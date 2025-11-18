La Ruota della Fortuna, Scotti fa una strana richiesta al pubblico: “Non voglio incidenti”. E il campionissimo crolla Nella puntata di martedì 18 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti stuzzica il pubblico sull'avvenenza di Samira Lui, colpo di scena inaspettato per il campione

Nella serata di ieri è stata scritta la storia de "La Ruota della Fortuna", grazie a Riccardo Piancatelli, il 32enne di Recanati, che si è non solo confermato campione, ma è addirittura diventato il più vincente da quando il quiz è arrivato in Tv. L’ingegnere ha infatti indovinato solo una frase durante la manche finale de "La Ruota delle Meraviglie", ma nell’unica busta che è riuscito ad aprire c’erano ben 200 mila euro, che si sommano ai 100 mila che aveva già conquistato. Ora il suo montepremi totale è di ben 410 mila euro, a cui si aggiungono una Fiat Grande Panda e la spesa per una anno da LIDL, sponsor del programma.

La puntata ha inoltre fatto registrare un altro record, con più di 5,5 milioni e mezzo di spettatori e oltre il 26% di share. Non è però finita qui, giovedì in prima serata su Canale 5 è prevista "La Ruota dei Campioni", un appuntamento speciale in cui si sfideranno i campioni più forti di questa nuova edizione. Non resta che attendere per capire se stasera, martedì 18 novembre 2025, il giovane riuscirà a vincere ancora.

Gerry Scotti chiede il certificato medico al pubblico: tutta colpa di Samira

Gerry Scotti entra in studio come sempre accolto dalla musica della band, con la consueta atmosfera festosa, prendendo spunto dalle parole del brano, "I wanna dance with You tonight", per questo dice: "Sì, signori, voglio ballare con voi tutta la notte. Non esageriamo, facciamo tutta la sera, mi fate ballare un’ora con voi?".

Il conduttore si è poi rivolto al pubblico con la consueta ironia, dicendo: "Vedo alcuni signori del pubblico della mia età che si sono presentati con il certificato medico. Io ormai voglio il certificato prima di fare scendere Samira", in riferimento alle palpitazioni che possono venire quando la si osserva da vicino. Una volta scesa dalle scale la ragazza, lo zio Gerry ha continuato: "Devono fare tutti la visita dal medico sportivo, venire qui, dirmi se prendono le pastiglie per la pressione, solo dopo un accurato controllo possono vederti. Non voglio incidenti sul lavoro". Non è tardata la risposta della Lui, che si è soffermata su qualcosa di personale: "Sono felice, già inizio a respirare l’aria di Natale, sto già scegliendo l’albero, le palline, le lucine, ci sto già pensando". Su questo Gerry ha ribattuto: "Faremo tante puntate a tema".

È stato così dato l’appuntamento a giovedì per il torneo speciale, dove non ci sarà però il campione attuale, nonostante abbia già vinto più di chi parteciperà. "Tu sei il campione che ha vinto più di tutti – ha detto a Riccardo -. Io ormai ne avevo invitati nove, non potevo mandarne a casa uno per tenere te. O mi ridai i 410 mila euro e ti faccio giocare, altrimenti ti organizzo un torneo prima di Natale", il tutto ovviamente con ironia. Lui ovviamente non ha avuto dubbi: "Preferisco aspettare la prossima volta".

In studio sono presenti gli studenti del corso di Lingua e Comunicazione dei Media dell’Università Cattolica, accompagnati dal loro prof. Massimo Scaglioni, che hanno scelto di esserci perché studiano tutti i fenomeni dei media, compreso il successo de "La Ruota".

La Ruota della Fortuna, puntata 18 novembre 2025 – Cos’è successo

Riccardo non ha ovviamente intenzione di mollare nonostante la vincita già ottenuta, Gerry ha però voluto chiedergli cosa abbia intenzione di fare con la cifra finora conquistata: "Non lo so, ci penso". A questo ha risposto subito Gerry, che ha detto: "Ieri ti ho detto che devi sposarti, lui ha detto di non essere sicuro, per questo oggi non è venuta la fidanzata ma il cugino". Tutto è stato detto ovviamente con tono scherzoso, sarà compito dei ragazzi valutare. A sfidarlo sono Carola, impiegata in una multinazionale dell’energia a Roma, e Marco, giovane infermiere di Taranto ma che sta ora studiando per diventare medico.

Il campione parte subito forte, anche se inizialmente è soprattutto Marco a provare a impensierirlo. Carola sembrava sul punto di superarlo nel rompicapo, ma un errore in una parola si è rivelato decisivo e ha permesso a Riccardo di allungare ancora. Ben presto, però, la giovane esce alla distanza complicando la strada all’ingegnere marchigiano. A sorpresa, proprio all’ultimo, complice una battuta d’arresto del campione, a imporsi con 16.700 euro è la giovane impiegata. L’ormai ex campione torna a casa, non certamente deluso, in attesa che possa essere organizzato un altro torneo in cui potrà rimpinguare il suo bottino.

Nella manche finale, complice l’emozione, Carola non riesce però a indovinare nessuna delle tre frasi nascoste. Nelle tre buste si trovavano 5 mila, 10 mila e 1.000 euro, avere soffiato il titolo al più grande non può però che essere una grande soddisfazione.

