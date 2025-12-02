La Ruota della Fortuna, serata maledetta: due campioni beffati. Poi Gerry Scotti emoziona con il figlio Edoardo Nella puntata di martedì 2 dicembre 2025 tra il pubblico c'è una presenza speciale per il conduttore, suo figlio Edoardo, "in libera uscita" dai suoi bambini che lo tengono impegnato. Vincita magra per il campione

Passare una serata senza seguire "La Ruota della Fortuna", diventato il programma più seguito dell’access prime time, è ormai diventato quasi impossibile per tantissime persone, per questo anche la puntata di questa sera, martedì 2 dicembre 2025, sarà certamente un appuntamento imperdibile per tanti telespettatori.

Gerry Scotti arriva accompagnato dalla musica della band, che ha scelto "Black and Magic Woman" dei Santana, brano a cui lui è affezionato essendo il primo LP che ha comprato dei Santana. All’ingresso di Samira Lui il conduttore si offre di dedicarle la canzone sentita poco prima, a conferma di come i due siano ormai una coppia collaudata.

Gerry Scotti cuore di papà

In apertura Gerry Scotti ha voluto salutare qualcuno a cui tiene in modo particolare, seduto in prima fila, il figlio Edoardo, che in passato avevamo visto anche al suo fianco in Tv in veste di inviato a "Lo Show dei Record". Papà Gerry non può che avere un pensiero per lui: "Si capisce che i suoi bambini lo hanno fatto uscire questa sera, a volte ne sta lavando uno o addormentando un altro".

Poco dopo il conduttore saluta anche parte del pubblico presente in studio, proveniente dalla Franciacorta, con un’attenzione particolare a una signora di 88 anni che ha un cartello con sé con la scritta: "Gerry The Best", a cui lui promette di fare una foto al termine della sfida.

Anche in questa serata il conduttore è in vena di battute, come accade nella manche dedicata agli animali, incentrata sul "Kakapo", un pappagallo pesante che non riesce a volare che si trova in Nuova Zelanda. Una volta indovinata la frase, l’uccello viene mostrato in foto facendo ascoltare anche il suo verso, per questo lui non riesce a trattenersi: "Pensate che bello se abitate vicino a un Kakapo È un pollastro che assomiglia a un pappagallo, sono stato in Nuova Zelanda e me l’hanno servito con le patate".

La Ruota della Fortuna, puntata 2 dicembre 2025 – Cosa è successo

A difendere il titolo è ancora Mauro, pallavolista 32enne che gioca in Serie B, che in tre puntate ha vinto 187.900 euro. Gerry Scotti ne approfitta per chiedergli quanto possa durare una carriera per chi fa il suo sport: "Fino ai 40 anni è possibile se si è seguiti bene in palestra, finché ne avrò mi diverto" – ha detto. Conclusa questa esperienza ha intenzione di aprire un ristorante, che si chiamerà "La Schiacciata", nome suggerito da Scotti in questi giorni.

A sfidarlo è Gabriella, pensionata proveniente dalla provincia di Venezia, che ha portato con sé un disegno fatto dalla nipotina Matilde, dove la si vede già in veste di campionessa. Lei però sottolinea un altro aspetto: "Hai visto che figurino mi ha fatto?". Scotti prosegue commentando: "A me invece ha fatto magrissimo, pelato e con un occhio nero, mentre Samira ha i tacchi". L’altro sfidante è Alessandro, ingegnere, proveniente da Marigliano (Napoli).

Mauro parte bene, dimostrando di non essere campione a caso, anche se Alessandro prova inizialmente a insidiarlo, frenato solo dall’avere pescato la Bancarotta. Anche Gabriella riesce a vincere una manche, lasciando aperta la situazione, come sa bene chi segue con costanza "La Ruota della Fortuna". Nella manche finale "L’ultimo round" porta però al colpo di scena finale, è Alessandro a laurearsi campione nonostante sia stato spesso alle prese con la sfortuna, con un montepremi di 9.800 euro. Prima di salutarlo Gerry fa però una promessa a Mauro: sarà convocato per il prossimo appuntamento con "La Ruota dei Campioni".

"La Ruota delle Meraviglie" va però discretamente, il giovane ingegnere riesce a indovinare solo una frase su tre. Nelle due buste rosse che lui non può aprire c’erano 5 e 10 mila euro, nell’unica verde ci sono invece 20 mila euro. Insomma, riesce a raddrizzare una serata in cui avrebbe potuto accumulare più soldi, se a volte non fosse stato sfortunato nel corso della partita. Attenzione, però, nella stellina a fianco a dove lui ha pescato la busta ci sarebbero stato ben 200 mila euro.

