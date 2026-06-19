La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui ai ferri corti: "Stia a casa sua" A sorpresa a La Ruota della Fortuna venerdì 19 giugno 2026 Samira Lui e Gerry Scotti scoprono di essere diversi e di essere inconciliabili, lui quindi prende le distanze

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Anche se siamo quasi in estate la maggior parte delle persone lavora ancora, per questo il venerdì sera potrebbero essere particolarmente stanche e avere il desiderio di rilassarsi. Coniugare questa esigenza seguendo "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, venerdì 19 giugno 2026, può essere ideale per tanti. L’ingresso in studio di Gerry Scotti avviene come sempre al ritmo dei Fortuna Five, lui prende spunto da questo per il suo discorso introduttivo: "Don’t worry (la canzone è infatti ‘Sunshine Raggae’), take it easy, tutti insieme, si balla, un inno alla calma, godersi l’estate, il bel tempo, il sole, ma non avere fretta, take it easy, bellissimo sound dei miei Fortuna Five. Abituatevi perché da lunedì con l’edizione estiva faremo insieme ai ragazzi un sacco di tormentoni dell’estate, questa me la rifate, è troppo bella, potrebbe essere la nostra sigla. Intanto cominciamo la puntata di oggi, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Nunzia, neuropsichiatra infantile di Matera, che ieri ha vinto 29.500 euro. A sfidarla sono Martina, infermiera di Mestre (Venezia) e Francesco, progettista elettronico di Palo del Colle (Bari).

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Non può ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un abito fucsia, con gonna voluminosa con tante rose applicate. Il suo look stuzzica ovviamente Gerry Scotti, che le chiede: "Senti bella, quando ce l’hai il saggio di danza?", lei risponde: "Dopo, devo arrivare per il secondo atto", lui quindi si propone di accompagnarla.

La Ruota della Fortuna, puntata 19 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Shenanigans", tipica degli Stati Uniti, che sta a indicare "comportamento scherzoso tipo una bravata", frase indovinata da Martina, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira sottolinea come Gerry sia solito farli, lui conferma: "Sì, mi diverto, da quando ero ragazzo, ho la fortuna di fare un lavoro dove si possono fare", la Lui conferma, con un linguaggio che ha poco dell’americano, Scotti ribatte: "Anche lei parla inglese come me, il destino ci ha fatto incontrare".

Prima di procedere con la gara, il conduttore fa una rivelazione mettendosi in una posizione strana "Stavo provando delle nuove posture, con l’estate, sa com’è".

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Due", Gerry sottolinea come questa sia da sempre una delle sue canzoni preferite. A dare la soluzione è ancora la sfidante, che sale a 13.800 euro. Gerry trae spunto dal brano di Raf per fare un’osservazione: "Le differenze ci rendono complementari", Samira prosegue: "Gli opposti si attraggono". Il discorso non si esaurisce, Scotti dice: "Facciamo l’esempio del pollo un’altra volta", sia lui sia lei dicono di amare le cosce, Samira osserva: "Allora non possiamo stare insieme", anche il presentatore concorda: "Non siamo complementari, stia a casa sua", lei conclude: "Non ne voglio sapere niente". Il presentatore fa un altro esempio lampante: "Come diceva Alberto Sordi: ‘Figurati se mi metto in casa un’estranea che mi mangia le cosce. No, devo trovare una a cui piace il petto di pollo. L’amore è una cosa grande, ma voi me lo potete insegnare, poi nella vita si litiga per le piccole cose", Samira lo interrompe: "Per le piccole cosce, non per le grandi". Il conduttore non ci sta: "Lei ha dichiarato guerra, abbiamo una seconda opportunità, pizza con origano", cosa che a lei non piace, a quel punto entrambi sono concordi: "Stia a casa sua".

E’ quindi la volta de "Il Regno degli Animali", a tema "Il pesce palla". Il presentatore continua a stuzzicare Samira: "Non farà tutta la sera l’offesa per via delle cosce? Le dò un’altra opportunità, l’aletta le piace o no", lei ribatte: "Voglio le cosce", lui risponde quindi ancora: "Stia a casa sua". A indovinare la frase è Francesco, che guadagna 2 mila euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", alla sua ultima settimana, arrivato a quota 108.600 euro, per un tabellone dal titolo "Il Cern". A finire sullo spicchio è Nunzia, quando siamo a 112.900 euro, lei sceglie di approfittarne, anche se si mette una mano sul petto per la tensione, a quel punto Samira interviene e le dice: "Prima prendi il maiale, poi puoi stare pure male, prendilo però, ti consiglio", ed effettivamente la risposta è corretta, così da aggiudicarsi la cifra, che sarà sua solo se dovesse diventare ancora campionessa, anche il pubblico è in piedi per applaudirla. Per il resto la soluzione le permette di incamerare 1.000 euro.

L’occasione per rifarsi per tutti è però dietro l’angolo con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Cime tempestose". La frase viene indovinata da Francesco, che guadagna 1.000 euro (nel frattempo la sfidante che era in vantaggio è finita a zero), lui può raddoppiarla con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che raggiunge arrivando a 3 mila euro.

Tutto è ancora aperto, specialmente con il "Round Express", che mette a disposizione lo spicchio che consente di giocare in solitaria, con un tabellone dal titolo "Un cuoco stanco". L’occasione capita a Francesco, ma un errore lo porta a perdere tutto, ritrovandosi a zero, come le altre due ragazze. A dare la soluzione è Francesco, che conduce con 1.800 euro.

La sfida può essere comunque ribaltata con il "Triplete", a tema "Fratelli",, a farlo è Francesco, così da salire a 6.800 euro. Il titolo verrà ovviamente deciso durante "L’Ultimo Round", a tema "Il Santo in Paradiso". Gerry fa il giro della ruota per trovare il valore indicativo e pesca quello più alto, 5 mila euro, di fronte a questo Samira non può che dirgli: "Complimenti, Mr Scotti", lui fa un gesto come per vantarsi, ma lei non ci sta: "Cosa fa, che le ho messo la crema, è merito della mia crema". Ogni lettera vale quindi 5 mila euro, per questo il presentatore sottolinea: "Qui ci mandano a casa in mutande". A dare l’ultima soluzione è ancora Francesco, che arriva a 16.800 euro, cifra che gli consente di diventare campione (il maialino verrà quindi rimesso in palio).

Il giovane ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Pianta". Il campione fa l’en plein, oltre ad avere tre buste verdi vince anche la macchina (la Cubo L). La mamma del concorrente sceglie la numero 3, dove ci sono 10 mila euro, lui decide di cambiarla e passa alla numero 1, che contiene 20 mila euro, a quel punto il ragazzo decide di tenerla, così da arrivare a 36.800 euro. Ma cosa c’è nella busta numero 2? Qui troviamo 5 mila euro, la scelta si è rivelata quindi azzeccata.

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