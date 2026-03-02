La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti terrorizzato da una gaffe e sbotta: “Non presento più”, poi manda Samira Lui in ferie Nella puntata de La Ruota della Fortua di lunedì 2 marzo 2026 Gerry Scotti rischia di fare un grave errore, poi annuncia il fermo del quiz, non era mai successo finora

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Inizia oggi, lunedì 2 marzo 2026, una nuova settimana con "La Ruota della Fortuna", pronta a tenere ancora compagnia al pubblico, nuovamente alle prese con la concorrenza di "Affari Tuoi", che torna in onda dopo la pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo. Gerry Scotti viene accolto come sempre dal ritmo dei Fortuna Five, per poi rivolgersi direttamente al pubblico: "Eccoci, buona settimana a voi, vado sotto le tribune – dice spostandosi verso parte delle persone presenti in studio -. Non tirate niente, per favore. Grazie, grazie di esistere, ciao band". Subito dopo lui chiede se la canzone scelta sia di Neffa, per poi dire: "Che sound, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore ne approfitta per ringraziare proprio Neffa, era in attesa da sei mesi di un suo cappellino, che ora ha finalmente ricevuto. Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, diventato tale proprio ieri, Giuseppe, avvocato di Vicenza, che ha finora vinto 32.400 euro. A sfidarlo sono Maria Stella, originaria di Roma ma residente a Milano, e Daniele di Grottaferrata (Roma), commerciante per un’azienda di prodotti chimici.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È quindi il momento di Samira Lui, con una nuova colonna sonora, questa volta è stato scelto "How Bizarre". , con un vestito lungo in paillettes con un lungo spacco. Una volta arrivata, Gerry le chiede subito: "Dove vai? Ti ho vista scendere dalle scale, ti ho gridato: ‘Ma ‘ndo vai?", lei replica: "Dove posso andare?".

La Ruota della Fortuna, puntata 2 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Poutine" tipica del Canada, che si rivelano essere "patatine fritte salsa e formaggio", come indovinato dal campione, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Poco prima il presentatore ha provato a a pronunciare la parola "Potuine" alla francese, ma poi si interrompe e osserva: "Meglio di no, altrimenti scoppia un’altra crisi internazionale", alludendo a una possibile assonanza con un termine volgare. Non manca una foto del piatto, con la rivelazione di Samira, che spiega come questa salsa sia a base di carne. A quel punto Gerry replica: "Mi hai fatto venir fame, adesso non presento più ‘La Ruota'", prima di lanciare la pubblicità lei risponde: "Ci mangiamo un po’ di patatine nel frattempo".

Prima di proseguire con la partita Gerry comunica che "La Ruota della Fortuna" domani non sarà in onda per lasciare spazio su Canale 5 alla semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter, per questo dice a Samira: "Se vuoi andare al cinema con le amiche puoi farlo, è la tua prima libera uscita". Il programma tornerà ovviamente regolarmente in onda mercoledì, è la prima volta che accade, il quiz non si era mai fermato in estate, quando è partito, ma nemmeno a Natale e Capodanno.

Si procede con il "Cruciruota", questa volta con un nuovo spicchio, Fiat Garage, ogni settimana verrà cambiata macchina, a tema "In Asia", tabellone indovinato ancora dal campione, che balza a 5.500 euro. È quindi il momento del "Roun Musicale", dedicato a "Ghali", soluzione data dallo sfidante, che sale a 1.600, mentre nel frattempo anche Giuseppe è finito a zero dopo avere trovato il "Bancarotta". Tutto può però cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a 31.400 euro, tabellone a tema "Al Cinema". A dare la soluzione è ancora Daniele, che arriva a 2.600 euro, mentre il maialino va a dormire a quota 35.800 euro.

La partita prosegue, al termine del "Round Express" (manche dedicata agli scout) tutto si ribalta nuovamente, a dare la soluzione è Maria Stella che riesce a tenere il timone per gran parte della manche, arrivando a quota 8 mila euro, mentre nel frattempo gli avversari si ritrovano a zero. Questo spinge Samira a raccontare un aneddoto personale: "Anch’io facevo la scout, io facevo la guida, ho iniziato a farlo quando ero già in quinta elementare-prima media". A questo arriva la replica di Scotti. "Io sono pentito di non averlo fatto", lei sottolinea: "È una bella esperienza, ti insegnano un sacco di cose".

Il quadro cambia solo parzialmente con il "Triplete", Maria Stella resta sempre in testa a 8 mila euro, seguita da Giuseppe e Daniele, entrambi con 2 mila euro a testa. Il titolo può comunque essere considerato ancora aperto, "L’Ultimo Round" ha spesso portato a un’inversione totale della partenza, chi vincerà? A dare la risposta esatta è Maria Stella, che approfitta di un’indecisione dello sfidante, arrivando a laurearsi campionessa con 13 mila euro.

La puntata si conclude sempre con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per incrementare il bottino con tre frasi a tema "Coppa". Maria Stella indovina la prima e la terza frase, così da garantirsi due buste verdi. Il conduttore parte mostrando il contenuto dell’unica rossa, dove si trovano 10 mila euro. A questo punto la concorrente sceglie di partire dalla busta numero 3, in accordo con mamma e marito, dove si trova la Crociera ai Caraibi. A questa si aggiungono i 5 mila euro della busta numero 1.

Potrebbe interessarti anche