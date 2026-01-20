La Ruota della Fortuna, il consiglio di Gerry Scotti a Samira: "Dovrai prenderlo anche tu". Il campione fa il botto La Ruota della Fortuna regala grandi emozioni nella puntata di martedì 20 gennaio 2026, il campione fa il botto, ma non manca una raccomandazione di Gerry a Samira

Si rinnova anche questa sera, martedì 20 gennaio 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", che macina record di ascolto praticamente ogni giorno, al punto tale da non essere considerata più una sorpresa. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band, prima di andare verso il centro si ferma a osservare i Fortuna Five a fianco al pubblico così da avere la loro stessa visuale, per poi dire: "Bravi loro, bello il pubblico, vi vogliamo bene, grazie. Benvenuti ancora una volta nella nostra grande famiglia, benvenuti ancora una volta a ‘La Ruota della Fortuna'".

L’affetto dei bambini per Gerry e Samira

È il momento poi della discesa dalle scale di Samira, con un luccicante abitino senza spalline blu tempestato di paillettes. Una volta arrivata a fianco al conduttore, lui vuole fare un’osservazione importante: "Uno dei primi programmi che ho seguito da bambina era ‘Chissà chi lo sa’, con Febo Conti (in riferimento alle parole della canzone di Cristiano Malgioglio, che fa ora da stacchetto) Mi faceva piacere ricordarlo".

Si prosegue poi con un altro momento che testimonia il successo del programma. "Io e te abbiamo fatto un errore, nelle scorse settimane abbiamo fatto vedere i disegni dei bambini, è un disastro, ora ho il camerino sommerso. Ho quindi detto alla mia sarta: ‘Tappami gli occhi, ne pesco uno a caso’, ne ho uno che comprende una poesia". Samira osserva poi il disegno: "Mi ha fatta più pallida di te".

La Ruota della Fortuna, puntata 20 gennaio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è Flavio di Fara Sabina, che è a quota 102.500 euro conquistati in tre sere, di professione sviluppatore di software, oltre che amante dello sport. A sfidarlo sono Martina, nata a Napoli ma residente a Milano, dove è rimasta dopo avere studiato in città e ora impiegata in una multinazionale e Renato di Macerata, dove lavora in università nell’amministrazione.

Si parte con il "Giramondo", con la frase misteriosa indovinata subito da Flavio, che ottiene i suoi primi 1.000 euro. Il "Cruciruota" consente al campione di incrementare il vantaggio e salire a 5 mila euro, lasciando a zero gli avversari, anche se chi segue "La Ruota della Fortuna" sa come le cose possano cambiare in fretta, anche all’ultimo. Anzi, prima della nuova manche del "Jackpot il vantaggio è ancora più elevato e lo vede balzare a 8.600 euro.

Il "Jackpot", come abbiamo visto ieri sera, è caratterizzato dalla presenza di un maialino simile a quello dei salvadanai, dove si incamerano le cifre che vengono conquistate nel corso della manche da tutti i concorrenti, con una certezza importante: si parte dai 4.200 euro accumulati ieri. Il tema della frase è Federico Fellini, detto con grande enfasi da Gerry, che spiega: "Volevo dare rilevanza al porco". Prima di iniziare il conduttore spiega ulteriormente il funzionamento, si gioca normalmente, se uno va sul Jackpot e sente di poter dare la risposta si porta in finale tutti i soldi del maialino, ma non è comunque obbligato a darla. A dare la risposta esatta è Renato, che conquista i suoi primi 3.300 euro. Anche questa volta nessuno ha avuto l’occasione di portarsi a casa il Jackpot, che balza ora a 8.500 euro.

Ben presto Renato esce alla distanza, indovinando una manche in cui si sottolinea quanto faccia bene camminare, così da balzare a 9.100 euro (sale in testa lasciando Flavio a 8.600 euro). Scotti ne approfitta per fare un’osservazione: "Vedo persone della mia età che vanno a correre sotto il sole o in mezzo allo smog, fatevi una bella camminata, vi fa bene al cuore. Anzi, cinque giorni fa sul ‘Corriere della Sera’ ho letto che i possessori di cani che lo portano a passeggio hanno cinque anni in più di aspettativa di vita". Samira osserva che lei fa "tanti chilometri ogni giorno", riferendosi al tabellone, anche se Scotti le dice che ovviamente lei non ha problemi di questo tipo, per poi aggiungere: "Ora ti avvantaggi, poi dovrai prenderti il cagnolino anche tu".

A dare l’ultima soluzione è Martina, che si toglie una piccola soddisfazione in una serata per lei sfortunata. Basta invece un vantaggio di 1.600 euro per permettere a Flavio di restare campione, con un bottino di 11.600 euro. "La Ruota delle Meraviglie" rappresenta come sempre l’occasione per aumentare il montepremi, questa volta con tre frasi a tema "Corda", che lui indovina senza grandi difficoltà. La sorella del campione, presente in studio, lo invita a partire scoprendo la busta numero 3, scelta che Scotti definisce "strana", al punto tale che vorrebbe prima fargli vedere il contenuto delle altre due, nonostante sia contrario al regolamento (lo dice ovviamente scherzando). Il riserbo resta ancora per qualche minuto, in cui il conduttore chiede al campione cosa ha intenzione di fare con la vincita, lui rivela di avere da poco preso casa, per questo i soldi rappresentano un aiuto importante. Già questo racconto scatena la commozione di Gerry e Samira, ma è il pretesto per scherzare ulteriormente: "Se apro e ci sono 100 euro mi prendete a calci nel sedere", dice Scotti tra le risate di tutti. A quel punto dice: "Le brutte notizie vanno date subito, ma anche quelle belle: ci sono 200 mila euro". Flavio e la sorella non possono che essere commossi. Per regola, vengono mostrate anche le altre due buste, dove c’erano 15 mila e 5 mila euro. Ora Flavio è arrivato complessivamente a 314.500 euro, cifra che gli permette di entrare di diritto nel torneo dei campioni

