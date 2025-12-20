La Ruota della Fortuna, Samira Lui si dichiara con una canzone a Gerry Scotti. Lui replica: "Ora mi monto la testa" L'intesa tra Gerry Scotti e Samira Lui è sempre ottima, nella puntata di sabato 20 dicembre 2025 lei esprime i suoi sentimenti per il conduttore, che apprezza non poco

È sabato 20 dicembre 2025, ma anche in questo giorno che per molti è di riposo non manca la voglia di rilassarsi davanti alla Tv, magari guardando qualcosa che è in grado di farci divertire e allo stesso tempo allenare la mente. "La Ruota della Fortuna" corrisponde appieno a questo identikit, per questo terrà compagnia a tutti anche in occasione delle feste comandate, sicuro che questa scelta possa fare felici tantissimi telespettatori.

Gerry Scotti entra in studio accolto come di consueto dal ritmo della band, rivolgendosi sia a chi è in studio sia a chi è a casa: "Benvenuti in questa avventura straordinaria, in questo mondo straordinario, in questo mondo che è diventato la vostra casa e la nostra casa. Questi sei mesi hanno cambiato la nostra vita, le nostre abitudini, hanno reso la straordinarietà la normalità di ogni sera, tutto questo ha un solo nome: La Ruota della Fortuna". Il gruppo ha scelto questa volta i Duran Duran, al termine il conduttore parla a loro facendo una promessa: "Ancora poche sere e vi appellerò con il vostro giusto nome".

Gerry e Samira pronti per i dolci natalizi

All’arrivo di Samira non manca il consueto scambio di battute tra lei e Gerry: "Lui sarà Simon Le Bon, ma io son bun come il panetun (‘buono come il panettone’, traducendo dal dialetto)". A quel punto il conduttore chiede alla giovane se sia "pandorista o panettonista" in riferimento alle sue preferenze sui dolci tipici di Natale, lei non esita a rispondere: "Fino a qualche tempo fa ero pandorista, adesso che sto tanto a Milano sono diventata panettonista". Scotti chiude con uno slogan: "Che vi piaccia il pandoro, che vi piaccia il panettone, di sicuro amate la nostra trasmissione".

La Ruota della Fortuna, puntata 20 dicembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo è Luca di Napoli (di origine romana), che si è laureato campione ieri sera conquistando 36 mila euro, anche se è stato un passo dal vincerne 200 mila, visto che era quella la cifra contenuta nell’unica busta rossa nella manche "La Ruota delle Meraviglie", dove aveva commesso un errore preso dalla fretta. Lui però prova a prendere la questione con filosofia: "Ne ho guadagnati 15 mila in più (questo l’importo presente nella busta verde scelta), non 200 mila in meno". Gerry apprezza, sottolineando come questo dimostri il rispetto per i soldi, come è giusto che sia.

A sfidarlo sono Gregorio, giovane guida museale di Napoli, e Monica, customer specialist di Serrapetrona (Macerata).

A partire subito forte e a incamerare i suoi primi 1.000 euro nella prima manche è il campione, anche se è ovviamente ancora presto per capire come potrà andare. Nella manche successiva è Gregorio indovinare una frase su una canzone scritta insieme da Emma e Olly "Brutta Storia", cosa che scatena una battuta di Samira a Gerry: "Io la dedicherei a lei, ormai mi sono abituata ad averla sempre al mio fianco, se dovessi non vederla per più di due giorni le dedicherei questa canzone". Lui replica: "Già vado a casa con il mal di testa, adesso mi monto la testa".

Anche Monica riesce a mettersi in evidenza indovinando la manche sugli animali, insomma la sfida si sta dimostrando piuttosto equilibrata, potrebbe decidersi davvero alla fine. Del resto, sono le ultime manches quelle decisive, visto che permettono anche di incamerare più soldi. Ed effettivamente la svolta c’è proprio allo scadere, Monica si impone approfittando di un errore degli avversari conquistando 16.300 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

Non resta che attendere per capire se riuscirà ad aumentare ulteriormente il suo bottino a "La Ruota delle Meraviglie". La giovane riesce a indovinare la prima e la terza frase, ottenendo quindi due buste verdi, tra cui dovrà scegliere. Gerry parte mostrando l’unica rossa, dove c’erano 20 mila euro. La prima busta verde scelta contiene però solo 100 euro, come è naturale la neo campionessa decide di restituirla con la speranza che ci sia qualcosa in più nell’altra: qui ci sono 5 mila euro, per un totale quindi di 21.300 euro.

