La Ruota della Fortuna, imprevisto in diretta per Samira Lui: "Sta morendo?", la reazione di Gerry Scotti Piccolo imprevisto per Samira Lui nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 20 aprile 2026, Gerry Scotti la rassicura promettendole di portarle dei fiori

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ iniziata oggi, lunedì 20 aprile 2026, non può ovviamente mancare "La Ruota della Fortuna" a tenere compagnia a chi si sintonizza davanti alla Tv subito dopo il T5 (domani, in realtà, il quiz osserverà una pausa – la seconda dal via della scorsa estate – per lasciare il posto alla partita di Coppa Italia Inter-Como). Gerry Scotti entra in studio accompagnato dalla musica dei Fortuna Five, mostrando tutta la sua grinta, preludio del suo discorso introduttivo: "Vogliamo esagerare, stiamo esagerando, è troppo, la storia del rock signori, questa sera i Fortuna Five vi accolgono con il sound dei Kiss e non hanno avuto bisogno delle maschere. Grazie pubblico, grazie telespettatori, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Andrea, fisioterapista di Limbiate (Monza), che finora ha vinto 14.300 euro (cifra maturata dopo tre Bancarotte). Come ieri, Gerry ama giocare sul rapporto del giovane con la sua fidanzata, Sara, anche lei fisioterapista: "Come vita vuole, non lavorano insieme. Ognuno lavora sui dolori di qualcun altro"). A sfidarlo sono Melissa, insegnante di Ponte Buggianese, ed Emanuela, istruttrice di nuoto di Massalengo (Lodi). Scotti rivela di fare acqua gym con signore di 80 anni: "Sono tremende, non mi lasciano stare, mi prendono in giro".

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E’ quindi la volta della discesa dalle scale di Samira Lui, come ogni lunedì con un nuovo stacchetto musicale a farle da sottofondo, questa volta "Che fastidio" di Ditonellapiaga. Una volta arrivata, il conduttore la prende in giro ripetendo "Che fastidio", per poi dire: "Io sono felice, sa perché? Finalmente mostra la nuova maglia del Milan dell’anno prossimo", lei indossa infatti una gonna a tubino lunga nera e un top di pizzo rosso. Lei precisa: "Non confondiamoci", lui continua: "Pensi come starà bene a Leao", ma Samira replica osservando il suo compagno di avventura: "Posso dire lo stesso, la nuova maglia dell’Udinese" (è da poco diventata la madrina della squadra).

La Ruota della Fortuna, puntata 20 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Bon Bini", tipica di Aruba, che si rivela essere una "espressione per dare il benvenuto", come indovinato dal campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Prima di proseguire Scotti riferisce come Samira stasera sia "bella come una giornata di sole". Si continua con "Il Regno degli Animali", a tema "Il galletto di Roccia Andino", altra frase indovinata dal ragazzo, che sale a 4.900 euro. Osservando un’immagine dell’animale Gerry sottolinea a Samira come "lei sembra uno dei parenti del galletto" , osservandone i colori.

La gara continua con il "Round Musicale", tabellone dal titolo "Al Bano e Romina Power", altra frase indovinata dal giovane campione, che incrementa il suo vantaggio con un bottino totale di 5.900 euro. Le avversarie non devono ovviamente darsi per vinte, possono riscattarsi con il "Round Jackpot", arrivato alla stratosferica quota di 105.800 euro (un record finora). A dare la soluzione questa volta è Melissa, che guadagna 1.000 euro (nel frattempo anche Andrea è finito a zero). Il maialino va a dormire con 111.200 euro.

Le emozioni possono esserci ovviamente ancora con "Se la sai raddoppi", la manche che abbiamo imparato a conoscere dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Dracula". A dare la risposta esatta è Andrea, che guadagna 4.100 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone a lui dedicato sullo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere così da salire a 8.200 euro.

Non è detta ovviamente l’ultima parola, come sa bene chi segue "La Ruota della Fortuna", è il momento del "Round Express", manche che ha spesso ribaltato gli equilibri, dal titolo "Il navigatore". Questa volta a indovinarla ci pensa Melissa, che sale a 4.200 euro.

Si continua con il "Triplete", prima di lanciare il titolo Samira si mette a tossire, per questo Gerry le chiede: "Sta morendo?", lei risponde affermativamente: "Sì, quasi", per questo lui le dice: "Sappia che mi è sempre stata simpatica, porterò dei fiori", lei replica: "Sarà bellissimo". Il tema delle tre frasi è "Aprile" (ne vengono fatte quattro grazie al maggiore tempo a disposizione). Si arriva a "L’Ultimo Round", che stabilirà chi conquisterà il titolo", con Andrea in testa a 10.200 euro, seguito da Melissa a 6.200 euro, chiude Emanuela, ancora a zero. A dare l’ultima soluzione è Andrea, che arriva a 19.800 euro, sufficienti per confermarsi campione per la seconda sera consecutiva.

La serata si chiude ovviamente con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per il ragazzo per consolidare il suo bottino con tre frasi a tema "Ragazzo". Andrea sfiora l’en plein (avrebbe vinto la macchina), indovina le prime due, così da trovarsi con due buste verdi. Gerry parte mostrando il contenuto dell’unica busta rossa, pari a 1.000 euro. Sara suggerisce di partire dal numero più basso, come ieri, Scotti chiede al concorrente se sia d’accordo, ma anticipando che "se lei ha detto così tu devi fare così…". Si apre così la busta numero 1, dove troviamo 15 mila euro, lui decide di cambiarla nonostante ieri la scelta non abbia pagato, prima di aprire la numero 2 il conduttore tergiversa: "Nessuno, nemmeno un autore di gialli o di drammi potrebbe scrivere questi finali con la stessa penna. Ragazzi, ieri sera la sorpresa di trovare 100 euro, questa sera invece la sorpresa di trovare 100 euro. E’ una lectio magistralis" per poi dire al ragazzo: "Io a 24 anni li avrei tenuti".

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