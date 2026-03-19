La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la chiusura ‘mistica’: “La grandezza del Santo”, ma sfuma il finale miracoloso La puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 19 marzo 2026 si conclude con un ricordo del Patrono d'Italia, anche se non porta grande fortuna al campione in carica

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera, giovedì 19 marzo 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come di consueto subito dopo il Tg5 delle ore 20. Gerry Scotti entra in studio come sempre accolto dal ritmo della band, che questa volta ha scelto, come ha riconosciuto lui stesso, Lenny Kravitz: "Mamma mia, l’ho beccato alla prima nota. Vi faccio un po’ di meme – dice facendo lo sguardo accattivante -. Basta, sono troppo bravi, rivoluzione! Signori, ringraziamo i Fortuna Five e benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo il conduttore lancia una proposta: "Ragazzi, ho un’idea, teniamola come sigla fissa, questa fa resuscitare i morti!". Non manca ovviamente di dire: "W i Papà e W i Giuseppe, auguri a tutti!", essendo oggi la Festa del Papà e San Giuseppe.

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Francesca, di Milano, che ha conquistato il titolo ieri sera vincendo 32.900 euro. A sfidarla sono Giovanni, pensionato da Ponti sul Mincio (Mantova), che Scotti ritiene abbia il fisico di un modello (è personal trainer e ha lavorato 40 anni da poliziotto, oltre ad avere praticato arti marziali) e Alessandro, studente 22enne di Benevento. Il ragazzo ci tiene a insignire Gerry di una cosa che non ha mai avuto nel corso della sua vita: il fazzoletto simbolo degli scout, di cui lui è dotato essendo capo scout. Questo spinge il presentatore a fare una battuta: "Senza offese per gli scout, ma questo al mio paese lo mettevano quando andavano all’osteria".

È quindi il momento dell’arrivo di Samira Lui, una volta scesa dalle scale Scotti la stuzzica: "Scusi, non vede niente?", lei risponde: "Vedo un bel fazzoletto da scout, ho sentito. Io ce l’avevo, ho quello vero", lui ha intenzione invece di appenderlo in camerino.

La Ruota della Fortuna, puntata 19 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Afite Aktantu", tipica del Rwanda, che secondo Scotti vuol dire "Affittano accanto, costa poco". Questo in realtà significa "espressione per chi si sta divertendo", frase indovinata da Alessandro, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crocriere".

È Samira a entrare al volante della Fiat Panda che i concorrenti possono vincere, non appena lei scende Scotti si mette sul cofano a osservare la scena, per poi lasciarsi andare a un ricordo: "Si usava negli anni ’60, per far vedere che avevi la macchina bella andavi fuori dal bar e stavi lì così", anche se per Samira il finale era diverso: "Poi arrivava il proprietario e diceva ‘Levati'".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", dedicato alla "falena lunare", frase indovinata dalla campionessa, che conquista 5.200 euro e balza in testa. Gerry ci tiene a dire qualcosa di più su questo animale: "È la più grande falena vivente, può avere l’apertura alare oltre i 10 centimetri, fino a 12, ed è l’unica che vive una settimana. Non mangia", su questo ribatte Samira: "Lo so, non mangia perché non ha la spiritromba, che sarebbe l’apparato boccale". Scotti dice ancora la sua: "Abbia pazienza, queste cose sono cose della vita privata, io so che non mangia". La Lui dice ancora: "L’unica preoccupazione che ha è la riproduzione".

È la volta del "Round Musicale" a tema "Daddy Cool", soluzione data dal giovane sfidante, che sale così a 7.200 euro, mentre nel frattempo Francesca è finita a zero, così come Giovanni. Si passa al "Round Jackpot", arrivato a 14.700 euro, tabellone a tema "Acqua minerale", soluzione data da Giovanni, che conquista 2.900 euro. Il maialino va invece a dormire con 17.600 euro.

Non manca nemmeno la nuova manche dedicata ai libri, "Se la sai raddoppi", questa volta incentrata sulla "Divina Commedia", tabellone indovinato da Alessandro, che guadagna 1,000 euro, cifra che può indovinare con il secondo con lo stesso tema, obiettivo che non viene però raggiunto. È comunque ancora il giovane sfidante a guidare il gioco a 8.200 euro, seguito da Giovanni a 2.900 euro, mentre Francesca è ancora a zero.

Si passa al "Round Express", manche che può consentire di incrementare i valori, cosa che effettivamente riesce a fare Giovanni, dopo avere dato la soluzione sale infatti a 11.900 euro. Gli equilibri cambiano poco al termine del "Triplete" è ancora Giovanni a essere in testa con 11.900 euro, seguito da Alessandro a 10.200 euro, chiude Francesca a 1.000 euro, si arriva così a "L’Ultimo Round" che stabilirà chi conquisterà il titolo. A dare la soluzione è Alessandro, che arriva a 15.200 euro, somma che gli consente di diventare il nuovo campione.

La puntata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per il giovane per incrementare il suo bottino con tre frasi a tema "Umbria". Alessandro riesce a dare la risposta esatta solo nella prima, ma si garantisce almeno una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della busta numero 3, fortunatamente ci sono solo 100 euro. Il conduttore vuole mostrare prima la sua verde, qui si trovano 20 mila euro, cifra ritenuta "meravigliosa" secondo Scotti perché gli consente di arrivare a un totale di 35.200 euro. Si chiude il tutto aprendo la numero 2, frase che era dedicata a San Francesco, prima di svelare il tutto il presentatore dice: "Mai mischiare, mi hanno insegnato da bambino, le cose sacre con le cose profane. Di fronte alla grandezza del Santo non possiamo sbandierare niente", purtroppo c’erano 100 mila euro.

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