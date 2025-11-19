La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti catturato dal fiore di Samira Lui: "Mamma mia". Ma la serata è amarissima Nela puntata di mercoledì 19 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna Gerry nota subito il particolare vestitino di Samira, nel gioco alla campionessa manca lo sprint finale

Nella giornata di ieri è stata scritta la storia de "La Ruota della Fortuna", con il passaggio di consegne tra il campione più vincente, Riccardo Piancatelli, ingegnere marchigiano di 32 anni tornato a casa con oltre 410 mila euro e una Fiat Grande Panda, e la nuova campionessa, Carola. La giovane finora ha all’attivo "solo" poco più di 16 mila euro non avendo indovinato alcuna frase durante "La Ruota delle Meraviglie", ma punta a dimostrare di non avere conquistato il titolo per caso.

Le emozioni sono mancate nemmeno nella puntata di mercoledì 19 novembre, i record di ascolti non sono ormai quasi più una sorpresa (ci sono stati picchi superiori ai 5 milioni di telespettatori).

Gerry Scotti stuzzica Samira per il suo vestitino

Gerry Scotti è entrato in studio accolto dalla band che ha suonato un brano grintoso come " Should I stay or should I go now?", a cui il conduttore fa i complimenti per l’esecuzione. A questo punto il conduttore presenta quella che lui stesso chiama "la ciliegina sulla torta", ovvero Samira Lui, che ha voluto sottolineare di ritenere una sua spalla e non certamente una "valletta" come molti sostengono.

Una volta arrivata, lo "zio Gerry" non può fare a meno di farle i complimenti per il look in total white: "Mamma mia, che vestitino! Io ti ho vista dietro in accappatoio e non capivo, quando arrivi con questo fiore (è attaccato all’abito, ndr) e il tuo sorriso…". Lei ha subito ribattuto:" Sì, è un fiore? Pensavo dicesse ‘Oregia Impanada’ (espressione del dialetto lombardo che significa ‘orecchia impanata’)". A quel punto si arriva a introdurre la nuova campionessa, definita "un fiorellino", con un saluto al "mega campione" Riccardo, che non sarà presente nella puntata speciale dedicata ai campioni più importanti, anche se ne sarà poi organizzata un’altra solo per lui più avanti.

La Ruota della Fortuna, puntata 19 novembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo in questa puntata sarà, come detto, la nuova campionessa, Carola, impiegata di Roma che ha già conquistato 16.700 euro, che ama praticare crossfit nel tempo libero. A sfidarla, Ziria di Vimodrone (Milano), impiegata nel settore dei trasporti, e Riccardo, ricercatore di Pescara.

A conquistare la prima manche è proprio Ziria, vediamo se sarà lei a mettere in difficoltà Carola oppure no. Ben presto, però, la partita si movimenta, Riccardo riesce addirittura a conquistare una manche nonostante la presenza di pochissime lettere sul tabellone. La sfortuna non assiste però il giovane, che si ritrova a perdere il montepremi accumulato, mentre è Carola a rifarsi e a riportarsi in vantaggio, difficile quindi prevedere come possa andare a finire.

Man mano che si procede l’impiegata romana conferma le sue doti, al punto tale da guadagnarsi i complimenti di Scotti. "Le cose possono capitare avanti per caso, ma non vanno avanti per caso". A confermare il titolo è ancora Carola, i tentativi degli avversari si rivelano vani.

A "La Ruota delle Meraviglie", la manche finale, va comunque meglio di ieri, la ragazza riesce a indovinare la terza frase. Nelle due buste che lei non ha la possibilità di aprire erano contenute due cifre comunque discrete, 20 e 15 mila euro, nella sua unica busta verde ci sono purtroppo solo 1.000 euro. Sul termine del gioco la fortuna non sembra quindi assisterla, anche se almeno per ora in due sere ha già accumulato poco più di 30 mila euro.

