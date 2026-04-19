La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui s’allontanano: “Volutamente”. E lui detta una regola al campione Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 19 aprile 2026 Gerry Scotti e Samira Lui prendono le distanze, per questo lui dà un consiglio di coppia al campione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Non c’è giorno di riposo per "La Ruota della Fortuna", in onda anche di domenica, per questo oggi, 19 aprile 2026, chi si sintonizza su Canale 5 può seguire regolarmente la puntata (in realtà, è previsto uno stop in settimana per la partita tra Inter e Como di Coppa Italia). Anche questa volta, come accade quasi sempre, Gerry Scotti riconosce la musica che i Fortuna Five hanno scelto per il suo ingresso: "Paul Simon, ladies and gentlemen – dice -. Dal Sudafrica direttamente, vero? Tutto registrato in Africa questo album, lo sapevi, Marco? (il cantante, ndr). Grazie, questa è l’atmosfera giusta della domenica di Canale 5, grazie a voi è diventata la domenica degli italiani. Anche la domenica sera noi siamo qui a farvi un’ora di compagnia con i nostri sapori, i nostri colori, i nostri suoni dei Fortuna Five. E allora diamo ai nostri telespettatori il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Enrica di Genova, che alla sua prima partecipazione ha vinto 34.700 euro. A sfidarla è Andrea, fisioterapista di Limbiate (Monza), con una giacca rosa, cosa che spinge Gerry a fare una battuta: "Se me la metto io non sto bene come te, ci vuol quel fisichino. Se me la metto io mi abbaiano i cani per strada, mi scambiano per un grosso wurstel". L’altra sfidante è Alice, ostetrica di Viterbo.

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui in total black. Non appena lei arriva, nota i "gesti strani di Gerry, che le dice: "Faccio i suoi arrivi, la imito come fanno le bambine a casa, che salgono tutti i gradini e fanno le discese come Samira. Nel mio condominio lo fanno". Vista la sua eleganza, lui le chiede: "Dove deve andare?", lei replica: "Qui da lei", ma questo non la convince, il conduttore le dice: "Non me la conta giusta", la ragazza continua: "Dove vuole che vada".

La Ruota della Fortuna, puntata 19 aprile 2026: cosa è successo

Si comincia come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Jankunu", tipica del Belize", che si rivela essere una "danza satirica in maschera", come indovinato da Andrea, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Lo squalo martello", frase indovinata da Alice, che guadagna 1.000 euro, mentre nel frattempo anche Andrea è tornato a zero. La gara continua con il "Round Musicale", a tema "Elettra Lamborghini", soluzione data da Enrica, che passa in vantaggio a 7.100 euro.

La situazione può però cambiare per tutti con il "Round Jackpot", arrivato a quota 103.400 euro, cifra mai raggiunta prima. A mettersi in evidenza dando la risposta esatta è la campionessa, che sale a 8.600 euro. Il maialino va invece a dormire con 105.800 euro (entrambi gli sfidanti sono a bocca asciutta).

Non manca anche questa sera "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Enciclopedia dell’arte: preistoria". A dare la soluzione è Andrea, che guadagna 3.800 euro, cifra che può raddoppiare se dovesse dare la risposta corretta al secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere, così da balzare a 7.600 euro, valore che gli permette di tallonare la campionessa.

La svolta non può comunque essere esclusa con il "Mistero", manche che contiene uno spicchio da 10 mila euro, dal tema "Mistero in A4". La partita non si rivela però fortunata, a metà manche, infatti, tutti i concorrenti si ritrovano a zero, così da non poter escludere alcuno scenario. A dare la risposta è Andrea, che guadagna 2.800 euro, le sue avversarie possono però tallonarlo con il "Round Express", con lo spicchio che può consentire di giocare in solitaria. E’ ancora Andrea a dare la risposta e a mantenere il suo vantaggio a 3.800 euro.

Con una situazione come questa tutto può accadere con il "Triplete": si arriva a "L’Ultimo Round", che stabilirà chi conquisterà il titolo: Andrea ancora in testa a 5.800 euro, seguito da Enrica a 1.000 euro, chiude Alice ancora a zero. A dare l’ultima soluzione è Andrea, che arriva a 14.200 euro, sufficienti per diventare il nuovo campione.

Il giovane fisioterapista ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove è chiamato a indovinare tre frasi dal titolo "Arco". Prima di procedere Gerry parla con la fidanzata del giovane, Sara, presente tra il pubblico, che rivela di averlo conosciuto in università. ma di lavorare separatamente, "altrimenti sarebbe difficile sopportarlo". Il conduttore quindi le dice: "Brava, tenga questa regola. Anch’io e Samira lavoriamo insieme, ma distanza di almeno 12.50 metri", lei replica: "Volutamente, ho fatto costruire la ruota bella lontana". Il giovane indovina la seconda e la terza frase, così da garantirsi due buste verdi. Gerry parte aprendo la busta rossa, la numero 1, che contiene 5 mila euro. Andrea sceglie la numero 2 in accordo con la fidanzata, dove si trovano 10 mila euro, lui decide di cambiarla, si passa così alla numero 3, ma purtroppo qui ci sono solo 100 euro, così da arrivare a un totale di 14.300 euro.

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