La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il nuovo show estivo: “La ruota in giro per l’Italia”, la reazione di Samira Lui La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 18 maggio 2026 è l'occasione per un annuncio speciale da parte di Gerry Scotti, si pensa di far diventare lo show itinerante

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ iniziata oggi, lunedì 18 maggio 2026, una nuova settimana, non può ovviamente mancare "La Ruota della Fortuna" a tenere compagnia al pubblico nella sua tradizionale collocazione subito dopo il Tg5. Gerry Scotti entra in studio subito colpito dalla musica che i Fortuna Five hanno scelto per lui: "Ma per favore, dai, ma no, così mi emozionate anche, con Michael Jackson. Che bello – dice canticchiando insieme a loro -. Eccoci ragazzi, gliela farei fare tutta, gli facicamo fare tutto l’album, troppo bello. Allora, altre canzoni di Michael sono diventate più famose, ma secondo me questa è una delle più raffinate, è un capolavoro. E questa sera ce l’hanno suonata loro, i ragazzi dei Fortuna Five, per darvi ancora una volta il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Alice, dentista di Travedona Monate (Varese), che in due puntate ha conquistato 236.200 euro. Il conduttore è curioso, vuole sapere se lei abbia pensato a come spendere i soldi: "Mi sono fatta una mezza idea, magari una macchina nuova, ho appena comprato casa". A sfidarla sono Chiara di Milano, in attesa di occupazione (è laureata in Lingue) e Filippo di Reggio Calabria, self manager nell’automotive.

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, questa volta con un nuovo stacchetto musicale, come sempre a inizio settimana, la scelta è ricaduta su "Poesie Clandestine" di LDA e Aka7even. Gerry la stuzzica subito in riferimento alle parole della canzone: "Perché ci vuoi far morire?, la sto imparando già dalla prima sera, vedrai che per giovedì sera la so". Samira replica: "Voglio anche lo stacchetto, discesa di scale", ma lui risponde: "La discesa dalle scale no, la mia gamba sifula non me lo permette, potrei farla ma di testa, sarebbe pericoloso".

La Ruota della Fortuna, puntata 18 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Il Giramondo", dedicato alla parola "Cà khia", tipica del Vietnam, che sta a indicare "prendere in giro qualcuno per scherzo", come indovinato da Filippo, che ottiene i suoi primi 1.000 euro.

Prima di proseguire Gerry saluta come sempre il pubblico, alcuni di loro provengono dal Lago di Garda, per questo dice: "Dovremmo andare noi da loro, fare una puntata lì", Samira concorda: "Che bello, ci sono stata, è bellissimo". A questo punto lui fa una rivelazione: "Era una delle idee, fare l’estate in giro per l’Italia, ma sarebbe un tour pesante, montare la ruota nelle piazze delle città, dei paesi, ma non escludo che questo prima o poi si possa fare".

Si continua con "Il Regno degli Animali", a tema "Lo stambecco". L’ultima parola termina con "ghe", questo spinge Scotti a fare una battuta: "Non ridete perché anni fa un concorrente ha fatto una gaffe, ho sentito ridere tra il pubblico", la campionessa sceglie di comprare la "i", a quel punto lui dice: "La situazione peggiora, Signore aiutami tu". In realtà, Alice dà la risposta esatta, sale a 1.000 euro, mentre entrambi gli avversari sono a zero. Si va avanti ovviamente con il "Round Musicale", dal titolo "Ciuri Ciuri", nell’arco della manche dopo la "Bancarotta" trovata dalla campionessa tutti si ritrovano però a zero, lasciando completamente aperta la partita. A dare la risposta alla fine è Filippo, che sale a 4.300 euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 20.600 euro, tabellone dal titolo "Figaro". Samira si mette a canticchiare: "Figaro qua, Figaro là". per questo Gerry le dice: "La canti quando ti fai la barba", ma lei ribatte: "No, quando faccio i baffi". Filippo tiene il pallino per gran parte della manche, ma trovando il "Bancarotta" perde quanto accumulato, tutti i concorrenti si ritrovano così a zero. La risposta viene poi data dallo sfidante, che accumula 1.000 euro. Il maialino va a dormire con 25.600 euro.

Il menu della serata prevede ovviamente anche "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "La fabbrica di cioccolato". A dare la soluzione è Filippo, che guadagna 9.200 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema. obiettivo che non viene raggiunto, anche se riesce comunque ad accumulare più vantaggio salendo a 10.200 euro. Samira si mette così a canticchiare: "Willy Wonka, il Re del Cioccolato", canzone tipica del film.

Tutto può comunque cambiare grazie al "Round Express", per chi dovesse trovare lo spicchio fucsia che consente di giocare in solitaria, per un tabellone dal titolo "Buone azioni". La serata si rivela però decisamente deludente, anche Filippo, che era l’unico ad avere accumulato soldi si ritrova a perdere ancora tutto, circostanza che non può che ridare speranza alle due ragazze, anche se non va molto meglio nemmeno a loro. Alla fine a indovinare la frase è Filippo, che accumula 2.900 euro, sufficienti per ora per balzare in testa.

Si passa direttamente a "L’Ultimo Round", che stabilirà chi conquisterà il titolo, tabellone dal titolo "Sulla ciclabile". Nel momento in cui Gerry gira la ruota per dare l’indicatore sulla cifra che i concorrenti dovranno guadagnare pesca la "Bancarotta", cosa che lo spinge a dire "Ho preso la Bancarotta anch’io", a conferma di una serata davvero surreale. A dare l’ultima soluzione alla fine è Alice, che guadagna 9 mila euro, sufficienti per restare campionessa. Prima di passare alla fase finale è il momento come sempre della consegna del gioco in scatola a chi non prosegue il suo percorso, ma è in quella fase che sinota qualcosa di inaspettato: "Samira si è persa nei meandri del backstage", anche se ovviamente poco dopo compare regolarmente.

La dentista ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo già ricco bottino a "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Volpe". Alice alla fine dà solo l’ultima risposta, cosa che le consente di avere almeno una busta verde. Scotti parte mostrando la busta numero 1, dove ci sono 1.000 euro, si prosegue con la numero 2, che contiene 15 mila euro. Ma qual è la cifra che lei può aggiungere? Non si tratta di niente di eccezionale purtroppo, all’insegna di una puntata piuttosto flop, visto che qui sono contenuti solo 100 euro.

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