La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti accusa Samira Lui di 'furto': "Quello era mio", poi il ricordo (tenero) della nonna Gerry Scotti ha raccontato un aneddoto relativo alla sua infanzia nella puntata de La Ruota della Fortuna di luned' 2 febbraio 2026, poi se la prende con Samira Lui

Oggi, lunedì 2 febbraio 2026, è iniziata una nuova settimana, non può mancare l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", ormai entrata nel cuore di milioni di persone che non riescono a fare a meno di seguire la puntata quotidiana. Gerry Scotti entra come sempre in studio accompagnato dalla musica della band, per poi fare il suo consueto discorso introduttivo: "Buona settimana a tutti, un’altra buona settimana, la mia band non ne sbaglia una, tutte le sere vi prende per la mano, anzi per le orecchie e vi porta qui davanti al televisore per godervi un’ora con tutta la famiglia, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, con tanto di stacchetto musicale nuovo, che Gerry presenta come "Samira detta Luisa", per poi farle un appunto: "Va bene che siamo amiche, ma quando mi prendi i miei vestiti dimmelo. Era mio, dovevo uscire stasera con Paolino", le dice in riferimento al look che le sta davvero divinamente.

La Ruota della Fortuna, puntata 2 febbraio 2026: cosa è successo

Prima di dare il via alla sfida Gerry Scotti entra al volante della 500 che può essere vinta da uno dei concorrenti, con Samira che è davanti ad aspettarlo, per questo lui le dice: "Non avere paura Sam, non ti travolgo", lei replica: "Mi fido di te".

A difendere il titolo è Paolo di Santa Domenica Vittoria (Messina), che è diventato campione proprio nella puntata andata in onda ieri che era domenica conquistando 36.500 euro. A sfidarlo sono Rossella, infermiera originaria di Martina Franca, ma che si è poi trasferita a Parma per studiare dove vive tuttora, e Domenico, agente farmaceutico di Napoli. Presentando lo sfidante il conduttore chiede: "Per i capelli c’è qualcosa? Mi informo per un mio amico che è quasi pelato, ride, vuol dire che qualcosa c’è ma non l’hanno ancora inventato, prima hanno inventato altre cose".

Si parte con il "Giramondo", dedicato alla parola "Nikah" del Brunei, che non è altro che "il sontuoso matrimonio reale", come indovinato da Domenico, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al bollone MSC Crociere. Si prosegue poi con il "Cruciruota" dedicato alla "Gallina", manche indovinata ancora da Domenico, che approfitta di qualche giocata sfortunata di troppo degli avversari. Scotti ne approfitta per dire come non sia bello fare un tabellone su questo tema e avere come prima parola "brodo": "Significa che la gallina non c’è più, ma ci stava. Mia nonna mi diceva: ‘Prova a prendere la gallina’, lo fanno anche i giudici come allenamento, io stavo lì anche un’ora ma non riuscivo a prenderla. Poi arrivava mia nonna, la chiamava e poi ‘Ciao Pep’, poi il brodo andava. Altri tempi". Grazie a questa soluzione lo sfidante riesce a balzare in testa e a salire a 4.400 euro, mentre gli altri sono ancora a zero.

A indovinare il "Round Musicale" dedicato a Bruno Mars è invece la sfidante, la band non può quindi che suonare una delle sue canzoni più note. Poco dopo è Scotti a prendere la parola: "Si fa fatica a cantarla per la sua voce, quando faceva tu-tu-tu sembravano i Semper Alegher, una band che gira la Bassa Padana, fanno le sagre, te li presento un giorno (dice a Samira, ndr), avevano uno slogan, ma non ve lo posso dire in televisione, è materiale scottante". Ora la situazione vede così dominare gli sfidanti, con Rossella a quota 4.600 euro e Domenico a 4.400 euro, mentre il campione è ancora a zero.

Non può mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 49 mila euro, ma anche questa volta nessuno se lo aggiudica, a dare la soluzione è ancora Domenico, che sale a 10.200 euro. Il maialino nel frattempo è arrivato a 52.800 euro.

Al termine del "Round Express" la situazione si è però del tutto ribaltata, a essere a 0 sono infatti i due ragazzi, mentre Rossella è riuscita a salire a 13.700 euro. Come capita spesso a "La Ruota della Fortuna" è la manche "L’Ultimo Round" a ribaltare ancora tutto, è Domenico a dare la risposta esatta e a laurearsi campione con 26 mila euro. Un modo certamente ottimale per festeggiare il suo compleanno, come ha rivelato lui stesso.

Si chiude la puntata come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", dove il ragazzo deve indovinare tre frasi a tema "cucina romana". Il giovane riesce a dare la risposta esatta solo al secondo tabellone, garantendosi una busta verde, Gerry vuole però mostrare subito il contenuto della numero 3, dove c’erano 5 mila euro. Scotti viene poi invitato a rivelare cosa contenga la verde, qui ci sono 15 mila euro, cifra che gli permette di arrivare a quota 41 mila euro in una sola sera. Il conduttore prova ad alimentare l’effetto sorpresa prima di aprire la numero 1, sottolineando che questo gli potrebbe rovinare il compleanno visto che ha sbagliato solo per una vocale, ma fortunatamente qui c’erano solo 100 euro.

