La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il furto in camerino: "Me lo può ridare?". Samira Lui terrorizzata Gerry Scotti racconta di avere subito un furto in camerino nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 20 febbraio 2026, Samira Lui reagisce male

Il venerdì sera la stanchezza può farsi sentire, specialmente se si è reduci da una settimana pesante sul lavoro, per questo la voglia di rilassarsi può essere più forte, magari guardando un programma che ci diverte come "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, venerdì 20 febbraio 2026. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band, che ha scelto come colonna sonora gli Stadio, che lui riconosce subito.

"Che bello, non potevamo non omaggiare uno dei più grandi gruppi italiani, gli Stadio – dice -. È con la loro musica che vengo accompagnato nel mio stadio, nella nostra arena, al cospetto dei nostri protagonisti, con il nostro pubblico che ci circonda ancora una volta, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, secondo la nuova formula introdotta recentemente, a partire dal campione, Roberto di Robbiate (Lecco), che ha conquistato in una sera 24.400 euro e la crociera MSC in Norvegia. A sfidarlo sono Francesco, 25enne di Genova, dove fa il project manager, e Irene di Catania, tecnico della riabilitazione psichiatrica.

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, accompagnata nel corso di questa settimana dalla canzone "La vita es un Carnaval". Scotti ha subito qualcosa da dirle. "Lei è deliziosa, ma ho notato che nel mio camerino l’abatjour mi picchia in faccia, adesso ho capito perché lei mi ha preso tutta la parte". Il riferimento è al vestito che lei indossa, che presenta una balza sul fondo della gonna, che sembra ricordare la copertura che ha la lampada che molti di noi hanno sul comodino. Me lo può ridare?". Lei risponde: "Ma cosa dice?", per questo lui replica: "Allora è una mia impressione, mi scusi".

La Ruota della Fortuna, puntata 20 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte con il "Giramondo", dedicato alla parola "Kiritimati", tipico delle Isole "Kiribati , che si rivela essere il "primo Paese a festeggiare l’anno nuovo". A indovinare è il campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSc Crociere".

Prima di proseguire con la gara, Gerry presenta alcune persone del pubblico, che provengono da Legnano, in riferimento a loro dice un detto dialettale, che sta a significare: "Sono ricchissimi", per poi dire: "Ho letto su Wikipedia". Scotti si rivolge poi a Samira: "Sei pronta a emozionarti? So che hai la lacrimuccia facile", perché deve presentare Gisalda e Maurizio, una coppia arrivata a festeggiare 65 anni di matrimonio da Fossano (Cuneo). La giovane dice subito: "Wow! Che belli!".

È quindi il momento del "Cruciruota", a tema "Dal benzinaio", indovinata ancora dal campione, che sale a 2 mila euro. Si passa poi come di consueto al "Round Musicale" dal titolo "Lollipop", frase questa volta indovinata da Francesco, che sale a 7.200 euro. Non può ovviamente mancare nemmeno questa sera il "Round Jackpot", che può cambiare ulteriormente le sorti della situazione, arrivato a quota 32.500 euro, con un tabellone a titolo "Novità a Roma", a dare la risposta esatta è Irene, che guadagna 1.000 euro, mentre nel frattempo lo sfidante è finito a zero. Il maialino va quindi a dormire con 34.700 euro.

La partita prosegue, c’è come sempre la manche "Mistero", che ha questa volta un titolo particolare, "Mistero per Samira", frase particolare. "È lui o non è lui? Certo che è lui", come indovinato dalla sfidante, che sale a 3.900 euro. Scotti vuole quindi sapere qualcosa in più del suo cognome, se sia davvero tipico del Friuli, di cui è originaria, lei risponde: "Mio nonno aveva Lui di cognome, poi l’ha passato a mia mamma. Ci sono contaminazioni di vari Paesi, si pensava fosse Luich, poi troncato", a questo punto il conduttore replica: "Lei come Lui mi va bene".

C’è una manche dedicata a un incubo diffuso "Sognare di rifare l’esame di maturità", indovinata ancora dalla sfidante, per questo Scotti vuole sapere da Samira se anche lei viva a volte questa situazione, lei risponde: "No guardi, per me è stato talmente un incubo nella realtà che il mio inconscio dice: ‘No, povera’. Gli ultimi due anni di superiore per me sono stati pesanti, ero tormentata, non andavo male, ma non volevo andare a scuola. Insomma, un incubo vero, ma non torna in sogno", anche Scotti rivela di essere nella stessa situazione. Grazie a questo lei sale a 4.900 euro, distanze che possono comunque essere colmate facilmente.

Al termine del "Triplete" e prima de "L’Ultimo Round" tutto sembra essere all’insegna dell’equilibrio, Irene è in testa a 5.900 euro, Francesco segue a 2.000, mentre Roberto ha solo 1.000 euro., il titolo può quindi decidersi al fotofinish. A dare la soluzione è Francesco, che conquista 5 mila euro, non sufficienti per diventare campione, i 5.900 euro di Irene sono sufficienti per diventare campionessa. È la cifra più bassa della storia.

La puntata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "PIramide". La giovane riesce a indovinare solo la terza, ma almeno questo le garantisce una busta verde. Scotti parte mostrando le buste rosse, partendo dalla numero 2, dove si trovano 1.000 euro, mentre nella numero 1 ci sono 10 mila euro. Nella sua verde troviamo invece 15 mila euro, importo che le consente di superare i 20 mila euro.

