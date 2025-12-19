La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti perfido sul flop della Rai: "Per noi è bellissimo". Poi beffa atroce per il campione Gerry Scotti non risparmia una battuta nemmeno troppo sarcastica alla Rai nella puntata del quiz di venerdì 19 dicembre. Il campione vince ma con una piccola amarezza

È venerdì 19 dicembre 2025, le feste sono sempre più vicine, per questo può esserci ancora di più la voglia di rilassarsi davanti alla Tv insieme alle persone care e, perché no, anche guardare "La Ruota della Fortuna", ormai entrata nel cuore di milioni di telespettatori.

Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica della band, che suona "I Want Your Love", per questo dice: "Non sono io gli Chic, ma sono questi che suonano, i ragazzi della band, bello come slogan e dire ‘Voglio il vostro amore’, ma la domanda vera è ‘Io merito il vostro amore? Ci provo, faccio del mio, ormai da cinque mesi tutte le sere vi faccio compagnia, con questo studio, con questo pubblico e con questa band. Voi ci riversate un sacco di amore addosso, grazie di cuore e ancora una volta benvenuti a La Ruota della Fortuna". Il conduttore a questo punto chiude dicendo: "Basta, altrimenti mi viene voglia di ballare, facciamo ballare lei, Samira".

Samira Lui arriva indossando un incantevole vestito giallo paglierino, che le permette di ottenere i complimenti di Gerry: "Le sta molto bene, proprio un bel colore che dà l’idea del festivo, ma addosso a lei è sempre festa".

La Ruota della Fortuna, puntata 19 dicembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo è la neo campionessa Andrea, medico che viene da Siena ma originaria della Lucania, che ha vinto ieri sera 23.700 euro. A sfidarla è Anna, impiegata commerciale di Monguzzo (Como), che lavora per un brand di abbigliamento con il compito di selezionare nuove opportunità per le aperture dei negozi, cosa che porta Gerry a dire: "Io ho lavorato tanti anni nel settore, facevo l’indossatore", frase che suscita l’ilarità del pubblico, mentre Samira ci crede. A questo punto lui ribatte: "Facevo le taglie forti". L’altro sfidante è invece Luca di Roma, ma che vive per amore a Napoli, manager in una compagnia amministrativa, dove si occupa di acquisti e innovazione.

Si parte con la manche dedicata al tempo passato e a quanto accaduto nel 1930 nel Regno Unito, quando c’era stata una giornata in cui non c’erano state notizie, per questo al posto del telegiornale, come rivelato da Samira, è stata mandata in onda solo la musica lirica. La BBC aveva infatti annunciato: "There is no news today, let’s play some music" (Oggi non ci sono notizie, mettiamo della musica), mandando in onda il "Parsifal" di Wagner, un episodio simbolico che mostrava la loro indipendenza dal governo, anche se in realtà non accadde nulla di epocale quel giorno, era un modo per sottolineare la neutralità".

Questo scatena un’ulteriore battuta di Scotti dopo avere saputo della massa in onda l’assolo di pianoforte durato un quarto d’ora: "Quando in televisione fanno le opere liriche è bellissimo, soprattutto per noi che facciamo La Ruota", dice. Il riferimento è a quando il quiz ha fatto, ma non era poi una novità, ottimi ascolti mentre su Rai1 veniva trasmessa la diretta della Prima della Scala lo scorso 7 dicembre. A indovinare questa manche e a incamerare i suoi primi 1.000 euro è Luca.

La manche successiva, dedicata alle tradizioni delle feste come accade da qualche giorno è invece indovinata dalla sfidante, almeno per ora la campionessa non è ancora riuscita a mettersi in evidenza. Gerry nel frattempo si rivolge alla band avvisando di essere a un passo dall’annuncio del nome ufficiale, che è ormai entrata nel cuore dei telespettatori.

Samira ne approfitta anche per raccontare qualcosa che c’era sempre in tavola a casa sua a Natale, le palline in brodo: "Le faceva sempre la nonna, erano immancabili. Sono di parmigiano e pangrattato, sono deliziose". Gerry ribatte: "Passata la nonna, basta palline, nessuno le ha sapute più fare", per poi fare un’altra precisazione ironica: "Al primo posto nella ricerca su Internet ci sono le palle di Mozart, al secondo ci sono le palline di Samira". La manche natalizia permette ad Anna di balzare a 5 mila, insomma una sfidante da tenere d’occhio.

A fare il Triplete è invece Luca, che balza a 6 mila euro, approfittando di un momento sfortunato che ha fatto perdere ad Anna quanto accumulato. A imporsi, forte anche dei soldi accumulati a "L’Ultimo Round", è Luca, che conquista 21 mila euro, il regno della campionessa è quindi durato pochissimo.

Un destino poco favorevole

Nella manche finale "La Ruota delle Meraviglie" tutto sembra andare benissimo, il neo campione è a un passo dall’indovinare tutte e tre le frasi, solo per un’indecisione sbaglia la terza, preso dalla fretta, pur avendo ancora 30 secondi a disposizione. Luca parte scegliendo la busta numero 2, su suggerimento dello zio presente in studio, dove ci sono 15 mila euro.

Il parente lo invita a tenerli applicando il detto "Chi va piano va sano e va lontano", lui decide di ascoltarlo e sembra fare benissimo, nell’altra busta verde c’erano infatti solo 100 euro. Ma cosa c’è nell’unica busta rossa che avrebbe potuto essere verde se non fosse stato per quell’indecisione? Gerry fa riferimento a come a volte il destino sia beffardo, qui infatti c’erano addirittura 200 mila euro.

