La Ruota della Fortuna, in studio regna il caos: “Matti da legare”. Gerry Scotti e Samira Lui cambiano tutto lo show Tante risate a La Ruota della Fortuna giovedì 18 giugno 2026, Samira Lui non è riuscita a trattenersi e ha fatto un'osservazione inaspettata. Tante novità in arrivo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera, giovedì 18 giugno 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", che terrà compagnia a chi si è affezionato al quiz per tutta l’estate, senza alcuna sosta. I Fortuna Five accolgono come di consueto Gerry Scotti in studio, parlando questa volta di un binomio vincente, quello che unisce semplicità ed eleganza, che riescono a convivere perfettamente. Lui riconosce subito la musica scelta: "Hey, Simply Red, signori, nella nostra arena – dice -. Ci mancavano questi, che giro, ragazzi, sono finalmente a trovarci qui in una serata d’estate, a darci la carica giusta e a darvi il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna’".

A questo punto si aggancia al ritornello del brano, "I’m Talking My Money", per poi dire: "Sto parlando di soldi, mi rendo conto che sono costretto a parlare di soldi tutti i giorni perché tutti i premi che dò sono in soldi".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Antonio, siciliano che ieri ha vinto 29.500 euro. A sfidarlo sono Nunzia, neuropsichiatra infantile di Matera, e Francesco, agente di commercio e addestratore di gatti di Grugliasco (Torino).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, ancora al ritmo di "Bum bum bum", come accade da inizio settimana, questa volta con un abitino nero. Una volta arrivata, lui ne approfitta per dare un annuncio: "Non sto nella pelle, io e te abbiamo già fatto le prove, sappiamo già i colori, le manches, dalla prossima settimana ‘La Ruota dell’estate’, girerà tutta l’estate nelle vostre case, vedrete un sacco di novità", Samira prosegue: "Colorata, bellissima".

La Ruota della Fortuna, puntata 18 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Barua Pepe", tipica dell’Africa Orientale, che sta a indicare un "termine con cui si indica l’email", come indovinato da Francesco, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Bangaranga", a dare la risposta è Antonio, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, mentre nel frattempo lo sfidante è tornato a zero. E’ quindi il momento de "Il Regno degli Animali", dedicato a "L’Upupa", suggerito dal chitarrista Alessandro. a dare la soluzione è ancora Antonio, che sale a 4.500 euro. A quel punto Gerry si diverte a fare il verso dell’animale, per poi fare un invito alla band: "Dovevate farmi un sottofondo brasiliano quando lo facevo, dai Diego (Fornaciari, il batterista, ndr). Samira non può che fare un’osservazione: "Sembriamo dei matti da legare, se uno ha acceso la televisione in questo momento ha detto: ‘Dove sono capitato?'", Scotti concorda: "Domani siamo su tutti i meme d’Italia".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", la manche più ricca, arrivato a quota 103.100 euro. Il conduttore ci tiene a fare un annuncio: "Con l’edizione estiva il maialino va in vacanza anche lui, ci sarà un altro ricchissimo gioco. Se stasera non lo dovesse vincere nessuno, a settembre si ripartirà dalla cifra lasciata". Il tabellone ha come titolo "Il verde cittadino", a dare la soluzione è Nunzia, che guadagna 8.500 euro, in una fase in cui entrambi i suoi avversari sono rimasti senza soldi. Il maialino va quindi a riposare per tornare tra qualche settimana a quota 108.600 euro.

La serata de "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, a tema "Il Grande Gatsby", a dare la soluzione è ancora Nunzia, con un valore di 1.000 euro, cifra che può comunque raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che però non riesce a raggiungere, anche se questo le permette comunque di aumentare il suo vantaggio salendo a 9.500 euro.

I due ragazzi possono provare a rifarsi con il "Round Express" specialmente se si trova lo spicchio che consente di giocare in solitaria, anche se in caso di errore ci si trova a perdere tutto. La frase ha come tema "Un dizionario", l’occasione capita proprio ad Antonio in una fase in cui il tabellone è ancora relativamente vuoto, lui riesce a completarlo del tutto, a quel punto deve solo leggere, così da incamerare 3.500 euro.

Il tempo stringe è già il momento de "L’Ultimo Round", che consente come sempre di stabilire chi conquisterà il titolo, dal titolo "Mode del momento". A dare l’ultima soluzione è lo sfidante, che arriva a 9.000 euro, non sufficienti per diventare campione, a diventare campionessa è infatti Nunzia con 9.500 euro.

Nunzia ha ovviamente la possibilità di rendere il suo bottino più ricco con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Pelo". La campionessa indovina solo la prima frase, in realtà era riuscita a dire quasi esattamente anche la terza, ma ha aggiunto un articolo iniziale quando la prima lettera era già inserita. Gerry parte mostrando l’ultima busta rossa, dove ci sono 1.000 euro, si prosegue aprendo l’altra rossa, la numero 2, anche qui il valore non è troppo elevato, è pari a 5 mila euro. Ma cosa c’è nella busta verde? La numero 1 contiene 20 mila euro, così da arrivare a 29.500 euro.

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