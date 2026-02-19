La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa arrossire Gerry Scotti: “Ma può chiedermelo?”. Poi lo sfottò urlato dallo studio Nella puntata di giovedì 19 febbraio 2026 de La Ruota della Fortuna Samira Lui fa una domanda irriverente a Gerry Scotti, anche il pubblico si mette poi contro di lui

Siamo arrivati a giovedì 19 febbraio 2026, ma anche questa sera "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda subito dopo il Tg5 con l’obiettivo di tenere compagnia a chi ama divertirsi, ma allo stesso tempo mettersi alla prova con i vari tabelloni previsti nel corso della gara. Gerry Scotti questa volta entra in studio accolto non solo dalla band, ma munito di un piccolo megafono, che lo porta a dire: "È arrivato l’arrotino, è arrivato", simile a quelli che spesso abbiamo avvertito nelle nostre città.

Il conduttore prosegue con il suo consueto discorso introduttivo: "W il pubblico, w la band, w voi, w noi! Mi arrampico nella mia postazione, ancora una volta vi dò il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'". Successivamente si lascia andare a un "Basta! Ci vediamo domani", ovviamente sorridendo, per poi precisare che "lo spettacolo siete voi", rivolto ai Fortuna Five.

Il padrone di casa prosegue presentando i concorrenti, come fatto nella formula adottata recentemente, sottolineando che per la prima volta siamo alle prese con un campione pizzaiolo, Mauro di Giaveno (Torino) . A sfidarlo sono Valentina, insegnante di Bari, e Roberto di Robbiate (Lecco) responsabile del parco Le Cornelle.

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, al ritmo di "La vita es un Carnaval", canzone che la accompagna come stacchetto nel corso di questa settimana, con Gerry che prova a imitare la sua coreografia non appena la vede.

La Ruota della Fortuna, puntata 19 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con il "GIramondo", dedicato alla parola "Cheque" tipica dell’Honduras, che si rivela essere una "espressione per dire che è tutto ok", come indovinato dalla sfidante, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Questo spinge Gerry a dire a Samira: "Giardandoti mi sembra che sei tutta un Cheque.

Prima di riprendere con la partita Gerry svela che una signora del pubblico gli ha gridato: "Sei bello" durante la pubblicità, non si sa se, dice, per prenderlo in giro. Lui precisa che gran parte del suo status è merito della nutrizionista Evelina Flachi, presente in studio: "Lei di solito è sulla concorrenza – dice il conduttore -, ma io seguo sempre i suoi consigli. Anche lei ogni volta che torna a trovarci è sempre più bella". Anche Samira dice di essere interessata a chiedere dei consigli, nonostante Gerry le dica "tu vai bene così. La giovane però precisa possa essere utile a "stabilire orari, ne ho pochi".

A questo punto Scotti prosegue nel suo discorso prendendo spunto dall’attività del campione: "Non so se la nutrizionista vada d’accordo con la pizza, c’è chi dice di sì e chi no, qualcuno dice che chi mangia la pizza campa 100 anni, ma bisogna farla bene, leggera, con i condimenti giusti, la farina giusta". Samira prosegue: "Una pizza alla settimana, magari il sabato", conclude Gerry "leva il medico di torno".

È poi il momento del "Cruciruota", dedicato a "Il mondo di Internet", tabellone indovinato da Marco, che conquista i suoi primi 1.000 euro. Non può mancare ovviamente il "Round Musicale", dal titolo "Questione di feeling", altra frase indovinata da Marco, che arriva a 11.400 euro. Una volta conclusa la canzone, Samira e Gerry fanno i complimenti alla band, con Scotti che dice: "C’è un negozio sotto casa mia che si chiama ‘Questione di peeling‘, hanno una vetrinetta, sono furbi e hanno scritto quello". Nel frattempo la giovane gli chiede: "Ma lei lo fa il peeling?", per questo lui replica: "Ma può chiedermelo? Ho detto solo che c’è un negozio sotto casa mia. In realtà fa bene, toglie le cellule morte delle pelle quando uno torna dal mare, può anche prendere una spugnetta e togliere, così da fare un peeling in casa".

Arriva quindi il maialino simbolo del "Round Jackpot", che ha raggiunto quota 29.700 euro. A dare la soluzione è lo sfidante, che conquista 3.500 euro, il maialino invece va a dormire a quota 32-500 euro. La frase era dedicata alla tendenza di alcuni ad addormentarsi dal parrucchiere, cosa che però al conduttore non riesce: "Io non lo faccio, il mio shampoo dura 9 secondi", frase che porta Samira a ridere. A quel punto lei dice la sua: "Io mi addormento anche con la nostra Giovanna, prima della puntata mi fa il risveglio della testa con il massaggio e io mi rilasso", Scotti vorrebbe la stessa cosa, per questo la Lui replica: "Glielo dico, ma sono un po’ gelosa".

La partita procede, al termine del "Round Express" gli equilibri cambiano ancora, Roberto, che ha indovinato questa manche sale a 15.300 euro, seguito da Marco a 11.400 euro, mentre Valentina chiude a 3.500 euro. Il "Triplete" ha portato all’annullamento di una manche, ma ha permesso al campione di guadagnare altri 2 mila euro, arrivando a 13.400 euro, cosa che rende "L’ultimo round" ancora più avvincente, ben sapendo come sia stato spesso decisivo a "La Ruota della Fortuna" per l’assegnazione del titolo. A dare la soluzione è Roberto, che incrementa ulteriormente il suo bottino, arrivando a quota 24.300 euro, sufficienti per diventare il nuovo campione.

La puntata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per aumentare la vincita per Roberto, chiamato a indovinare tre frasi a tema "Iceberg". occasione che va discretamente bene, visto che indovina la seconda e la terza frase, così da garantirsi due buste versi. Scotti parte mostrando il contenuto dell’unica busta rossa, dove ci sono 10 mila euro, lui parte scegliendo di vedere cosa nasconda la busta numero 2, nonostante la mamma presente nel pubblico gli abbia suggerito di partire dalla numero 3, qui troviamo la crociera MSC, che lui conquista in ogni caso. Si conclude quindi con la numero 2, dove ci sono però solo 100 euro. Si arriva così a una vincita totale di 24.400 euro.

