La Ruota della Fortuna, l'ironia di Gerry Scotti: "Preferiscono il sapone a Samira Lui". Il web insorge per la durata extra Gerry Scotti commenta con ironia le scelte del campione quando si trova indicare le lettere nella puntata de La Ruota dela Fortuna di venerdì 20 marzo 2026, risate in studio

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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È arrivato il venerdì sera e hai voglia di rilassarti? Perché non farlo davanti a "La Ruota della Fortuna" in onda anche questa sera, venerdì 20 marzo 2026? Il quiz rappresenta un appuntamento fisso per milioni di persone, che ne apprezzano la leggerezza, oltre alla possibilità di tenere allenata la mente. Ad accogliere Gerry Scotti in studio sono come sempre i Fortuna Five, con loro in sottofondo e "Under Pression" dei Queen ecco il suo discorso introduttivo, che trae spunto dal brano: "Non siate sotto pressione, trovate un’ora della vostra giornata da dedicare a voi stessi, scegliete ‘La Ruota’, state in compagnia, buon divertimento con i Fortuna Five e ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore saluta poi come sempre parte del pubblico in studio, in modo particolare il gruppo di donne, proveniente da Torino e Cuneo, con un’attenzione soprattutto a "una rossa che era in piedi, mi ha messo gli occhi addosso e non mi molla più", dice.

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Si procede con la presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Alessandro di Benevento, che ha finora vinto 35.200 euro, giovane che ha rivelato di amare viaggiare da solo, al punto tale da essere andato in autostop da Milano ad Amsterdam. Questo spinge Gerry a raccontare un suo aneddoto: "Io una volta ho fatto l’autostop per andare ad Amsterdam da Milano, a Lecco erano già passati tre giorni, a quel punto ho detto: ‘Torno'". A sfidarlo sono Giada, imprenditrice proprietaria di un centro estetico di Roma e Samuele, impiegato bancario di Sondrio, ma originario della provincia di Lecco. Lo sfidante è arrivato in compagnia di un amico, Luca, manager negli ostelli, questo spinge il presentatore a fare un’osservazione: "Sono tornati di moda, non solo gli ostelli della gioventù, ma anche gli ostelli della vecchiaia, tante persone over 60 vuole viaggiare perché non lavora più, stanno facendo uguale agli ostelli per i ragazzi. Una bella iniziativa".

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, una volta arrivata Scotti la stuzzica in merito alla sua coreografia: "Ho visto il passo nuovo, il tagliagole, mi fa piacere salutarlo perché era il nome del mio barbiere, ci guarda tutte le sere".

La Ruota della Fortuna, puntata 20 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "Il GIramondo", dedicato alla parola "Hyttekontor", tipica delle Isole Svalbard, che significa "lavorare da remoto in una casa vacanze". A dare la soluzione è il campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Si procede con "Il Regno degli Animali", a tema "rana dagli occhi rossi", frase indovinata da Giada, che guadagna 1.000 euro. Al termine viene mostrata un’immagine dell’animale, Scotti chiede a Samira: "Sai perché ha sempre gli occhi rossi? Si muove in scooter", ed effettivamente lei conferma: "Anch’io quando vado in scooter ho gli occhi rossi con le lacrime".

È il momento del "Round Musicale" dal titolo "Antonello Venditti", frase indovinata dal campione, che arriva a 5.500 euro. Il tabellone era dedicato al brano del cantante "Nata sotto il segno dei Pesci", Scotti precisa della volontà di farlo perché "oggi finisce il segno dei Pesci, inizia quello dell’Ariete", Samira conferma di essere dei Pesci, come Edoardo, il figlio del conduttore.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato 17.600 euro, a tema "Sul divano". Giada aveva riempito gran parte del tabellone, era riuscita anche a finire sullo spicchio dedicato, ma decide di non approfittarne non avendo certezza della soluzione, per poi finire sul "Bancarotta". A dare la soluzione è Alessandro, che sale a 6.500 euro. Il maialino va invece a dormire con 19.400 euro.

La partita prosegue con "Se la sai raddoppi", manche inaugurata recentemente e dedicata ai libri, questa volta tocca a "Harry Potter". A dare la risposta è ancora il campione, che guadagna 1.000 euro, cifra che ha la possibilità di indovinare con il secondo tabellone, cosa che gli riesce, così da salire complessivamente a 8.500 euro.

La situazione può però cambiare anche per gli sfidanti con il "Round Mistero", questa volta a dare la risposta è Samuele, che arriva a 2.700 euro. La partita prosegue, è ancora Alessandro a dominare e a salire a 10.700 euro, anche se chi segue ‘La Ruota della Fortuna’ sa come la situazione possa cambiare anche all’ultimo. Il "Triplete" non smuove troppo il quadro, il campione è in testa a 11.700 euro, seguito da Samuele a 3.700 euro, chiude Giada a 1.000 euro, si arriva così a "L’Ultimo Round", che ci consentirà di capire chi conquisterà il titolo. A dare l’ultima soluzione è il campione, che si conferma per la seconda sera con 16.500 euro.

La serata si chiude ovviamente con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per incrementare il bottino, con tre frasi a tema "Volume". Il giovane riesce a indovinare la seconda e la terza frase, così da garantirsi due buste verdi. Non manca una battuta di Scotti alla decisione di Alessandro di dare come esempio per la lettera "s" il sapone. Samira sottolinea: "Sembro io quando faccio lo spelling al codice fiscale, mi dimentico tutte le città", Gerry ribatte: "È la prima volta che preferiscono una saponetta a Samira". Il conduttore parte mostrando il contenuto di quella rossa, dove si trovano 5 mila euro. Il giovane decide di partire con la busta numero 2, che contiene la spesa per un anno da Eurospin. Il campione si aggiudica quindi anche il contenuto della numero 3, che contiene 20 mila euro, per un totale di 71.700 euro in due sere.

Sui social non è mancato chi ha storto il naso per la durata extralarge del programma, arrivato alle soglie delle 22, mossa che non tutti gradiscono pensando anche possa danneggiare il programma in onda subito dopo (questa volta il "Grande Fratello Vip").

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