblico, gesto che suscita la sorpresa della ragazza, che dice: "Non l’avevo vista".

La Ruota della Fortuna, puntata 21 dicembre 2025 – Cosa è successo

In apertura di puntata Gerry Scotti si rivolge ancora alla band, ribadendo di essere a quattro giorni dalla loro proclamazione, visto che a Natale deciderà quale nome dare loro: "Se non vi piace? Ve lo tenete. Quando sei nato ti hanno chiesto se ti piaceva Marco? No, eppure ti sta bene", dice con la sua consueta ironia.

A difendere il titolo è Monica di Serrapetrona, diventata campionessa ieri con un bottino di 21.300 euro. Scotti annuncia poi la prima sfidante, sottolineando che "abbiamo dovuto prenderla per forza perché si chiama Ruota, no chiedo scusa, si chiama Fortuna", proveniente da Acerra (Napoli), dove è insegnante di Italiano, Storia e Geografia. L’altro sfidante è invece Gianni di Pontedera, dove fa l’odontoiatra.

A indovinare la prima manche, dedicata a quanto accaduto in passato è Gianni, che dà la risposta esatta in merito a quando in Cina nel 2.700 a.C. circa hanno scoperto l’uso del thè. Tutto nasce da un’erba che era diffusa, diventata la bevanda ufficiale del regno, per poi diffondersi fino a noi. Il merito è dell’imperatore Shen Nung, che ha scoperto l’infusione quando le foglie di un albero selvatico sono volate nella sua pentola di acqua bollente mentre stava riposando al di sotto, così da dare all’acqua un sapore delizioso, tanto da esortare il popolo a coltivarla. Questo scatena la battuta di Gerry: "È successo anche in Giamaica, ma in altra maniera".

Successivamente è Fortuna a mettersi in evidenza e a guadagnare 3.500 euro, mentre Gianni nel frattempo ha purtroppo perso quanto accumulato. La manche dedicata alle feste, anche questa vinta da Fortuna, permette invece di capire come sia tipico del Giappone mangiare a Natale il pollo fritto. Gerry racconta che negli anni ’70 una famosa catena di ristoranti americana aveva messo tutto il suo budget pubblicitario nel mese di dicembre in Giappone per convincerli a consumare questo cibo, da allora è diventato quello tipico dei nipponici durante le feste. Samira invece dice di non immaginare "Natale senza panettone avendo ormai preso la cittadinanza milanese".

Anche nel prosieguo della partita è Fortuna quella che riesce a mettersi in evidenza, ma chi segue con assiduità "La Ruota della Fortuna" sa come tutto possa cambiare all’ultimo. Ogni tentativo degli avversari di insidiarla si rivela però inutile, a diventare campionessa è proprio Fortuna, con un bottino di 13.100 euro.

L’occasione per incrementare il montepremi è data come di consueto dalla manche finale "La Ruota delle Meraviglie", dove indovina la prima e la terza frase. Gerry rivela subito quanto c’è nell’unica busta rossa, dove si trovano 10 mila euro. L’insegnante di partire dalla busta numero 1 su consiglio del figlio presente in studio, dove ci sono 20 mila euro, che decide di tenere. Il conduttore svela quindi il contenuto dell’altra verde, sottolineando che "quando una si chiama Fortuna dovrebbe tenerne conto in tutti i momenti della sua vita" ed effettivamente nell’altra ci sono solo 100 euro. Scotti rivela di avere predisposto una puntata speciale, prevista domani, per chi ha perso per pochissimo la possibilità di conquistare cifre importanti, che avrà quindi il titolo di "La Ruota della Fortuna – Seconda chance"

Potrebbe interessarti anche