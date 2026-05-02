La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti va troppo veloce: "Che fastidio", l'ironia del web su Sanremo La puntata del sabato de La Ruota della Fortuna è dedicata a "La Seconda Chance" e ha durata ridotta, questa sera 2 magio 2026, i commenti ironici sul web non sono mancati

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il sabato sera la tradizionale gara de "La Ruota della Fortuna" lascia spazio a una versione parzialmente diversa della sfida, leggermente più breve, quella che da qualche settimana prende il nome di "La Seconda Chance", prevista anche oggi, sabato 2 maggio 2026. A mettersi in gioco sono infatti alcuni concorrenti che avevano già partecipato, dando prova del proprio talento, ma non erano stati troppo fortunati a causa di alcuni "Bancarotta" e "Passa" trovati nelle varie sfide.

Gerry Scotti viene accolto come sempre in studio dalla musica dei Fortuna Five, con quella che è diventata la sigla di questo giorno della settimana, "Happy Together", scelta per sottolineare la voglia di stare insieme e divertirsi. "Vi voglio bene -dice il presentatore – Vengo qua sulla balconata a salutare le mie sciure (signore in dialetto milanese, ndr). Che bello, tutti meritano una seconda opportunità, noi ogni sabato che Dio manda in terra ve la diamo. Vi ricordate di me, io vi ricordo di voi. Proviamo tutti insieme a giocare ancora una volta a ‘La Ruota della Fortuna'".

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A giocare sono Valentina, che è stata a un passo dal diventare campionessa, di Cernusco Lombardone, dirigente d’azienda; Tommaso di Prato, venditore di apparecchi acustici; Silvia di Chiari (Brescia), account manager per un’azienda che fa prodotti personalizzati e per la cosmesi della pelle, in modo particolare la bava di lumaca. Lui a questo punto dice: "Non dovevo chiederlo, adesso continuano a mettermi la bava di lumaca", lei riferisce di averla portata, per questo non può che rispondere: "Dopo la provo, fa molto bene".

Non può ovviamente mancare Samira Lui, definita, la "fautrice della bava di lumaca", anche lei con il suo stacchetto del sabato in sottofondo, con un abito nero lunghezza mini e le maniche lunghe in pizzo. Una volta arrivata, il conduttore la stuzzica: "Cos’ha messo? La prima robina che ha trovato?", lei replica: "Come sempre. Grazie per la bava di lumaca, me l’ha riportata perché me l’aveva già portata, l’ho provata ed è fantastica. La uso per l’idratazione". A quel punto Gerry dice: "Come mai a me la mettono in testa? Ho un lumacone".

La Ruota della Fortuna, puntata 2 maggio 2026: cosa è successo

Si parte con "La Ruota del tempo", a tema "2 maggio 1933", frase indovinata da Tommaso, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, relativa al primo avvistamento del mostro di Lochness.

Non manca il saluto di Gerry a parte del pubblico, proveniente da Livorno, con un annuncio particolare: "Sei ore di pullman e l’autista non si è neanche fermato a fare la pipì", Samira replica: "Si è arrangiato", Scotti continua: "Non dica certe cose".

La gara prevede poi "La Ruota del Sabato Sera", a tema "Mamma mia", a dare la soluzione è ancora Tommaso, che continua a essere a 1.000 euro (dopo avere trovato il "Bancarotta"). Il tabellone era incentrato sugli Abba, il conduttore sottolinea: "La disgrazia degli Abba sapete qual è stata? Non avevano Fornaciari (Diego, il batterista dei Fortuna Five, ndr)".

Non manca anche il sabato "Il Regno degli Animali" a tema "La Cocincina Nana", questa volta a dare la soluzione è Valentina, che sale subito a 6.300 euro. Si continua con il "Mistero", tabellone dal titolo "Misteri Stradali", risposta data da Valentina, che conquista 8 mila euro e balza così in testa. A decidere chi vincerà la puntata sarà però come sempre "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Al Ristorante", questa volta a dare la soluzione è Silvia, che guadagna 40 mila euro, che le permettono di conquistare la puntata.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di consolidare il suo bottino con "la Ruota delle Meraviglie", ben sapendo di poter tornare in gara se dovesse indovinare tutte e tre le frasi, questa volta a tema "Naso". Silvia riesce però a indovinare solo la seconda, si ritrova così con una busta verde. Si parte aprendo la prima busta rossa, la numero 3, dove ci sono 100 euro, per poi proseguire con l’altra rossa, la numero 1, che contiene 10 mila euro. Ma qual è la cifra presente nella numero 2? Qui troviamo 20 mila euro, così da arrivare a un totale di 60 mila euro.

La durata decisamente ridotta della puntata rispetto al solito (in genere si sfiorano le 22) ha inevitabilmente scatenato i commenti anche ironici degli utenti sui social. "Che fastidio Gerry, stasera continua a dire ‘Siamo lunghi’ e sono solo le 21.15 perché deve dare la linea ad Amici, tutte le sere dovrebbe essere così e iniziare alle 21.20 un programma", "Già l’ultimo Round’, "La puntata del sabato dovrebbe condurla Carlo Conti vista la velocità", sono solo alcune delle frasi presenti su X. Ma c’è stato chi ha voluto essere fantasioso e ha postato il coniglio di "Alice delle Meraviglie", intento a correre con tanto di orologio in mano", con la parola "Veloci" a corredo. Inevitabilmente, questo si inserisce alle polemiche sorte ormai da tempo in merito alla durata extra large dei prodotti dell’access prime time come "La Ruota della Fortuna", cosa che porta a far finire quello che è in onda in prima serata ben oltre la mezzanotte, cosa non ideale per chi lavora e la mattina deve alzarsi presto (da lunedì, ad esempio, andrà in onda solo una puntata de "I Cesaroni" per ridurre i disagi).

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