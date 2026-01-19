La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti introduce il maialino: cambia il format e Samira Lui lascia a bocca aperta La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 19 gennaio 2026 prevede diverse novità, a partire dall'arrivo del maialino, che può rendere ricchi i concorrenti

Oggi, lunedì 19 gennaio 2026, è iniziata una nuova settimana, ancora con "La Ruota della Fortuna£ a fare compagnia ai tanti telespettatori che si sono affezionati al quiz in oltre sei mesi di programmazione. Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dai Fortuna Five, per poi rivolgersi al pubblico: "Buona settimana a voi, ladies and gentlemen, addirittura Tom Jones (in riferimento ala canzone suonata, ndr) abbiamo scomodato per l’occasione. Vi giunga nelle case il calore, ma soprattutto la compagnia di questo nostro pubblico meraviglioso. Iniziamo la settimana, tutto è pronto per ‘La Ruota della Fortuna’. I Love You".

Una puntata ricca di novità

È il momento dell’ingresso di Samira Lui, con un nuovo stacchetto musica e un abitino corto nero con una scollatura a oblò sul decollete, che la esalta. A quel punto lei esclama: "Buon lunedì e buon Malgioglio (è l’autore della canzone, ndr). Scotti la invita a mettersi di schiena per poi dire: "Esci da questo corpo, sto parlando con Malgioglio". Il presentatore le chiede quindi se lui le abbia insegnato come fare la scalinata, visto che quando era stato ospite del programma le aveva spiegato come girare le caselle. "Certo, tutto molto sensual"- risponde lei.

Scotti prosegue sottolineando che questo non sarà l’unica novità giornaliera. Una di queste è "sostanziale, sostanziosa, ricca ma può diventare ancora più ricca, avrà una manche dedicata, oltre a un nuovo superpremio".

La Ruota della Fortuna, puntata 19 gennaio 2026: cosa è successo

A inizio puntata Samira entra al volante della 500, ora in palio con la versione cabrio per chi dovesse prendere lo spicchio durante la partita e poi indovinare le tre frasi alla fine. A difendere il titolo è Flavio, sviluppatore informatico di Fara Sabina, che ha finora conquistato 50.700 euro.

A sfidarlo sono Daniele di Villa San Pietro (Cagliari), operaio in una ditta di controlli non distruttivi, e Paola di Trento, dove fa la progettista di arredi, impianti idraulici ed elettrici. Si parte con il "Giramondo", occasione per presentare il nuovo sponsor, MSC Crociere che prevede un bollino nella ruota, grazie a cui sarà possibile conquistare a fine puntata una crociera. La prima a indovinare è Paola, con una frase relativa a una figura a forma umana stilizzata tipica del Gabon, che fa da protettore delle reliquie degli antenati. Basta questo per permetterle di ottenere il "Bonus Crociera", che potrebbe consentirle di vincerne una se dovesse diventare campionessa. Si prosegue questa volta con il "Cruciruota", dedicato alla famiglia, indovinato da Flavio. Questa è l’occasione per Samira per salutare le sue zie, Gerry ricorda di averne conosciuta una: "È venuta a portarmi una bella bottiglia di vino" – dice.

Il "Round Musicale" conferma invece il talento del campione, che dà la risposta esatta nonostante sul tabellone ci siano davvero poche lettere, così da balzare a 2.000 euro. Oggetto della manche era la canzone "Giulia" di Gianni Togni, che la Lui conferma di conoscere benissimo: "Noi ragazzi quando passavamo le estati a Lignano partecipavamo a una serata italiana, questa era una delle canzoni più cantate, preferita da tutti". Non manca l’aneddoto di Scotti: "Quando io andavo a Lignano non avevano ancora inventato i dischi", detto ovviamente con ironia. Su questo arriva l’appunto di Samira: "Abbiamo in comune l’estate lignanese".

È quindi la volta della nuova manche, che può cambiare il destino del gioco e dei concorrenti, si chiama "Jackpot", con tanto di porcellino a salvadanaio tra le mani del conduttore. C’è uno spicchio apposito, ogni spicchio raggiunto con la cifra equivalente finirà nel jackpot, se uno ci finisce sopra può prendere tutti i soldi nel maialino, ma deve dare la risposta esatta. Se non dovesse sentirsela, si va avanti comunque a giocare normalmente. Visto che è la prima volta si parte da 1.000 euro. A indovinare alla fine è Paola, che balza a 6.300 euro complessivi, anche se i 4.200 incamerati nel salvadanaio resteranno per la puntata di domani, dove faranno da cifra di partenza.

La situazione cambia poi nuovamente dopo "Il Regno degli Animali", che consente a Flavio di balzare a 10.300 euro, mentre lo sfidante resta ancora a zero. La manche finale permette poi al campione di mettere un sigillo ancora più importante alla sua serata, non solo mantenendo il titolo, ma conquistando anche una delle cifre più importanti nella storia de "La Ruota della Fortuna": 31-800 euro.

La serata si conclude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", dove il giovane ha la possibilità di incrementare ulteriormente il bottino, con tre frasi a tema "Quattro". Tutto va davvero al meglio, Flavio indovina infatti tutte e tre le frasi, garantendosi tre buste verdi. Si parte aprendo la busta numero 3, dove ci sono 10 mila euro, lui in accordo con la sorella in studio decide di cambiarla e passare alla 1, che non permette però di migliorare, visto che ci sono 1.000 euro. Inevitabilmente, non resta che la numero 2, che contiene 20 mila euro, così da riuscire a superare la soglia dei 100 mila da lui desiderata.

