La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti commosso: “Non poteva accadere”. E Samira Lui piange con la moglie del campione Tante emozioni nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 2 luglio 2026, sia Gerry Scotti sia Samira Lui sono commossi, insieme alla moglie del campione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda anche questa sera, giovedì 2 luglio 2026, e lo sarà per tutta l’estate, ben sapendo di fare un regalo che sarà gradito da tanti telespettatori. I Fortuna Five accolgono Gerry Scotti in studio, sottolineando che "lui ogni sera ascolta il suo cuore per conquistare quello di tutti noi", cosa certamente vera in virtù di quanto il pubblico lo ama.

Al suo ingresso lui inizia il suo discorso collegandosi al brano scelto, "Listen to my heart, andiamo, è bella. Thank You very much, grazie, grazie, grazie. Arriviamo nelle vostre case attraverso un segnale che può essere ricevuto con l’antenna, con la parabola, con lo streaming, eppure voi vi accorgete qualsiasi sia il segnale che in fondo tutto questo batte forte il cuore. Noi lo facciamo con il cuore, i nostri ragazzi, i Fortuna Five, vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il conduttore prende ancora spunto dal brano: "Ascoltate sempre in ogni momento della vostra vita il cuore, è l’unico organo che vi dà i consigli giusti, altri organi vi danno consigli sbagliati, e non entriamo nei dettagli".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Gaetano di Roma, che ieri ha vinto 16.200 euro. A sfidarlo sono Denise, receptionist in un albergo di Albizzate (Varese) e Matteo, fisioterapista di Rivoli (Torino).

A loro si aggiunge ovviamente Samira Lui, questa volta con un abitino azzurro cielo senza maniche. Gerry dimostra di apprezzare il suo outfit: "Splendido vestitino, abbiamo rischiato di averlo uguale, quando fa caldo a me i traforati piacciono, e invece mi devo sempre mettere la jacca di Jerry".

La Ruota della Fortuna, puntata 2 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Pabellon Criollo", che sta a indicare "i suoi colori rappresentano varie etnie", come indovinato da Gaetano, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Si tratta di un piatto tipico del Venezuela, questo spinge Gerry a fare una riflessione: "Ci è sembrato giusto dare questa ricetta in questi giorni per mostrare la nostra vicinanza con la terribile catastrofe avvenuta in Venezuela, sono tanti gli italiani che ci guardano e che hanno dei parenti che vivono là, come sono tanti i venezuelani che vivono in Italia, a voi un grande abbraccio da parte mia, di Samira e di tutto il pubblico de ‘La Ruota'", anche Samira si unisce dicendo: "Tanto sostegno".

Si prosegue con "Un’estate fa", a tema "Estate 2023", mentre la manche è in corso si sente Samira canticchiare "Un’estate fa", Scotti quindi interviene: "Scusa, ha bevuto, gli amici del pubblico le hanno portato della grappa, ma lei l’ha scambiata per acqua minerale, quindi canterà per tutta la sera", lei replica: "Per essere cortese si assaggia", ma lui continua: "No, ma va bene, tanto non deve guidare, oggi guido io". A dare la soluzione è ancora Gaetano, che sale a 3.800 euro. La frase era dedicata a un cavallo, Samira chiede quindi al collega se lui abbia mai fatto il fantino, lui ribatte: "Non posso fare il fantino, altrimenti i cavalli si rifiutano. I fantini sono tutti magrissimi per ovvie ragioni, più magro è il fantino meglio sta il cavallo, ma io sono appassionato". Dopo avere fatto una domanda sul Palio di Siena Gerry non ha dubbi e ha pronta un’investitura per la sua compagna di avventura: "Ti chiameranno a fare da madrina, vedrai".

E’ quindi tempo di "Tormentoni", dal titolo "Boys", è ancora il campione a dare la soluzione e incrementare il suo vantaggio salendo a 4.800 euro. E’ il momento di "Ciak, si gira", ancora più ricca, con tre spicchi con il ciak, due contengono la stella, che permette di avere subito 5 mila euro, e uno con il pop corn, che obbliga a dividere ciò che si è vinto con gli altri due, come si fa al cinema, quando uno compra il pop corn e lo divide con chi ha vicino. Il tabellone ha come titolo "Ritorno al futuro", è ancora Gaetano a voler dare la soluzione, a quel punto il conduttore interviene: "Scusate, devo perquisirlo, è una formalità, lei non ha antenne, non ha niente, se dà la soluzione viene giù lo studio". Effettivamente il campione dà la risposta esatta, cosa che gli permette di balzare a 9.100 euro, Gerry non si trattiene: "E’ veramente bravo, per lui la standing ovation del nostro pubblico".

E’ tempo di "Traghetto Express", occasione per gli sfidanti dopo essere rimasti a guardare il dominio del campione, lui potrebbe perdere tutto quello che ha in caso di errore trovando lo spicchio dedicato, mentre i suoi avversari hanno tutto da guadagnare potendo giocare in solitaria. Il tabellone ha come titolo "Prevenzione estiva", a pescare lo spicchio è lo sfidante, lui ne approfitta e dà la risposta esatta, mossa che gli consente di ridurre lo svantaggio arrivando a 6 mila euro.

La serata de "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Triplete" (vengono fatte quattro manches", dal titolo "Espana", al termine ci si trova con Gaetano in testa a 10.100 euro, segue Matteo a 6 mila euro, chiude Denise a 3 mila euro. Il presentatore fa una rivelazione: "Mi hanno invitato a Madrid, mi vogliono intervista sul successo della Ruota in Italia, ci andrei con piacere, a Telecinco abbiamo tantissimi amici incontrati nella nostra carriera". A decidere però chi conquisterà il titolo sarà però come sempre "L’Ultimo Round", dal titolo "Umorismo digitale", a dare l’ultima soluzione è Gaetano, che raggiunge 18.500 euro, cifra che gli permette di restare campione.

Il concorrente può ovviamente incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Lancio". Gaetano dà la prima e la terza risposta esatta, così da avere due buste verdi. Gerry parte mostrando l’unica rossa, la numero 2, dove ci sono 15 mila euro. La moglie del campione invita a scegliere la numero 3, come i loro figli, qui ci sono 1.000 euro, lui evidentemente sceglie di passare alla numero 1, ma prima di svelare il tutto il conduttore tergiversa: "Ne hai già 18.500 euro, non riesco a fare i conti, ci vuole una calcolatrice bella. Signori, poteva accadere ed è accaduto, il signor Gaetano da Roma vince 100 mila euro". Samira ha gli occhi lucidi, così come la moglie, ma anche Gerry non è da meno: "Anche noi ci emozioniamo, poi con tre figli non bastano mai. Quando vedo la loro gioia io provo a raccontarlo ai giornalisti quando mi intervistano e ho visto che provano a chiederlo anche a te, ‘Com’è la vostra emozione?’, c’è solo una parola, l’emozione può essere solo vera, non esistono le emozioni finte".

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