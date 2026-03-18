La Ruota della Fortuna, Samira Lui sbotta: “Sono atti osceni”. E Gerry Scotti (nel panico) teme il caso internazionale Non mancano gli aneddoti nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 18 marzo 2026, compreso uno dedicato ai lottatori di sumo, Scotti teme conseguenze negative

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, mercoledì 18 marzo 2026, subito dopo il Tg5. I Fortuna Five hanno scelto di accontentare Gerry Scotti, che ieri aveva chiesto di essere accolto in studio da un’altra canzone di Stewie Wonder, "Isn’t She Lovely", una delle sue preferite, che lui dimostra di apprezzare. "No, basta – dice canticchiando -. Che bello, i Fortuna Five vi danno il bevenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Risponde Marco, il cantante della band: "È un regalo". Lui replica: "Sapete qual è la peculiarità di questa canzone? Andate sul disco, vi ascoltate tutta la canzone, negli ultimi secondi si sente il vagito di una bambina che fa il bagnetto, è la figlia di Stewie Wonder, che lui 40 anni fa ha avuto l’illuminazione di registrare al suo primo bagnetto, lui non ha resistito e l’ha inserita in uno dei suoi più grandi successi". "Non lo sapevamo", risponde il cantante".

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Il conduttore prosegue presentando i concorrenti, sottolineando di avere vissuto una grande emozione alla fine della puntata di ieri, in cui il campione, Daniele di Uboldo (Varese) ha vinto i 200 mila euro, arrivando così a 233.600 euro in due sole sere, oltre alla Grande Panda Ibrida e la spesa per un anno da Eurospin. Gerry è intenzionato a sapere cosa desideri fare con la cifra vinta, lui risponde: "La mia ragazza, Giulia, mi ha portato qui, sicuramente si merita un regalo eccezionale, poi il resto può andare per i miei studi o per il mio futuro". A sfidarlo sono Valeria di Fonzaso (Belluno), titolare di un negozio di abbigliamento, e Francesca, da poco laureata in Ingegneria Biomedica di Milano.

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, che Scotti definisce "elegantissima, con un colore pacato" (un granata non troppo acceso), per poi sottolineare che "ogni sera tante ragazzine guardano la tua discesa per vedere il tuo abitino, onore al merito alla sartoria e alle tue costumiste".

La Ruota della Fortuna, puntata 18 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con il "Giramondo", dedicato alla parola "Ohrid", tipica della Macedonia del Nord, che si rivela essere "il lago più antico d’Europa", come indovinato dal campione, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali" a tema "La volpe volante", a dare la risposta, dopo avere preso lo spicchio Panda, è Francesca, che arriva a 3.400 euro. Non manca una foto dell’animale, con Samira che sottolinea come non sia molto bello, pur non essendo pericoloso per l’uomo. Gerry ribatte che anche i "normali pipistrelli" non sono pericolosi per l’uomo, ma su questo la Lui non è d’accordo: "Insomma, si attaccano ai capelli, lei non ha problemi", e infatti lui dice: "si attaccano ai suoi", non a caso quando c’è un pipistrello in casa si può gridare: "C’è un pelato, per favore?".

È il momento del "Round Musicale", a tema "Umberto Tozzi", tabellone indovinato dal campione, che balza in testa a 4.800 euro. Tutto può però cambiare con il "Round Jackpot" , con Scotti che gioca con il maialino, definendolo un "grande attore", essendo in grado di fare diverse espressioni, "maiale di fronte, maiale di fianco, ma quella che gli riesce meglio è maiale di coda", arrivato questa sera a a 13.200 euro. A dare la soluzione è Valeria, che arriva a 3.900 euro. Il maialino arriva invece a 14.700 euro.

Spazio alla manche dedicata ai libri "Se la sai raddoppi", questa volta ci si è concentrati su "Le avventure di Pinocchio", che Samira definisce "il mio preferito". A indovinare la frase è Daniele, che guadagna 3.200 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone, cosa che finora non gli è riuscita, impresa fallita anche questa volta. Il ragazzo accumula comunque un vantaggio maggiore, arrivando a 8 mila euro. La band suona per l’occasione "Il gatto e la volpe", al termine Scotti fa un paragone a Samira: "Io sarei il gatto, lei la volpe", lei ribatte "una ditta specializzata", teoria su cui lui è d’accordo, "specializzata in intrattenimento per i nostri telespettatori".

La situazione generale appare ancora relativamente aperta, il campione è in testa con 8 mila euro, seguito da Valeria a 3.900 euro e da Francesca a 3.400 euro. Il "Mistero" è dedicato a qualcosa che forse non tutti ancora si spiegano, ovvero che ci siano alcune piante che fioriscono prima di altre, su questo interviene Samira, che ha un altro dubbio: "È come per i capelli, perché ad alcuni cadono i capelli? Io non me lo spiego, è una curiosità", Scotti fa il finto scocciato e dice: "C’entra con le camelie?", lei ribatte: "No, ma alcuni fiori nascono, altri appassiscono, sarà la stagione, le annate". Il conduttore replica: "Devo farci un ragionamento, magari facciamo un tabellone con la mia foto alla fine". Questa manche permette a Francesca di tallonare Daniele e arrivare a 6.500 euro. È ancora la giovane a indovinare il "Round Express", arrivando in testa a 17.900 euro. La frase era dedicata ai lottatori di fumo, cosa che spinge Scotti a raccontare un aneddoto: "sono omoni grandi e grossi che io sembro magro, sono coperti solo da un perizoma, ho pensato che non ci fosse una regola, se gli casca il perizoma sono squalificati", replica Samira "sono atti osceni", ma come sottolinea Scotti: "il perizoma è protetto da una grata, sembrano raggi della bicicletta, non sto scherzando". Samira dice ancora la sua: "Non voglio più sapere niente", anche se ora Scotti teme: "Adesso ci dichiara guerra il Giappone".

Si arriva così a "L’Utimo Round", che ha spesso deciso il titolo, Francesca guida a 17.900 euro, seguita da Daniele a 10 mila euro, chiude Valeria a 4.900 euro. A dare la soluzione è Daniele, che arriva a 17.200 euro, per soli 700 euro non riesce a confermarsi campione, a diventarlo è Francesca con 17.900 euro.

La puntata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", dove la ragazza si trova a indovinare tre frasi a tema "Olio". La neo campionessa riesce a indovinare la seconda e la terza frase, così da garantirsi due buste verdi. Scotti parte mostrando quella rossa, dove troviamo 10 mila euro, si prosegue aprendo (su suggerimento della sorella) la numero 3, che contiene 15 mila euro, lei decide di tenerla sottolineando quanto questa cifra abbia un grande valore per lei (si arriva a un totale di 32.900 euro). Scotti canticchia avendo l’altra tra le mani "Forse un po’ di rimpianto resterà", per poi dire che "non può esserci alcun rimpianto", ci sono infatti 5 mila euro.

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