La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la nuova idea per l'estate: "Un metro d'acqua tra me e Samira Lui". La sua reazione spiazza tutti Gerry Scotti e Samira Lui si stuzzicano spesso, lo hanno fatto anche nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 19 maggio 2026, con una particolare proposta del conduttore

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera, martedì 19 maggio 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", nella sua tradizionale collocazione subito dopo il Tg5. Ad accogliere in studio Gerry Scotti sono come sempre i Fortuna Five con una musica che lui apprezza: "Addirittura? I Pooh – dice lui canticchiando – . Buona Fortuna a voi, grazie di essere qui, siete la nostra ragione di vita, le emozioni che vivono a casa i nostri telespettatori vi arrivano grazie alle emozioni che voi sapete trasmettere. Grazie a questo magnifico pubblico, naturalmente grazie ai ragazzi dei Fortuna Five. Mamma mia, ogni sera un concerto, semplicemente per dirvi benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Poco dopo lui si rivolge direttamente alla band: "Mamma mia, che tiro, quasi quasi vado a letto, ho già dato tutto. Fornaciari (Diego, il batterista, ndr) oggi avevi una marcia in più, andavi a 200 all’ora".

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Scotti continua: "Questa sera i Fortuna Five anche per celebrare il loro nome hanno voluto parlare di fortuna, e ne sa qualcosa la nostra campionessa, che in una sera ha vinto tantissimo, in un’altra un po’ meno". A difendere il titolo è infatti Alice, dentista di Travedona Monate (Varese), che ha finora conquistato 245.300 euro in tre puntate. A sfidarla sono Dario di Palermo, lavora per una multinazionale nella diagnostica di laboratorio dove si occupa di formare il personale per i centri trasfusionali, e Daria di Genova (originaria della Toscana), ingegnere edile.

Non può ovviamente mancare Samira Lui, che questa volta viene definita "la sorella d’Italia" (in riferimento ai concorrenti che hanno portato con sé fratelli e sorelle), questa volta con un abitino nero a balze e stivali camperos. Non appena lei arriva, il conduttore la stuzzica prendendo spunto dalle parole della canzone che la accompagna, "Poesie clandestine", per questo le dice: "Voglio morire", per poi dirle: "Mi piace quel passo dove scacci le mosche. Ho praticato", lei replica: "Lei nasce coreografo".

La Ruota della Fortuna, puntata 19 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Tacaisso", tipica del Veneto, cosa che provoca la reazione di parte del pubblico, che sembra evidentemente conoscerne il significato. A quel punto Gerry dice loro: "Attenzione che la band vi salta addosso se suggerite, ci sono troppi veneti". In realtà, si tratta di "una persona troppo invadente", come indovinato da Alice, che guadagna i suoi primi 1.000 euro". Samira ne approfitta per dire a Scotti: "Tacaisso, si faccia in là", lui ribatte: "Abbiamo sempre questa piscina tra me e lei", per poi fare una rivelazione: "Ho proposto al nostro curatore Edmondo Conti per l’estate di tenere questo formato, ma mettere un metro d’acqua tra me e lei", idea che suscita la reazione della ragazza: "Sono d’accordo, così metto i piedi in ammollo e mi rilasso", lui quindi risponde: "Io con il pantalone corto".

Si continua con "Il Regno degli animali", a tema "Il facocero", al primo giro le cose non vanno però bene per la campionessa, che perde quanto accumulato, tutti i concorrenti si ritrovano così a zero. A dare la soluzione è Alice, che guadagna 1.200 euro. La partita prevede ovviamente anche il "Round Musicale", dal titolo "Tiziano Ferro e Giorgia", soluzione data da Daria, che accumula 5.100 euro, che le consentono di balzare in testa.

Non manca ovviamente il "Round Jackpot", arrivato a quota 25.600 euro, per un tabellone dal titolo "Gerry, stai attento!". La frase viene indovinata da Alice, che arriva a 5.900 euro. Il maialino va quindi a dormire con 27.200 euro. Gerry ne approfitta per ringraziare il gruppo di autori: "Lavorano insieme a me da tanti anni, il successo del programma si vede anche nell’originalità di certe frasi".

Il menu della serata prevede poi "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Cinquanta sfumature di grigio", ma Samira ci tiene a precisare che "non sono i capelli di Gerry", detto ovviamente ridendo. In sottofondo tra il pubblico si sentono delle urla, Scotti commenta: "C’è uno che fa ‘uhh’, deve essere uno da sfumature di grigio". A dare la soluzione è Alice, che guadagna 2.900 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone, obiettivo che riesce a raggiungere, così da incrementare il suo vantaggio arrivando a 11.700 euro.

E’ quindi il momento de "Round Express", che può consentire di accumulare più soldi, specialmente se si riesce a trovare lo spicchio dedicato e a giocare in solitaria. L’opportunità capita proprio a Daria, proprio quando ha ottenuto già una discreta somma, non commette alcun errore, così da dare la risposta e raggiungere i 22.600 euro.

Si va avanti con il "Mistero", che comprende uno spicchio da 10 mila euro, occasione che potrebbe cambiare tutto in modo particolare per lo sfidante, finora piuttosto sfortunato. Il tabellone ha il titolo "Misteri a cartoni", altra soluzione data da Daria, che arriva a ben 44.100 euro. E’ la volta del "Triplete", che può scardinare solo in parte la situazione, a tema "Delicatezze". Dario riesce comunque a rifarsi facendo il Triplete, che gli consente di accumulare i suoi primi 5 mila euro, sarà comunque "L’Ultimo Round" come sempre a stabilire chi conquisterà il titolo. A dare l’ultima soluzione è Dario, che si toglie solo l’ultima soddisfazione raggiungendo 15.800 euro, la nuova campionessa è Daria con 44.100 euro.

L’ingegnere ha ora la possibilità di incrementare ulteriormente il suo ricco bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Miglio". Daria dà la prima e la terza risposta esatta, così da avere due buste verdi. Scotti parte mostrando il contenuto dell’unica busta rossa, dove ci sono solo 1.000 euro. La concorrente decide di partire dalla numero 3, dove troviamo 5 mila euro, lei sceglie di rischiare e passare alla numero 1, la scelta si rivela corretta, ci sono 15 mila euro, così da arrivare a 59.100 euro in una sola puntata.

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