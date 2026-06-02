La Ruota della Fortuna, Samira Lui estasiata: "La campionessa più forte di sempre". E Gerry Scotti cambia nome per un giorno In occasione della puntata de La Ruota della Fortuna del 2 giugno 2026 Gerry Scotti sceglie a sorpresa di cambiare nome, mentre Samira Lui si complimenta con la campionessa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Oggi, martedì 2 giugno 2026, Festa della Repubblica, è un giorno di riposo per molti, ma non per "La Ruota della Fortuna", che occupa il suo consueto posto nel palinsesto di Canale 5. I Fortuna Five questa volta accolgono Gerry Scotti al ritmo di "L’Italiano" di Toto Cutugno, lui si ispira a questo per il suo discorso introduttivo: "Tutti insieme (si mette anche lui a cantare con loro, ndr). Grazie ragazzi, che bella accoglienza, cosa c’è di più bello che non sentirsi un italiano vero proprio in questa giornata in cui celebriamo i nostri valori, la nostra libertà, il lavoro dei nostri padri, l’amore dei nostri nonni, la nostra Italia. Grazie di cuore! (lo studio diventa bianco, rosso e verde, ndr). Il modo giusto per farvi compagnia è trascorrere un’altra serata insieme a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo il conduttore prosegue: "Grazie della dedica, io sono nazionalpopolare come la nostra Ruota, sono orgoglioso di essere un italiano vero. Grazie. Stride un po’ quel nomignolo, Gerry, che non ha molto di italiano, in effetti sono Virginio, per questa occasione chiamatemi Virginio". A quel punto si rivolge allo sfidante, che dice: "Chiedo la V di Virginio", facendolo sorridere.

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, la studentessa ligure Anthea. A sfidarla sono Giacomo, fisioterapista di Monterotondo (Roma) e Michael, architetto e insegnante di sostegno di Avola (Napoli).

A sorpresa, Scotti rivela: "Per la giornata di oggi avremmo voluto far passare le Frecce Tricolori in studio, ma ci hanno detto che sarebbe stato un po’ pericoloso, facciamo come se questo sia avvenuto".

E’ quindi il momento dell’arrivo di Samira Lui, definita "italiana vera", dal padrone di casa, questa volta con un abitino con gonna a ruota arancione. Una volta scesa dalle scale, Gerry le dice: "W l’Italia, w la Repubblica, W Samira, oggi sei bella come un tulipano", lei replica: "Come un’albicocca".

La Ruota della Fortuna, puntata 2 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Rumbledethumps", tipica della Scozia, che sta a indicare "patate, cavolo e cipolle gratinate", come indovinato da Anthea, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry commenta il piatto: "Direte che è pesante, ma quella è gente che va a lavorare alle 6 del mattino, mica come noi che veniamo qua di sera, loro devono andare a lavorare belli in forza. Ogni regione ha il suo piatto popolare come questa, in Lombardia abbiamo la casseula".

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Depeche Mode", a dare la soluzione è ancora Anthea, che sale a 6.400 euro, mentre i due sfidanti sono ancora a zero. E’ quindi la volta de "Il Regno degli Animali", con un tabellone dal titolo "L’Uccello Lira", animale che Samira sostiene sia stato consigliato dal bassista Alessio. Questa volta la risposta viene data da Giacomo, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Alessio rivela poi di essere affascinato da questo animale, che trova affascinante, anche per la capacità di replicare ogni suono. Samira fa poi come di consueto la domanda a Gerry sul tema, chiedendo cosa faccia il maschio durante il rituale di accoppiamento, una delle opzioni riguarda la capacità di ripetere tutto il repertorio di Nino D’Angelo, a quel punto interviene il musicista: "Mi piacerebbe quello, mia mamma è fan", in realtà "intona tutto il suo repertorio di suoni". Samira dà un dettaglio in più: "La femmina se ne sta per conto suo, lontano, non partecipa, lo guarda e lo giudica", Scotti ribatte: "Spesso fate così anche con noi (in riferimento alle donne, ndr), la Lui chiarisce: "Dobbiamo prima capire bene, poi in caso.. chi lo sa". Interviene ancora il conduttore:"Purtroppo, Samira, non c’è quasi più", lei chiede a chi si riferisca, lui risponde: "Ora c’è l’uccello euro, sono 20 anni che non lo vedono".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", che era stato conquistato ieri dal campione, ma non essendo riuscito a confermarsi è rimasto in palio ed è ora pari a 34.900 euro. Il tabellone ha come titolo "Non dimenticare". A dare la risposta esatta è la campionessa, che sale a 11.100 euro. Il maialino va quindi a dormire con 38.600 euro.

Il menu della serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, incentrata questa volta su "Il Ritratto di Dorian Grey", è ancora Anthea a dare la risposta e a guadagnare 2.200 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo prontamente raggiunto, grazie a cui arriva a 15.500 euro. Gerry commenta subito: "Non ho parole, non mi sentite dire nulla perché con profonda ammirazione ti dico che è giusto, tanti parlano di Oscar Wilde come uno scrittore, un romanziere, ma ne ha fatto uno solo, poi ha fatto poesie, saggi, opere teatrali, la sua opera più famosa è il suo unico romanzo".

Scotti invita comunque i due sfidanti a non disperare, possono infatti finire sul "binario giusto" grazie al "Round Express", che prevede lo spicchio designato grazie a cui si può giocare in solitaria e accumulare soldi, anche se con il rischio di perdere tutto in caso di errore. L’occasione capita a Giacomo, ma alla prima lettera chiamata ne sceglie una che non è presente nel tabellone, si rifà comunque avendo il Jolly. Il giovane però commette un errore quando la frase era quasi completata. Il pallino passa alla campionessa, che non sa però completamente la soluzione, per questo decide di girare, ma trova il "Bancarotta", così da finire a sorpresa a zero al pari dei suoi avversari. A dare la soluzione è Michael, che guadagna 3.700 euro.

La situazione è ancora apertissima, è il momento del "Triplete" (vengono fatte quattro manche), a tema "Italia". Al termine ci si trova con Michael a 3.700 euro, seguono Anthea e Giacomo a 2 mila euro. Difficile quindi fare pronostici, a stabilire chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", a tema "I quotidiani". A dare l’ultima soluzione è Anthea, che con 5.400 euro riesce a confermarsi.

La campionessa ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", indovinando tre frasi a tema "Italiani illustri". La giovane indovina la prima e la terza frase, l’ultima pur avendo solo tre lettere sul tabellone, Samira vuole quindi spendere parole per lei: "Io credo che lei sia la campionessa più brava che noi abbiamo avuto", Scotti commenta: "Ci siamo sbilanciati". Si fa scegliere la busta da aprire, si parte con la numero 3, dove ci sono 5 mila euro, lei decide di tenerla, Gerry osserva: "Conservatrice anche stasera", ma questo le consente di arrivare a 39.600 euro in due sere. Il conduttore vuole mostrare il contenuto della numero 1, che era verde, lui tergiversa, per questo Samira dice: "No, dai", temendo il peggio, in realtà contiene il weekend a Gardaland per 4 persone, premio che le viene garantito comunque. Ma cosa c’è nella busta numero 2, che era rossa? Gerry sottolinea di avere saputo la soluzione, per questo dice: "Me la posso prendere io", mentre la Lui obietta: "Non credo", in realtà ci sono 20 mila euro, Anthea si dice felice comunque.

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