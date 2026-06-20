La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la sorpresa finale: "Clamoroso, è la prima volta che succede". E Samira Lui non crede ai suoi occhi A La Ruota della Fortuna sabato 20 giugno 2026 accade qualcosa di inaspettato, mai visto prima, che sorprende sia Gerry Scotti sia Samira Lui, nessuno lo aveva previsto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non lascia soli i suoi telespettatori più fedeli nemmeno il sabato sera, per questo è regolarmente in onda anche oggi, 20 giugno 2026, anche se questa volta dovrà avere a che fare con la concorrenza di "Affari Tuoi", rimasto fermo per qualche giorno per lasciare spazio ai Mondiali di calcio. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica dei Fortuna Five, lui riconosce subito il brano: "Sono gli Who, eccoci, che sabato! Buona sera, ben trovati, ogni sera i miei ragazzi vi regalano un pezzo della storia della musica, noi non rinunciamo mai a tenervi informati, aggiornati, surriscaldati, ma non sudati! L’ho fatto perché almeno si diverte un po’ il mio chitarrista, la vogliamo fare tutta e andiamo a casa? Facciamo un grande applauso ai Fortuna Five, benvenuti amici a ‘La Ruota della Fortuna’! Buon sabato!".

Il conduttore ci tiene poi a fare una confessione: "Ogni tanto in mezzo al pubblico vengono dei miei amici o dei miei parenti, andandosene sapete cosa mi dicono? ‘Come sono bravi i ragazzi della band’, dal vivo è uno spettacolo".

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Si passa così alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Francesco, genovese d’origine ma trapiantato a Palo del Colle, che ieri ha vinto 36.800 euro e la Fiat Cubo L. A sfidarlo sono Tamara, direttore amministrativo di una società di ingegneria e sommelier di Pavia (originaria della Sardegna) e Fabrizio, studente di Scienze e Tecnologie della Produzione Animale di Borgia (Catanzaro).

A loro si unisce ovviamente anche Samira Lui, accompagnata ancora dal ritmo di "Bum Bum Bum", questa volta con un abito rosso. Una volta arrivata, Gerry rivela di averla vista prima e di averle detto qualcosa di preciso: "Se lo metta qualcosa di rosso", racconta lei, lui completa il discorso: "Intendevo che ogni volta che ti vedo con qualcosa di rosso per noi è luce verde".

La Ruota della Fortuna, puntata 20 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Tingo", tipica dell’Isola di Pasqua. Prima di procedere interviene il conduttore: "Non vorrei aiutare troppo, ma c’è uno di Cinisello che è andato all’Isola di Pasqua e ha aperto delle sale Tingo", Samira sorride e commenta: "Non so che amici frequenta, ma non è quella roba lì". Lui prosegue sottolineando che "è una cosa che si fa anche in Italia, è una cosa che detesto, soprattutto con i libri". Il termine sta a indicare "abitudine di farsi prestare sempre cose", come indovinato da Francesco, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. ll padrone di casa de ‘La Ruota della Fortuna‘ ne approfitta per raccontare un aneddoto: "E’ una forma di cortesia, capisco che sia educazione prestare, ma io ormai non ho più l’ombrello perché li ho prestati tutti. Una cosa brutta è quando ti chiedono un libro che stai leggendo, magari al mare, ti chiedono di averlo dopo che hai finito di leggerlo, poi te lo ridanno e su una pagina c’è il cioccolato, su quella dopo c’è una pizzetta, quella dopo la crema solare. No, il libro è una cosa..". Samira commenta: "Lì è proprio cattiva educazione. Io ho prestato qualcosa, ma spesso mai tornata indietro".

Nel corso della pubblicità Fabrizio ha confessato una cosa, come svelato da Gerry, per poter partecipare ha preso per la prima volta l’aereo! "E’ stato un trauma, io e una bambina eravamo con il sacchettino, ti dico solo quello", racconta.

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "La Bamba", a dare la soluzione è Tamara, che guadagna 3.200 euro. E’ quindi la volta de "Il Regno degli Animali", a tema "Il Gatto Egeo" è ancora Francesco, che sale a 2 mila euro.

Non poteva ovviamente mancare il 2Round Jackpot", arrivato a quota 112.900 euro, al suo penultimo giorno, da lunedì tutto cambia con l’arrivo de ‘La Ruota della Fortuna – Versione Estate’. "La Ruota cambia colore, nuove manches, Jackpot ha chiesto di andare in vacanza, va ad Ariccia, ha dei parenti lì. Io gli ho detto che potrebbe non essere il posto giusto, ma lui vuole andare lì, speriamo riesca a tornare per settembre tutto intero", anche se Samira sottolinea: "Difficile". Il tabellone ha come titolo "La Virgola", a dare la soluzione è Francesco, che sale a 9.100 euro, cifra che gli consente di andare in vantaggio. Il maialino va a dormire con 118.200 euro.

Tutto è comunque ancora aperto, anche se le manches si sono rivelate più lunghe del previsto, per questo si arriva già al "Triplete" (vengono fatte quattro manche), a tema "Musica". Al termine ci si trova con Francesco in testa a 10.100 euro, segue Tamara a 4.200 euro, chiude Fabrizio a 2 mila euro, a decidere chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", a tema "Toro Seduto". La prima a girare è Tamara (in attesa di capire quale sarà il valore per ogni lettera), ma è in questo frangente che trova il "Bancarotta", complicando la sua serata. A dare l’ultima soluzione è Tamara, che arriva a 10.200 euro, bastano questi 100 euro in più per consentirle di vincere la puntata. Gerry Scotti non può che commentare: "Clamoroso! E’ la prima volta in un anno che avviene, ultimo gioco, ultima manche, ultima parola, Francesco era quasi sicuro di aver vinto a 10.100 euro, la signora Tamara con questa risposta va a 10.200 euro ed è la nuova campionessa. Quando dico che bisogna stare sul pezzo fino alla fine. All’ultimo secondo, con la più piccola differenza da quando giochiamo", Samira resta stupita e dice: "Incredibile".

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Tasto". Le cose purtroppo non vanno bene, Tamara non riesce a dare nemmeno una risposta esatta, resta così con tre buste rosse. Gerry parte mostrando il contenuto della busta numero 3, pari a 10 mila euro, si prosegue con la numero 2, dove troviamo 5 mila euro, mentre nella numero 1 c’è Gardaland, la donna conquista quindi comunque un weekend nel parco divertimenti per 4 persone.

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