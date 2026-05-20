La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela a Samira Lui cosa aspettarsi da Luigi dopo il matrimonio, lei replica amareggiata: "Le cose cambiano" Nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 20 maggio 2026 Gerry Scotti ha voluto spiegare a Samira Lui come potrebbe cambiare il suo fidanzato subito dopo le nozze

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Che serata sarebbe senza "La Ruota della Fortuna"? Per molti sembra quasi impossibile ormai non trascorrere un’ora della propria giornata seguendo il celebre quiz, per questo anche questa sera, mercoledì 20 maggio 2026, saranno certamente in tanti a essere sintonizzati su Canale 5. I Fortuna Five accolgono come sempre Gerry Scotti, presentato come quello che "ogni sera ci ripaga in moneta sonante, fatta di divertimento ed emozioni", per questo per l’occasione scelgono di suonare "Money".

Lui approfitta di questo per il suo consueto discorso introduttivo: "Sì, in effetti noi ogni sera regaliamo soldi, a volerla veder bene noi ogni sera regaliamo divertimento, emozioni, curiosità, quindi accetto questa sigla che parla di soldi solo perché è una delle più belle canzoni degli ABBA. Gli ABBA ci sono, sotto le mentite spoglie dei Fortuna Five, vedo tutto pronto, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Subito dopo il conduttore continua a rivolgersi alla band: "C’è un problema, gli ABBA erano in quattro, Fornaciari (Diego, il batterista, ndr) si deve trovare qualche altra cosa da fare. Non solo, uno dei due ragazzi deve mettersi la parrucca bionda, fate ambarabacciciciccò e scegliete". Diego però risponde: "Vado a suonare nelle balere".

Si parte dalla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Daria, ingegnere di Genova ma originaria della Toscana, che ieri ha vinto 59.100 euro. A sfidarla sono Arianna, consulente didattico di Caserta, e Marco, medico di famiglia di Lainate (Milano), ma originario di Porlezza (metà del pubblico è della sua zona, lo esalta con un’ovazione). Questa è l’occasione per stuzzicare la moglie Martina: "Che bello avere il dottore in casa, ma è come il ciabattino con le scarpe bucate? (lei annuisce, ndr) Non ti visita mai?". In realtà, lei è infermiera, come precisato dal concorrente, per questo Gerry dice: "Dio li fa e poi li accoppia".

E’ quindi il momento di accogliere Samira Lui, con un completo color verde menta, mentre Gerry si diletta cantando il suo stacchetto. Non appen la vede lui le dice: "Si è messa latte e menta, uno dei miei colori preferiti", dice con tono torinese.

La Ruota della Fortuna, puntata 20 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Karnay", tipica dell’Uzbekistan, che sta a indicare una "lunga tromba dal suono potente", come indovinato da Daria, che accumula i suoi primi 1.000 euro. Nel frattempo, viene mostrata una foto dello strumento in piazza, con tanto di suono in sottofondo, ma Scotti dice: "Ho riconosciuto il piazzale, è a Sesto San Giovanni, dove fanno il mercato al sabato". Samira suggerisce: "La possiamo usare anche noi per annunciare la ruota".

Prima di procedere il conduttore saluta come sempre il pubblico, a partire dalla parte, come detto prima, proveniente da Porlezza, per questo dice: "Un posto ideale per il relax, ci sono tanti ristorantini sul lago, Samira, fatti portare dal tuo Luigi", lei replica: "Vengo volentieri". Nel frattempo, viene mostrata la macchina in palio, la ragazza sottolinea: "Sono dello stesso colore".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il Quetzal Splendente", frase indovinata da Marco, che guadagna i suoi primi 2 mila euro. Nel momento in cui viene mostrato l’animale, Scotti rivela: "Io facevo il bagnino in Messico, soccorrevo, mi pagavano con il quetzal. Sto pensando a me vestito da bagnino (dice ridendo, ndr)".

E’ la volta quindi del "Round Musicale", dedicato a "Jovanotti", a dare la soluzione è ancora Marco, che sale a 4.100 euro. La frase era dedicata a "Serenata Rap", il presentatore prova a sdrammatizzare sul testo, per questo da "Affacciati alla finestra amore mio" prende spunto per la battuta. "Ti avviso, Samira, gli uomini fanno così prima di sposarsi, serenata rap, dopo invece che cantare così diventa ‘Assaggiami la minestra amore mio", lei dice: "Cambiano le cose".

E’ quindi il momento del "Round Jackpot", arrivato a quota 27.200 euro, con un tabellone dal titolo "Il diavolo veste Prada 2". A dare la soluzione è Arianna, che approfitta del "Passa" trovato da Marco, così da accumulare 1.000 euro. Il maialino va a dormire con 32.400 euro.

Non può ovviamente mancare "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "L’Atlante Storico: il D Day", risposta data da Marco, che guadagna 6.200 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che però non riesce a raggiungere, anche se consolida comunque il suo vantaggio arrivando a 10.300 euro. Nel frattempo, Gerry intravede una somiglianza particolare: "Non trovate che Marco assomigli a Jannacci da giovane? Anche lui era un dottore, aveva quei lineamenti sottili come te, forse la montatura degli occhiali un po’ più grande. Sei perfetto, se fanno un telefilm su Jannacci ti chiamano sicuramente", lui conferma: "Me l’ha detto anche la costumista".

La partita continua con il "Round Express", che può cambiare la gara se si trova lo spicchio che consente di giocare in solitaria, a tema "Piante e dizionario". A dare la risposta è Arianna, che sale a 5.200 euro, mentre nel frattempo la campionessa è finita a zero. Tutto può comunque cambiare con il "Triplete", dal titolo "Le Api", al termine si arriva con Marco in testa a 12.300 euro, seguito da Arianna a 6.200 euro, chiude la campionessa a zero, sarà comunque "L’Ultimo Round" a stabilire come sempre chi conquisterà il titolo. A dare l’ultima soluzione è Daria, che piazza la zampata vincente allo scadele, conquistando 25 mila euro, sufficienti per restare campionessa.

L’ingegnere ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Generale". Le cose non vanno per il meglio, questa volta Daria non riesce a dare nemmeno una risposta, si trova così con tre buste rosse. Scotti parte mostrando il contenuto della busta numero 1, dove ci sono 15 mila euro, si passa alla numero 3, che contiene 20 mila euro, mentre nella numero 2 troviamo la vacanza alle Maldive, che viene conquistata comunque, così da riscattarsi dopo una tornata non eccezionale. Si arriva così a un totale di 84.100 euro in due sere.

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